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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 20042005200620072008>
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 11:52

  crumd написав:Главное, чтобы спутник с которого пришли фотки не назывался "Фотошоп-1"


Як і крейсер Масква нафотошопили?)


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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 11:52

  Игорь Алексеевич написав:
  fler написав:
  Игорь Алексеевич написав:Если произойдёт авария на ЗАЭС, то тогда можно сказать однозначно - война закончилась для всех.((


Во временно оккупированой Херсонской области упала высоковольтная линия передачи, которая идет от Запорожской АЭС в Крым
О причинах инцидента не сообщается.


Вышки будут падать, т.к раша начала переключать энергоблоки к своей системе. Один выход рубить вышки, но это не спасёт, а только затянет время на несколько мес.
А вот если произойдёт авария с блоками и не обяз. от попадания снаряда, а просто из за реакции в блоках, то тогда пипец всем. Уж лучше погибнуть от ракеты, чем с невыносимыми болями умирать неделями, месецами.

Проблема в тому, що при холостому ході (відсутності навантаження) прийдеться тушити реактори, а це не так просто.
На ЧАЕС щось експерементували, але щось пішло не так.
Тому логічніше не давати можливість перемкнути навантаження в Крим чи енергосистему РФ.

Чув там ще є проблема із ядерними відходами, вони менш захищені від "прямого попадання"
Востаннє редагувалось flyman в Чет 11 сер, 2022 11:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 11:53

  Игорь Алексеевич написав:
  crumd написав:Украина теряет электрические мощности. За последнее время потеряно несколько ТЭС и ЗАЭС. Что будет с энергообеспечением гражданской и военной инфраструктуры?
Готовим на зиму свечи, буржуйки и присматриваемся к деревьям в парках((

кто готовит на зиму свечи, а кто и солнечные панели, каждому своё...по поводу атомной, выхлопа не будет 100%, но стены могут поцарапать...и ещё летом у нас преобладают северные и северо-восточные ветры, крыму и турции привет....
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 11:53

  Камикадзе написав:Зачем доставлять на аэродром взрывчатку, достаточно доставить маленькие взрыватели к авиабомбам

Если у нас в высших эшелонах (и не только) хватает коллаборантов и предателей, то уверен что и в рядах фашисткой армии хватает людей с российскими погонами, но верных украинской присяге, так что прапорщик Задов за энную сумму или из чувства мести и ради справедливости, мог прикрутить что то взрывающееся к парочке кинжалов, или чем они там выделываются.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 11:55

  BIGor написав:
  detroytred написав:При залізному занавесі жінок, дітей, похилих, хворих не випускають.

І навіть тварин випускають (тільки щеплення треба). Забули про якусь ще незначну категорію громадян, яких не випускають....

Обколений жижою пфайзера, яких прививок не вистачає?
Востаннє редагувалось flyman в Чет 11 сер, 2022 12:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 11:57

  Игорь Алексеевич написав:
  crumd написав:Украина теряет электрические мощности. За последнее время потеряно несколько ТЭС и ЗАЭС. Что будет с энергообеспечением гражданской и военной инфраструктуры?
Готовим на зиму свечи, буржуйки и присматриваемся к деревьям в парках((

Мужики 18..60 можуть замерзати, навіть з прививками, а що, в нас же не Пн. Корея, і колективний Захід мовчить, це ж не ЛГБТ притісняють.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 11:58

  BIGor написав:
  sashaqbl написав:
  crumd написав:Главное, чтобы спутник с которого пришли фотки не назывался "Фотошоп-1"
ну та, DW та BBC розповсюджують фейкові знімки. Один тільки Конашенков правду каже...

Більшість росіян вважають, що Сонце обертається навколо Землі. А тут якісь фото і ще рахувати більше десяти треба...

Земля плоска, єслі шо ... на малєньком плоту ...
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 12:00

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  detroytred написав:Дрібна містячкова? -- це не так.

Грузія по суті й не опиралась. Порівнювати з нею є помилкою.
Що там в Сірії -- не знаю.

Вважаю, що для введення існуючих обмежень, законних демократичних підстав достатньо. Без поглядів у бік когось.

Так я же ровно про это же и говорил: _все_ северокорейцы вважають, що для введення існуючих обмежень, законних демократичних підстав достатньо :lol:

Ага))
От тільки демократичні країни з цим не згодні.

А проти українських обмежень нічого проти не мають.

Там все чуть сложнее, чем это детское "не згодні"\"не мають": те же демократические краины вроде как против цензуры, что не мешает компаниям этих стран работать в том же Китае...
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 12:02

  edvardd написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  crumd написав:Украина теряет электрические мощности. За последнее время потеряно несколько ТЭС и ЗАЭС. Что будет с энергообеспечением гражданской и военной инфраструктуры?
Готовим на зиму свечи, буржуйки и присматриваемся к деревьям в парках((

кто готовит на зиму свечи, а кто и солнечные панели, каждому своё...по поводу атомной, выхлопа не будет 100%, но стены могут поцарапать...и ещё летом у нас преобладают северные и северо-восточные ветры, крыму и турции привет....

в нас багато сонячних днів, особливо в листопаді-грудні.
нуну, цікаво ...
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 12:04

  flyman написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  crumd написав:Украина теряет электрические мощности. За последнее время потеряно несколько ТЭС и ЗАЭС. Что будет с энергообеспечением гражданской и военной инфраструктуры?
Готовим на зиму свечи, буржуйки и присматриваемся к деревьям в парках((

Мужики 18..60 можуть замерзати, навіть з прививками, а що, в нас же не Пн. Корея, і колективний Захід мовчить, це ж не ЛГБТ притісняють.

Напишите в ТРО Мюнхена, что ваши права как члена ЛГБТ-общества ущемляют, вам помогут :wink:
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