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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 20022003200420052006 ... 2008>
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 10:31

  detroytred написав:Грузія по суті й не опиралась.

Грузія опиралась і нормально опиралась. Просто вона маленька.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 10:32

  _hunter написав:А железный занавес -- видно? :wink: А так-то пионеров и в северной корее нет. Да и в иране с ними как-то не особо...

Ні! Не видно.
При залізному занавесі жінок, дітей, похилих, хворих не випускають.
Да й молоді!!! не надають змоги поступати у західні навчальні заклади.

"6 июня 2021 года в Пхеньяне отмечали 75 лет со дня основания Детского Союза Кореи, объединяющего всех корейских детей в возрасте от 10 до 15 лет. Детский Союз Кореи является политической организацией, которой руководит Трудовая Партия Кореи."
https://maysuryan.livejournal.com/1440297.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 10:40

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  _hunter написав:Пока(?) что нет: мелкая местечковая войнушка -- каких куча по всему миру было.
При этом ни Грузия ни та же Сирия ровно в таких же условиях -- "велика повномасштабна війна" -- в северную корею не превращались. :roll:

Дрібна містячкова? -- це не так.

Грузія по суті й не опиралась. Порівнювати з нею є помилкою.
Що там в Сірії -- не знаю.

Вважаю, що для введення існуючих обмежень, законних демократичних підстав достатньо. Без поглядів у бік когось.

Так я же ровно про это же и говорил: _все_ северокорейцы вважають, що для введення існуючих обмежень, законних демократичних підстав достатньо :lol:

Ага))
От тільки демократичні країни з цим не згодні.

А проти українських обмежень нічого проти не мають.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 10:43

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  _hunter написав:А железный занавес -- видно? :wink: А так-то пионеров и в северной корее нет. Да и в иране с ними как-то не особо...

Ні! Не видно.
При залізному занавесі жінок, дітей, похилих, хворих не випускають.

Ну называйте его железноватым и страну северненькой корейкой -- если вам эти мелкие отличия принципиальны. :lol:
Еще можно вспомнить, что генсеков в стране нет. И компартия запрещена :lol:

Відмінності дрібні?

Це північнокорейці вважають їх дрібними. Тому помилково рахують свою країну такою ж демократичною.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 10:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:у называйте его железноватым и страну северненькой корейкой

Угу. І за кордоном під мільйон мужиків. "Корейка" у когось замість мізків в черепній коробці. Або прошуто.


Виходячи зі знімків з Сак, масштаб втрат мордора десь на рівні як флагман ЧФ. А враховуючи знищені будівлі, там і о/с нормально мало згоріти.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 10:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я нарахував 12 вигорілих літаків. 6 з них в капонірах.
З наявних у нас ракет для удару підходить тільки "Гарпун" - версія "блок 2" теоретично призначенні для ударів по наземним цілям. Але це найновіша ракети цього сімейства, її навряд чи могли нам дати. Ще що цікаво, два одночасні вибухи при пусках малоймовірно.
Чисто теоретично могли допиляти "Нептун" або "Грім", особливо якщо партнери допомогли з ГСН, бо ракети в принципі літали.
Ну або нам дали ATACMS.
Проти "Нептуна" і "Гарпуна" говорить те, що крилаті ракети в мобі було б добре видно неозброєним оком. І хтось би зазняв їх на відео. На відміну від балістичних "Грім" та ATACMS.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Чет 11 сер, 2022 11:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 10:52

  Hotab написав:
Виходячи зі знімків з Сак, масштаб втрат мордора десь на рівні як флагман ЧФ. А враховуючи знищені будівлі, там і о/с нормально мало згоріти.

В орків накопичені резерви на південному напрямку.
В нас теж.
Нашим, я так розумію, вигідніше зустріти орків в обороні.

Наші ударами постійно руйнують їх наступальний потенціал. Да й підначуюють до наступу (тими ж Саками, як величезним ляпасом).
Жданов вже прямо наголошує, що на цій неділі дедлайн для них.

А вони все ніяк. Чогось чекають.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 10:55

Если произойдёт авария на ЗАЭС, то тогда можно сказать однозначно - война закончилась для всех.((
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 10:58

Перепід'єбнали?

  Игорь Алексеевич написав:Если произойдёт авария на ЗАЭС, то тогда можно сказать однозначно - война закончилась для всех.((


Во временно оккупированой Херсонской области упала высоковольтная линия передачи, которая идет от Запорожской АЭС в Крым
О причинах инцидента не сообщается.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 11:04

  fler написав:
  Игорь Алексеевич написав:Если произойдёт авария на ЗАЭС, то тогда можно сказать однозначно - война закончилась для всех.((


Во временно оккупированой Херсонской области упала высоковольтная линия передачи, которая идет от Запорожской АЭС в Крым
О причинах инцидента не сообщается.


Вышки будут падать, т.к раша начала переключать энергоблоки к своей системе. Один выход рубить вышки, но это не спасёт, а только затянет время на несколько мес.
А вот если произойдёт авария с блоками и не обяз. от попадания снаряда, а просто из за реакции в блоках, то тогда пипец всем. Уж лучше погибнуть от ракеты, чем с невыносимыми болями умирать неделями, месецами.
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 20022003200420052006 ... 2008>
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