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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2002200320042005>
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 10:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Цікаво, за чиї гроші виготовили взірець 500км для України, якщо всезнаючий, з кимось поговоривший "експерт" Чмут заявляв, що Україна грошей не виділяла зовсім.
вибачте, я якось більше схильний вірити Чмуту, який в своїй роботі спілкується з людьми, які володіють інсайдами, і є реалістом, можливо навіть трохи песимістом, що в його випадку непогано, аніж блогеру з блогу "Книгоогляд", який володіє, максимум, публікаціями в пресі, зато лиє солодкий мед в вуха тим, хто цього прагне.
В "Богдани" гавняне шасі, низька точність і ствол, який постійно клинить. "Нептун" влучає в ціль значно рідше, ніж "Гарпун". "Грім" розроблявся для саудитів. Ймовірно, виробник за свої кошти підготував ще одну ракету більшої дальності.
P.S. В нас роблять непогані розвідувальні дрони, до війни робили хороші радари, двигуни Мотор-Січ випускав... Але не варто вірити пропаганлистав і ідеалізувати все, що в нас виробляють...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 11 сер, 2022 10:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 10:11

  flyman написав:ще не Пн.Корея але вже УРСР

Уточни за якими критеріями.

Бо навіть піонерів не бачу.
Спробуй обгрунтовувати свої думки.
Тільки висновки не викликають довіри.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 10:15

Crumd, що з обличчям?))))

  ЛАД написав:https://www.bbc.com/russian/features-62496739 - рассматриваются различные версии о Саках. Вывод - ясно, что ничего не ясно.

Ого. КрОсіво.
"Потєрь авіаціонной тєхнікі нєт", - рашаЗМІ
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 10:20

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  detroytred написав:drevlyinin
З точки зору обивателя -- більш, ніж задоволений.
З точки зору ... -- здивований.
Дивує, що такі слабкі обмеження та адміністративні дії як для такого рівня війни. Висувати якісь претензії при такому разі -- ну це, м'яко кажучи, занадто.

Блин, а народ по форумам удивляется "как же так -- раиссю и санкциями давят, и границы им со всех сторон закрывают -- а народ доволен???".
А оно вон-оно как: "воскресного швабрирования нет -- и обыватель -- більш, ніж задоволений" :lol: А то, что в корее при этом живет -- пофигу...

Впустили маленьку))) деталь --- війна за віконцем. Велика повномасштабна війна. З потужним агресором.

Пока(?) что нет: мелкая местечковая войнушка -- каких куча по всему миру было.
При этом ни Грузия ни та же Сирия ровно в таких же условиях -- "велика повномасштабна війна" -- в северную корею не превращались. :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 10:20

  vitaliian написав:
  otg написав:Возможно ли как то перехватить разговор с месенджеров?
помните какое было давление на Дурова чтобы он открыл телеграмм для спецслужб? Я вам больше скажу ну перехватили вы 1 гиг пакетного траффика, сколько дней/месяцев уйдет на его расшифровку?

98% полученной инфы окажется пустотреп, обсуждение семейных новостей, кошечек/собачек или выяснение отношений. За расшифровку которых кто то заплатит сотни долларов itшникам, при условии что алгоритм шифрования есть.

Саме цей інцидент з Дуровим, а тим більше що він був публічним, підтверджує що ніхто Телеграм "не слухає".
Не потрібно вам ніякі дні/місяці на розшифровку, достатньо пару секунд, якщо ви якимось чином отримали ключ. Алгоритми загальновідомі. На крайній випадок - у вас ж є сама програма месенджера, яка вміє розшифровувати.
Якщо ключа немає - вам і роки не поможуть.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 10:22

  detroytred написав:
  flyman написав:ще не Пн.Корея але вже УРСР

Уточни за якими критеріями.

Бо навіть піонерів не бачу.
Спробуй обгрунтовувати свої думки.
Тільки висновки не викликають довіри.

А железный занавес -- видно? :wink: А так-то пионеров и в северной корее нет. Да и в иране с ними как-то не особо...
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 10:28

  _hunter написав:Пока(?) что нет: мелкая местечковая войнушка -- каких куча по всему миру было.
При этом ни Грузия ни та же Сирия ровно в таких же условиях -- "велика повномасштабна війна" -- в северную корею не превращались. :roll:

Дрібна містячкова? -- це не так.

Грузія по суті й не опиралась. Порівнювати з нею є помилкою.
Що там в Сірії -- не знаю.

Вважаю, що для введення існуючих обмежень, законних демократичних підстав достатньо. Без поглядів у бік когось.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 10:28

  ЛАД написав:
Военные аналитики говорят, что у Украины нет ракет, которые могли бы достичь базы с территории, которую она контролирует, на расстоянии более 100 миль, и что украинские самолеты вряд ли смогли бы проникнуть так далеко в контролируемое Россией воздушное пространство.
......
The New York Times рассмотрела спутниковые снимки авиабазы ​​Саки, сделанные Planet Labs за несколько часов до и через день после взрывов. На снимках видны три большие воронки и не менее восьми уничтоженных самолетов Су-24 и Су-30, припаркованных на западной взлетно-посадочной полосе авиабазы. Самолеты стоят десятки миллионов долларов каждый.

Кроме того, два здания рядом с самолетом, по-видимому, были полностью разрушены, возможно повреждение ударной волной и большие следы ожогов, наблюдаемые в других местах военной базы.

Другие части авиабазы ​​оказались нетронутыми, в том числе несколько вертолетов и большой склад боеприпасов.
.....
По словам украинских официальных лиц, Украина использовала силы специальных операций и местных партизан для нападения на другие цели в контролируемых Россией районах.

https://www.nytimes.com/live/2022/08/10/world/ukraine-russia-news-war

Може я дурак, але які можуть бути партизани, якщо є воронки на злітній слузі? Версія для ідіотів.
Версія дронів також відпадає - надто великі воронки.
Версія що це Гарпун - якось теж дуже сумнівна. Не вірю що протикорабельна ракета може так ефективно спрацювати по суші.
Лишається єдина версія - РСЗО. Або Хаймарс або щось аналогічне.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 10:31

  detroytred написав:Грузія по суті й не опиралась.

Грузія опиралась і нормально опиралась. Просто вона маленька.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 10:32

  _hunter написав:А железный занавес -- видно? :wink: А так-то пионеров и в северной корее нет. Да и в иране с ними как-то не особо...

Ні! Не видно.
При залізному занавесі жінок, дітей, похилих, хворих не випускають.
Да й молоді!!! не надають змоги поступати у західні навчальні заклади.

"6 июня 2021 года в Пхеньяне отмечали 75 лет со дня основания Детского Союза Кореи, объединяющего всех корейских детей в возрасте от 10 до 15 лет. Детский Союз Кореи является политической организацией, которой руководит Трудовая Партия Кореи."
https://maysuryan.livejournal.com/1440297.html
detroytred
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