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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 11 сер, 2022 12:05
detroytred написав: _hunter написав: detroytred написав:
Ні! Не видно.
При залізному занавесі жінок, дітей, похилих, хворих не випускають.
Ну называйте его железноватым и страну северненькой корейкой -- если вам эти мелкие отличия принципиальны.
Еще можно вспомнить, что генсеков в стране нет. И компартия запрещена
Відмінності дрібні?Це північнокорейці вважають їх дрібними. Тому помилково рахують свою країну такою ж демократичною.
Ну так я ровно ж про это же
-- в стране опустили железноватую занавеску (если мы за формальности цепляемся), а північнокорейці улюлюкают -- "нам нормально! -- железное одеяло опускай!"
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Додано: Чет 11 сер, 2022 12:07
Грйс-мэн написав:
Почему сразу "комбат-Арестович"?
Бо "звіздобол" не так пафосно звучить
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Додано: Чет 11 сер, 2022 12:09
Алексей Арестович в интервью Дмитрию Гордону заявил, что знал о вторжении России в Украину еще в конце октября. По его словам, это было неизбежно.
....
Отметим, что все месяцы накануне вторжения украинские власти заявляли, что нет никаких признаков его подготовки, слухи об этом специально вбрасываются, чтоб поднять панику, «в мае будем жарить шашлыки» и т.д.
Уже после начала войны власти начали заявлять, что о вторжении знали, но не стали говорить об этом населению, чтоб не нагнетать панику.
Тобто нехай маріупольці здихають під бомбами рашистів ніж би "в паніці" тікали з Маріуполя. Прекрасне рішення.
Версія "не нагнетать панику" по-моєму є версією для ідіотів. Нажаль багато в неї вірять.
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Додано: Чет 11 сер, 2022 12:21
andrijk777 написав:
Тобто нехай маріупольці здихають під бомбами рашистів ніж би "в паніці" тікали з Маріуполя. Прекрасне рішення.
Версія "не нагнетать панику" по-моєму є версією для ідіотів. Нажаль багато в неї вірять.
Как говорится "это жизнь"... есть более циничное и логичное объяснение. Если все будут гуманистами, то рашистов не остановить - они дойдут таки до Лиссабона и дальше. В конфликте побеждает тот кто не боится драки и готов идти до конца. В драке победит тот кто будет бить из всех сил, а не подставлять другую щеку... Эту агрессию без крови украинцев нереально было остановить - выбор был между поражением и жертвами. Я не буду проводить параллели между ВМВ и сегодня, все всё и так видят. усатого остановили там где полились реки крови.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
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Додано: Чет 11 сер, 2022 12:23
Шо за день сьогодні? Такі новини! Шо супутник наробив!
"Говорят на выезд с Крыма 100 км пробка."
"В крыму массово отказываются от брони. Лёлик, всё пропало, гыпс снимают, клиент уезжает, я убью его..."
Казарма сгорела под Москвой. Кто-то пошёл курить... почти 300 билетов на кобзона
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Востаннє редагувалось fler
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Додано: Чет 11 сер, 2022 12:27
Масштабний РН по всій країні. Чекаємо отвєточку.
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Додано: Чет 11 сер, 2022 12:31
- В конфликте побеждает тот кто не боится драки и готов идти до конца
alex_dvornichenko написав: andrijk777 написав:
Тобто нехай маріупольці здихають під бомбами рашистів ніж би "в паніці" тікали з Маріуполя. Прекрасне рішення.
Версія "не нагнетать панику" по-моєму є версією для ідіотів. Нажаль багато в неї вірять.
Как говорится "это жизнь"... есть более циничное и логичное объяснение. Если все будут гуманистами, то рашистов не остановить - они дойдут таки до Лиссабона и дальше. В конфликте побеждает тот кто не боится драки и готов идти до конца. В драке победит тот кто будет бить из всех сил, а не подставлять другую щеку... Эту агрессию без крови украинцев нереально было остановить - выбор был между поражением и жертвами. Я не буду проводить параллели между ВМВ и сегодня, все всё и так видят. усатого остановили там где полились реки крови.
Так в чём проблема? Даже тут на форуме призывают "сжечь москву". Но почему-то призывающие дальше своего дивана не идут, а хотят чтобы "ватаны" и "зрадники" вместо них шлиЭту агрессию без крови украинцев нереально было остановить - выбор был между поражением и жертвами.
Вот почему-то жертвами назначили тех, кто на это не подписывался. А те, кто призывает "воевать до конца" - по диванам, бункерам и заграницам. Слова расходятся с делом.
Самые "воинствующие вояки" отъели себе пуза и дают интервью друг другу в тылах и заграницах, а кто-то вместо них (кто и не держал оружия никогда, т.к. власть максимально ограничивала пересичных от опасных игрушек) теперь должен делать их работу?
Берите комбата-Арестовича, Кошевого, Гордона, Мячеславовича, Армовирыча, Подоляка, Арахамию и всех их сынков - и вперёд с песней!
Востаннє редагувалось Грйс-мэн
в Чет 11 сер, 2022 12:44, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 11 сер, 2022 12:35
До чого тут гуманізм і цинізм???
alex_dvornichenko написав: andrijk777 написав:
Тобто нехай маріупольці здихають під бомбами рашистів ніж би "в паніці" тікали з Маріуполя. Прекрасне рішення.
Версія "не нагнетать панику" по-моєму є версією для ідіотів. Нажаль багато в неї вірять.
Как говорится "это жизнь"... есть более циничное и логичное объяснение. Если все будут гуманистами, то рашистов не остановить - они дойдут таки до Лиссабона и дальше. В конфликте побеждает тот кто не боится драки и готов идти до конца. В драке победит тот кто будет бить из всех сил, а не подставлять другую щеку... Эту агрессию без крови украинцев нереально было остановить - выбор был между поражением и жертвами. Я не буду проводить параллели между ВМВ и сегодня, все всё и так видят. усатого остановили там где полились реки крови.
Не сказали що буде напад, тому що самі думали що нападу не буде. В першу чергу це відноситься до Зеленського. Або, як варіант, йому "зрадник" Єрмак це на вухо нашептав.*Арестович не влада і рішень не приймав, тому можливо він і не бреше, я не знаю.
Версія "не нагнетать панику" виникла вже після 24.02 щоб оправдати свої слова(фактично свій "провтик") що "нападу не буде".
Ось і все. Дуже все просто і логічно пояснюється.
Востаннє редагувалось andrijk777
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Додано: Чет 11 сер, 2022 12:37
Hotab написав:
Ого. КрОсіво.
"Потєрь авіаціонной тєхнікі нєт", - рашаЗМІ
Где Вы по ссылке такое увидели?
Единственная фраза о нанесенным ущербе:
Взлетно-посадочная полоса аэродрома, похоже, осталась в сохранности, однако не менее восьми летательных аппаратов выглядят уничтоженными или серьезно поврежденными.
и
Сколько в точности машин было разрушено полностью и какие повреждения понесли остальные, по этим фотографиям определить затруднительно.
Или это из другого источника?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 11 сер, 2022 12:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 11 сер, 2022 12:39
Херсонская область - красная, включили тревогу
Френдлифаер намечается?
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