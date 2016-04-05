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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 11 сер, 2022 11:05
Игорь Алексеевич написав:
Если произойдёт авария на ЗАЭС, то тогда можно сказать однозначно - война закончилась для всех.
ІМХО, це значною мірою пропаганда. Небезпека АЕС переобільшується. Реактори ВВЕР-1000 досить грамотно спроектовані і скоріш за все навіть прямим влучанням снарядів не можуть серйозно пошкодитись, а тим більше досягнути чогось на кшталт аварії на ЧАЕС не вийде - тут треба як мінімум тактичний ядерний боєзаряд підірвати.
Хоча тим, хто поблизу - не позаздриш. Але на перебіг бойових дій це навряд чи вплине.
P.S. За 70 років було десятки ядерних аварій, але реально відомим стала тільки аварія на ЧАЕС, яка була справді мегапотужною через недоліки реактора РБМК, та Фукусіма, яка вже сталася фактично в часи соцмереж.
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Додано: Чет 11 сер, 2022 11:16
detroytred написав:
При залізному занавесі жінок, дітей, похилих, хворих не випускають.
І навіть тварин випускають (тільки щеплення треба). Забули про якусь ще незначну категорію громадян, яких не випускають....
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Додано: Чет 11 сер, 2022 11:20
crumd написав:
Украина теряет электрические мощности. За последнее время потеряно несколько ТЭС и ЗАЭС. Что будет с энергообеспечением гражданской и военной инфраструктуры?
Готовим на зиму свечи, буржуйки и присматриваемся к деревьям в парках((
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Додано: Чет 11 сер, 2022 11:22
crumd написав:
Что будет с энергообеспечением гражданской и военной инфраструктуры?
а які потреби цієї інфраструктури? Основний споживач - промисловість, а вона зараз не надто активно споживає, наскільк я розумію...
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Додано: Чет 11 сер, 2022 11:23
crumd написав:
Главное, чтобы спутник с которого пришли фотки не назывался "Фотошоп-1".
Рассеяне все такие тупые?
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Додано: Чет 11 сер, 2022 11:25
crumd написав:
Главное, чтобы спутник с которого пришли фотки не назывался "Фотошоп-1"
ну та, DW та BBC розповсюджують фейкові знімки. Один тільки Конашенков правду каже...
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Додано: Чет 11 сер, 2022 11:29
sashaqbl написав: crumd написав:
Главное, чтобы спутник с которого пришли фотки не назывался "Фотошоп-1"
ну та, DW та BBC розповсюджують фейкові знімки. Один тільки Конашенков правду каже...
Більшість росіян вважають, що Сонце обертається навколо Землі. А тут якісь фото і ще рахувати більше десяти треба...
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Додано: Чет 11 сер, 2022 11:35
"Версия о действии диверсионных групп также вызывает сомнения, поскольку такая крупная авиабаза не может не охраняться, и прорываться на ее территорию пришлось бы с боем, который был бы слышен за пределами аэродрома. Сообщений в соцсетях о действиях диверсантов не было.
Кроме того, серия взрывов такой силы могла бы произойти только при использовании довольно большого объема взрывчатки, которую трудно было бы доставить на аэродром незаметно".
Зачем доставлять на аэродром взрывчатку, достаточно доставить маленькие взрыватели к авиабомбам
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Додано: Чет 11 сер, 2022 11:47
BIGor написав: crumd написав:
Главное, чтобы спутник с которого пришли фотки не назывался "Фотошоп-1".
Рассеяне все такие тупые?
Ну чего вы сразу обзываетесь ) есть конечно и тупые, но чаще всего просто вынуждены говорить тупые вещи, согласно методички.
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Додано: Чет 11 сер, 2022 11:51
Алексей Арестович в интервью Дмитрию Гордону заявил, что знал о вторжении России в Украину еще в конце октября. По его словам, это было неизбежно.
При этом, по словам Арестовича, точная дата вторжения постоянно сдвигалась. Причем 16 февраля (дата, которую называла американская разведка) Россия не напала, как утверждает Арестович, потому что ей «запретили китайцы».
«Уже был известен первый срок готовности - 26 декабря, на католическое Рождество. Но они не успели в силу российского разгильдяйства.
Следующая дата готовности у них была 12 января, на старый Новый год. Не успели. Следующая дата была 16 февраля, они целый месяц дали на подготовку. Но китайцы запретили - 12 февраля Олимпиада началась, сказали нет, не портьте Олимпиаду. Потом закрытие Олимпиады, потом 22-го должны были нападать. Но 23 февраля же, они его отпраздновали и 24 с утра они нападают», - рассказал Арестович.
По его словам, планы по полномасштабному захвату Украины в Кремле начали разрабатывать еще в 2005 году, после первого Майдана (Оранжевой революции).
Кроме того, Арестович сказал, что знал точную дату нападения России на Украину - 24 февраля в 5 утра, - за три дня до этого.
По словам Арестовича, в то утро он вернулся после нескольких эфиров около 2 часов ночи вернулся домой и уже не ложился спать, ожидая вторжения. После первых взрывов он собрался и уже ехал в военкомат, когда ему позвонил глава Офиса президента Андрей Ермак.
«У меня была винтовка, собрана военная форма, я сел в машину и ехал в военкомат. По дороге мне позвонил Ермак. Говорит, заедь-ка в Офис, есть разговор. Ну, я заехал. Понятно, что большая континентальная война. Где ты считаешь, что ты будешь более эффективным? Ну, совершенно ясно, что комбат-Арестович - это одно, а Арестович на центральной трибуне - это совсем другое. Я остался там, где более эффективно», - сообщил Арестович.
Отметим, что все месяцы накануне вторжения украинские власти заявляли, что нет никаких признаков его подготовки, слухи об этом специально вбрасываются, чтоб поднять панику, «в мае будем жарить шашлыки» и т.д.
Уже после начала войны власти начали заявлять, что о вторжении знали, но не стали говорить об этом населению, чтоб не нагнетать панику.
Довоенные заверения властей в том, «вторжения не будет» является сейчас одним из основных моментов критики в адрес Зеленского и его команды со стороны оппозиции, которая обвиняет власть в срыве подготовки к войне, срыве эвакуации, что привело к большим жертвам и потере территорий.
Кошевой-2
Почему сразу "комбат-Арестович"? Почему не солдат, или офицер?
Востаннє редагувалось Грйс-мэн
в Чет 11 сер, 2022 11:52, всього редагувалось 1 раз.
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