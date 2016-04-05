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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 11 сер, 2022 10:35
detroytred написав: _hunter написав:
Пока(?) что нет: мелкая местечковая войнушка -- каких куча по всему миру было.
При этом ни Грузия ни та же Сирия ровно в таких же условиях -- "велика повномасштабна війна" -- в северную корею не превращались.
Дрібна містячкова? -- це не так.
Грузія по суті й не опиралась. Порівнювати з нею є помилкою.
Що там в Сірії -- не знаю.Вважаю, що для введення існуючих обмежень, законних демократичних підстав достатньо. Без поглядів у бік когось.
Так я же ровно про это же и говорил: _все_ северокорейцы вважають, що для введення існуючих обмежень, законних демократичних підстав достатньо
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Додано: Чет 11 сер, 2022 10:38
detroytred написав: _hunter написав:
А железный занавес -- видно?
А так-то пионеров и в северной корее нет. Да и в иране с ними как-то не особо...
Ні! Не видно.
При залізному занавесі жінок, дітей, похилих, хворих не випускають.
Ну называйте его железноватым и страну северненькой корейкой -- если вам эти мелкие отличия принципиальны.
Еще можно вспомнить, что генсеков в стране нет. И компартия запрещена
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Додано: Чет 11 сер, 2022 10:40
_hunter написав: detroytred написав: _hunter написав:
Пока(?) что нет: мелкая местечковая войнушка -- каких куча по всему миру было.
При этом ни Грузия ни та же Сирия ровно в таких же условиях -- "велика повномасштабна війна" -- в северную корею не превращались.
Дрібна містячкова? -- це не так.
Грузія по суті й не опиралась. Порівнювати з нею є помилкою.
Що там в Сірії -- не знаю.Вважаю, що для введення існуючих обмежень, законних демократичних підстав достатньо. Без поглядів у бік когось.
Так я же ровно про это же и говорил: _все_ северокорейцы вважають, що для введення існуючих обмежень, законних демократичних підстав достатньо
Ага))
От тільки демократичні країни з цим не згодні.
А проти українських обмежень нічого проти не мають.
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Додано: Чет 11 сер, 2022 10:43
_hunter написав: detroytred написав: _hunter написав:
А железный занавес -- видно?
А так-то пионеров и в северной корее нет. Да и в иране с ними как-то не особо...
Ні! Не видно.
При залізному занавесі жінок, дітей, похилих, хворих не випускають.
Ну называйте его железноватым и страну северненькой корейкой -- если вам эти мелкие отличия принципиальны.
Еще можно вспомнить, что генсеков в стране нет. И компартия запрещена
Відмінності дрібні?
Це північнокорейці вважають їх дрібними. Тому помилково рахують свою країну такою ж демократичною.
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Додано: Чет 11 сер, 2022 10:43
_hunter написав:
у называйте его железноватым и страну северненькой корейкой
Угу. І за кордоном під мільйон мужиків. "Корейка" у когось замість мізків в черепній коробці. Або прошуто.
Виходячи зі знімків з Сак, масштаб втрат мордора десь на рівні як флагман ЧФ. А враховуючи знищені будівлі, там і о/с нормально мало згоріти.
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Додано: Чет 11 сер, 2022 10:45
Я нарахував 12 вигорілих літаків. 6 з них в капонірах.
З наявних у нас ракет для удару підходить тільки "Гарпун" - версія "блок 2" теоретично призначенні для ударів по наземним цілям. Але це найновіша ракети цього сімейства, її навряд чи могли нам дати. Ще що цікаво, два одночасні вибухи при пусках малоймовірно.
Чисто теоретично могли допиляти "Нептун" або "Грім", особливо якщо партнери допомогли з ГСН, бо ракети в принципі літали.
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