fler написав:

crumd написав: притупляет понимание объективных угроз. притупляет понимание объективных угроз.

Супутникові фото змінили риторику на рф«Появились спутниковые снимки аэродрома в Саках. Видны воронки рядом с капонирами стоянки техники. БК там рядом не было, воронки разнесены друг от друга, т.е. детонация была откоторые упали на удалении друг от друга. Разрушения капониров существенные, т.е. взрыв был такой силы, что не только привёл к возгоранию авиационного топлива в самолётах, но и повредил земляные капониры так, что это видно со спутника, оставив воронки.Я считаю, что вчера по аэродрому ударили из оружия НАТО, т.е. это казус белли для войны, поэтому такая тишина в эфире. Есть вариант, что это был н, но я больше ставлю на НАТО.»«Казус белый? Против НАТО? Вы вообще представляете русскую армию против НАТО после того что мы видели против Украины?»«Насчет воронок очень странно, но если были прилеты где остатки ракет!!! видны чётко. Значит или ATACMS 490 пикировал, или Гарпун. Только у них есть соответсвующая БЧ.»«да мне всеравно что укропы потеряли, я смотрю на факты, пол года защищаем Донбас, где только еще больше прилетов, взяли какие-то деревни. Зато флагман на дне, цены в магазине сам знаешь ну и БК взрываются каждый день, без преувеличения… кстати и на территории РФ»«я теперь боюсь окурок кинуть,а вдруг е*анет да еще и в разных местах»«Какого х*ра мы поперлись в чужую по факту страну когда у нас своей 1/6 всей с*ка суши!!!!! На которой такой треш твориться в средней и северной полосе - что там скоро одни медведи жить будут…. Доказывать украинцам что они русские???? НАХ*РА???»«Всё подчинено одной цели: Украина должна истощить Россию до состояния, когда Запад будет готов продиктовать условия мира, а Кремль будет вынужден их принять. Ничего другого в этой стратегии нет, и пока всё происходит в её рамках.»