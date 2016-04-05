Об'єктивна загроза не змінилась зовсім. Це не остання техніка на расєї і не єдиний аеродром в Криму. Безпосередньо зараз на хід війни це не вплине, але це важкі втрати техніки і (можливо) льотного складу. Це дуже деморалізує противника та підвищує вартість війни для расєї.
В российской государственной компании "Транснефть" утром объявили, что Украина еще с 4 августа остановила прокачку российской нефти по ветке "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию. Причина остановки - российская сторона из-за санкций не может провести платеж за транзит.
....... Вообще-то, транзит это наши валютные доходы, за которые мы можем купить, к примеру, оружие.
Я не розумію, ви навмисно знущаєтесь?.. Пуйлу дупу підставити за валюту не бажаєте?. вибиті шибки заміните у Харківській квартирі...
Ещё раз. Что скажете насчёт транзита газа? Это тоже "подставление дупы"? Если Вы хотите моё мнение, то я лично много не понимаю. В моём представлении война это война. Как было во 2 мировую. В той войне было много нереального из сегодняшнего. Я не представляю себе никакой транзит по территории Союза в Германию. Но я не представляю себе и, например, массовую эвакуацию с оккупированных территорий. Но сегодня новая реальность. И приходится считаться с ней, а не с нашими представлениями и желаниями.
«Появились спутниковые снимки аэродрома в Саках. Видны воронки рядом с капонирами стоянки техники. БК там рядом не было, воронки разнесены друг от друга, т.е. детонация была от разрыва неизвестного боеприпаса, которые упали на удалении друг от друга. Разрушения капониров существенные, т.е. взрыв был такой силы, что не только привёл к возгоранию авиационного топлива в самолётах, но и повредил земляные капониры так, что это видно со спутника, оставив воронки. Я считаю, что вчера по аэродрому ударили из оружия НАТО, т.е. это казус белли для войны, поэтому такая тишина в эфире. Есть вариант, что это был новейший ОТРК Украины, но я больше ставлю на НАТО.»
«Казус белый? Против НАТО? Вы вообще представляете русскую армию против НАТО после того что мы видели против Украины?»
«Насчет воронок очень странно, но если были прилеты где остатки ракет Три крупные воронки в бетонке !!! видны чётко. Значит или ATACMS 490 пикировал, или Гарпун. Только у них есть соответсвующая БЧ.»
«да мне всеравно что укропы потеряли, я смотрю на факты, пол года защищаем Донбас, где только еще больше прилетов, взяли какие-то деревни. Зато флагман на дне, цены в магазине сам знаешь ну и БК взрываются каждый день, без преувеличения… кстати и на территории РФ»
«я теперь боюсь окурок кинуть,а вдруг е*анет да еще и в разных местах»
«Какого х*ра мы поперлись в чужую по факту страну когда у нас своей 1/6 всей с*ка суши!!!!! На которой такой треш твориться в средней и северной полосе - что там скоро одни медведи жить будут…. Доказывать украинцам что они русские???? НАХ*РА???»
«Всё подчинено одной цели: Украина должна истощить Россию до состояния, когда Запад будет готов продиктовать условия мира, а Кремль будет вынужден их принять. Ничего другого в этой стратегии нет, и пока всё происходит в её рамках.»
Российская сторона не может обвинить Украину в ракетном ударе по аэродрому Саки в Крыму, потому что это продемонстрировало бы неэффективность российской системы ПВО, "что уже показало потопление крейсера "Москва", считают в американском Институте изучения войны (ISW).
9 августа несколько взрывов также прогремело на военных складах РФ в Геническом районе Херсонской области. Одновременность взрывов на двух разных объектах, вероятно, исключает официальную российскую версию случайного пожара в Саках, но не исключает ни диверсию, ни дальнобойный ракетный удар, указывают эксперты ISW в своей ежедневной сводке.
fler *«Какого х*ра мы поперлись в чужую по факту страну когда у нас своей 1/6 всей с*ка суши!!!!! На которой такой треш твориться в средней и северной полосе - что там скоро одни медведи жить будут…. Доказывать украинцам что они русские???? НАХ*РА???» _________________________________ Дякую. Мабуть самий влучний коментар. Що може бути у лобі рашкованів, якщо навіть цим питанням неможливо до них достукатися... Зомбаки.
detroytred написав:drevlyinin З точки зору обивателя -- більш, ніж задоволений. З точки зору ... -- здивований. Дивує, що такі слабкі обмеження та адміністративні дії як для такого рівня війни. Висувати якісь претензії при такому разі -- ну це, м'яко кажучи, занадто.
Блин, а народ по форумам удивляется "как же так -- раиссю и санкциями давят, и границы им со всех сторон закрывают -- а народ доволен???". А оно вон-оно как: "воскресного швабрирования нет -- и обыватель -- більш, ніж задоволений" А то, что в корее при этом живет -- пофигу...
Военные аналитики говорят, что у Украины нет ракет, которые могли бы достичь базы с территории, которую она контролирует, на расстоянии более 100 миль, и что украинские самолеты вряд ли смогли бы проникнуть так далеко в контролируемое Россией воздушное пространство. ...... The New York Times рассмотрела спутниковые снимки авиабазы Саки, сделанные Planet Labs за несколько часов до и через день после взрывов. На снимках видны три большие воронки и не менее восьми уничтоженных самолетов Су-24 и Су-30, припаркованных на западной взлетно-посадочной полосе авиабазы. Самолеты стоят десятки миллионов долларов каждый.
Кроме того, два здания рядом с самолетом, по-видимому, были полностью разрушены, возможно повреждение ударной волной и большие следы ожогов, наблюдаемые в других местах военной базы.
Другие части авиабазы оказались нетронутыми, в том числе несколько вертолетов и большой склад боеприпасов. ..... По словам украинских официальных лиц, Украина использовала силы специальных операций и местных партизан для нападения на другие цели в контролируемых Россией районах.