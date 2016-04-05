Schmit написав:Цікаво, за чиї гроші виготовили взірець 500км для України, якщо всезнаючий, з кимось поговоривший "експерт" Чмут заявляв, що Україна грошей не виділяла зовсім.
вибачте, я якось більше схильний вірити Чмуту, який в своїй роботі спілкується з людьми, які володіють інсайдами, і є реалістом, можливо навіть трохи песимістом, що в його випадку непогано, аніж блогеру з блогу "Книгоогляд", який володіє, максимум, публікаціями в пресі, зато лиє солодкий мед в вуха тим, хто цього прагне. В "Богдани" гавняне шасі, низька точність і ствол, який постійно клинить. "Нептун" влучає в ціль значно рідше, ніж "Гарпун". "Грім" розроблявся для саудитів. Ймовірно, виробник за свої кошти підготував ще одну ракету більшої дальності. P.S. В нас роблять непогані розвідувальні дрони, до війни робили хороші радари, двигуни Мотор-Січ випускав... Але не варто вірити пропаганлистав і ідеалізувати все, що в нас виробляють...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 11 сер, 2022 10:14, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:drevlyinin З точки зору обивателя -- більш, ніж задоволений. З точки зору ... -- здивований. Дивує, що такі слабкі обмеження та адміністративні дії як для такого рівня війни. Висувати якісь претензії при такому разі -- ну це, м'яко кажучи, занадто.
Блин, а народ по форумам удивляется "как же так -- раиссю и санкциями давят, и границы им со всех сторон закрывают -- а народ доволен???". А оно вон-оно как: "воскресного швабрирования нет -- и обыватель -- більш, ніж задоволений" А то, что в корее при этом живет -- пофигу...
Впустили маленьку))) деталь --- війна за віконцем. Велика повномасштабна війна. З потужним агресором.
Пока(?) что нет: мелкая местечковая войнушка -- каких куча по всему миру было. При этом ни Грузия ни та же Сирия ровно в таких же условиях -- "велика повномасштабна війна" -- в северную корею не превращались.
otg написав:Возможно ли как то перехватить разговор с месенджеров?
помните какое было давление на Дурова чтобы он открыл телеграмм для спецслужб? Я вам больше скажу ну перехватили вы 1 гиг пакетного траффика, сколько дней/месяцев уйдет на его расшифровку?
98% полученной инфы окажется пустотреп, обсуждение семейных новостей, кошечек/собачек или выяснение отношений. За расшифровку которых кто то заплатит сотни долларов itшникам, при условии что алгоритм шифрования есть.
Саме цей інцидент з Дуровим, а тим більше що він був публічним, підтверджує що ніхто Телеграм "не слухає". Не потрібно вам ніякі дні/місяці на розшифровку, достатньо пару секунд, якщо ви якимось чином отримали ключ. Алгоритми загальновідомі. На крайній випадок - у вас ж є сама програма месенджера, яка вміє розшифровувати. Якщо ключа немає - вам і роки не поможуть.
_hunter написав:Пока(?) что нет: мелкая местечковая войнушка -- каких куча по всему миру было. При этом ни Грузия ни та же Сирия ровно в таких же условиях -- "велика повномасштабна війна" -- в северную корею не превращались.
Дрібна містячкова? -- це не так.
Грузія по суті й не опиралась. Порівнювати з нею є помилкою. Що там в Сірії -- не знаю.
Вважаю, що для введення існуючих обмежень, законних демократичних підстав достатньо. Без поглядів у бік когось.
Военные аналитики говорят, что у Украины нет ракет, которые могли бы достичь базы с территории, которую она контролирует, на расстоянии более 100 миль, и что украинские самолеты вряд ли смогли бы проникнуть так далеко в контролируемое Россией воздушное пространство. ...... The New York Times рассмотрела спутниковые снимки авиабазы Саки, сделанные Planet Labs за несколько часов до и через день после взрывов. На снимках видны три большие воронки и не менее восьми уничтоженных самолетов Су-24 и Су-30, припаркованных на западной взлетно-посадочной полосе авиабазы. Самолеты стоят десятки миллионов долларов каждый.
Кроме того, два здания рядом с самолетом, по-видимому, были полностью разрушены, возможно повреждение ударной волной и большие следы ожогов, наблюдаемые в других местах военной базы.
Другие части авиабазы оказались нетронутыми, в том числе несколько вертолетов и большой склад боеприпасов. ..... По словам украинских официальных лиц, Украина использовала силы специальных операций и местных партизан для нападения на другие цели в контролируемых Россией районах.
Може я дурак, але які можуть бути партизани, якщо є воронки на злітній слузі? Версія для ідіотів. Версія дронів також відпадає - надто великі воронки. Версія що це Гарпун - якось теж дуже сумнівна. Не вірю що протикорабельна ракета може так ефективно спрацювати по суші. Лишається єдина версія - РСЗО. Або Хаймарс або щось аналогічне.
_hunter написав:А железный занавес -- видно? А так-то пионеров и в северной корее нет. Да и в иране с ними как-то не особо...
Ні! Не видно. При залізному занавесі жінок, дітей, похилих, хворих не випускають. Да й молоді!!! не надають змоги поступати у західні навчальні заклади.
"6 июня 2021 года в Пхеньяне отмечали 75 лет со дня основания Детского Союза Кореи, объединяющего всех корейских детей в возрасте от 10 до 15 лет. Детский Союз Кореи является политической организацией, которой руководит Трудовая Партия Кореи." https://maysuryan.livejournal.com/1440297.html