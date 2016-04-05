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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 20012002200320042005>
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 09:41

  _hunter написав:
  detroytred написав:drevlyinin
З точки зору обивателя -- більш, ніж задоволений.
З точки зору ... -- здивований.
Дивує, що такі слабкі обмеження та адміністративні дії як для такого рівня війни. Висувати якісь претензії при такому разі -- ну це, м'яко кажучи, занадто.

Блин, а народ по форумам удивляется "как же так -- раиссю и санкциями давят, и границы им со всех сторон закрывают -- а народ доволен???".
А оно вон-оно как: "воскресного швабрирования нет -- и обыватель -- більш, ніж задоволений" :lol: А то, что в корее при этом живет -- пофигу...

тут задоволення від того, що швабра для внутрішнього масажу із тризубом на кінці, не всім дано його віддчути
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 09:44

  fler написав:
  crumd написав:притупляет понимание объективных угроз.

Супутникові фото змінили риторику на рф :mrgreen:

«Появились спутниковые снимки аэродрома в Саках. Видны воронки рядом с капонирами стоянки техники. БК там рядом не было, воронки разнесены друг от друга, т.е. детонация была от разрыва неизвестного боеприпаса, которые упали на удалении друг от друга. Разрушения капониров существенные, т.е. взрыв был такой силы, что не только привёл к возгоранию авиационного топлива в самолётах, но и повредил земляные капониры так, что это видно со спутника, оставив воронки.
Я считаю, что вчера по аэродрому ударили из оружия НАТО, т.е. это казус белли для войны, поэтому такая тишина в эфире. Есть вариант, что это был новейший ОТРК Украины, но я больше ставлю на НАТО.»

«Казус белый? Против НАТО? Вы вообще представляете русскую армию против НАТО после того что мы видели против Украины?»

«Насчет воронок очень странно, но если были прилеты где остатки ракет
Три крупные воронки в бетонке !!! видны чётко. Значит или ATACMS 490 пикировал, или Гарпун. Только у них есть соответсвующая БЧ.»

«да мне всеравно что укропы потеряли, я смотрю на факты, пол года защищаем Донбас, где только еще больше прилетов, взяли какие-то деревни. Зато флагман на дне, цены в магазине сам знаешь ну и БК взрываются каждый день, без преувеличения… кстати и на территории РФ»

«я теперь боюсь окурок кинуть,а вдруг е*анет да еще и в разных местах»

«Какого х*ра мы поперлись в чужую по факту страну когда у нас своей 1/6 всей с*ка суши!!!!! На которой такой треш твориться в средней и северной полосе - что там скоро одни медведи жить будут…. Доказывать украинцам что они русские???? НАХ*РА???»

«Всё подчинено одной цели: Украина должна истощить Россию до состояния, когда Запад будет готов продиктовать условия мира, а Кремль будет вынужден их принять. Ничего другого в этой стратегии нет, и пока всё происходит в её рамках.»




  ЛАД написав:
Военные аналитики говорят, что у Украины нет ракет, которые могли бы достичь базы с территории, которую она контролирует, на расстоянии более 100 миль, и что украинские самолеты вряд ли смогли бы проникнуть так далеко в контролируемое Россией воздушное пространство.
......
The New York Times рассмотрела спутниковые снимки авиабазы ​​Саки, сделанные Planet Labs за несколько часов до и через день после взрывов. На снимках видны три большие воронки и не менее восьми уничтоженных самолетов Су-24 и Су-30, припаркованных на западной взлетно-посадочной полосе авиабазы. Самолеты стоят десятки миллионов долларов каждый.

Кроме того, два здания рядом с самолетом, по-видимому, были полностью разрушены, возможно повреждение ударной волной и большие следы ожогов, наблюдаемые в других местах военной базы.

Другие части авиабазы ​​оказались нетронутыми, в том числе несколько вертолетов и большой склад боеприпасов.
.....
По словам украинских официальных лиц, Украина использовала силы специальных операций и местных партизан для нападения на другие цели в контролируемых Россией районах.

https://www.nytimes.com/live/2022/08/10/world/ukraine-russia-news-war


космічні сили із своєю космічною зброєю, хз., марсіани чи інопланетяни які, а може той, в кого Хотаб не вірить, однозначно хз.

і не обійду комент:

«Всё подчинено одной цели: Украина должна истощить Россию до состояния, когда Запад будет готов продиктовать условия мира, а Кремль будет вынужден их принять. Ничего другого в этой стратегии нет, и пока всё происходит в её рамках.»

а що, хтось сумнівався в цьому "казус беллі"?
Востаннє редагувалось flyman в Чет 11 сер, 2022 09:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 09:46

  _hunter написав:
  detroytred написав:drevlyinin
З точки зору обивателя -- більш, ніж задоволений.
З точки зору ... -- здивований.
Дивує, що такі слабкі обмеження та адміністративні дії як для такого рівня війни. Висувати якісь претензії при такому разі -- ну це, м'яко кажучи, занадто.

Блин, а народ по форумам удивляется "как же так -- раиссю и санкциями давят, и границы им со всех сторон закрывают -- а народ доволен???".
А оно вон-оно как: "воскресного швабрирования нет -- и обыватель -- більш, ніж задоволений" :lol: А то, что в корее при этом живет -- пофигу...

Впустили маленьку))) деталь --- війна за віконцем. Велика повномасштабна війна. З потужним агресором.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 09:48

https://www.bbc.com/russian/features-62496739 - рассматриваются различные версии о Саках. Вывод - ясно, что ничего не ясно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 09:49

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  detroytred написав:drevlyinin
З точки зору обивателя -- більш, ніж задоволений.
З точки зору ... -- здивований.
Дивує, що такі слабкі обмеження та адміністративні дії як для такого рівня війни. Висувати якісь претензії при такому разі -- ну це, м'яко кажучи, занадто.

Блин, а народ по форумам удивляется "как же так -- раиссю и санкциями давят, и границы им со всех сторон закрывают -- а народ доволен???".
А оно вон-оно как: "воскресного швабрирования нет -- и обыватель -- більш, ніж задоволений" :lol: А то, что в корее при этом живет -- пофигу...

Впустили маленьку))) деталь --- війна за віконцем. Велика повномасштабна війна. З потужним агресором.

Перепрошую, де це прописано?
ВРУ може ввела стан війни?
Проти кого?

Стосується всіх? Чи є особлоиві, яких це не стосується? Рівніших серед рівних? Друзям усе, ворогам - закон?

І що, як війна? То всіх посадити на ланцюг? Стоворити трудармії? Експропріація експроприйованого? Робота за трудодні?

Що робити тим з тими, кому не подобається нова Північна Корея? В табори на перевиховання? Розстріляти? Заморити голодом?
Востаннє редагувалось flyman в Чет 11 сер, 2022 09:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 09:52

  flyman написав:тут задоволення від того, що швабра для внутрішнього масажу із тризубом на кінці, не всім дано його віддчути

Чувак, звиняй, але те, що ти написав -- це не просто образа на особисту адресу, це -- витирання ніг, плювок в країну, в якій ти живеш.
Хай там вороги, орки, ну ти ж не такий?
Хоч трохи мозок вмикай...

Бо за своїми дрібними турботами починаєш дійсно дуріти.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 09:57

  detroytred написав:
  flyman написав:тут задоволення від того, що швабра для внутрішнього масажу із тризубом на кінці, не всім дано його віддчути

Чувак, звиняй, але те, що ти написав -- це не просто образа на особисту адресу, це -- витирання ніг, плювок в країну, в якій ти живеш.
Хай там вороги, орки, ну ти ж не такий?
Хоч трохи мозок вмикай...

Бо за своїми дрібними турботами починаєш дійсно дуріти.

Чому тобі не купити квиток в країну чучхе?
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 09:59

  flyman написав:Перепрошую, де це прописано?
ВРУ може ввела стан війни?
Проти кого?

Стосується всіх? Чи є особлоиві, яких це не стосується? Рівніших серед рівних? Друзям усе, ворогам - закон?

І що, як війна? То всіх посадити на ланцюг? Стоворити трудармії? Експропріація експроприйованого? Робота за трудодні?

Я тебе вчора запитував про які конкретно закони було порушено.
Поясни.

Не треба перебільшувати.
Ланцюг є ланцюг. Робота за трудодням - робота за трудодні.
Ти не на ланцюгу й не на роботах.

Стосовно нерівноправ'я згоден.
Але воно не надмірних масштабів.
Зашквари ж завжди були й будуть.
Це не причина для очорніння усього.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 10:03

  flyman написав:Чому тобі не купити квиток в країну чучхе?

Тому що дорівнювання України до КНДР -- це маячня.
До того ж свідома.

Якщо для тебе нема різниці, то сам туди купуй квиток. Різниці ж нема))

Не подобається тобі країна?
Твої проблеми.
І з тобою нічого не роблять!
Навіть за умов війни.
Порівняй з КНДР)) Хоча б і мирного часу.
Навіть про тризуб (символ держави) маячню спокійнісінько можеш нести.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 10:09

  detroytred написав:Порівняй з КНДР)) Хоча б і мирного часу.

ще не Пн.Корея але вже УРСР
Востаннє редагувалось flyman в Чет 11 сер, 2022 10:14, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 20012002200320042005>
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