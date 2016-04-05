Додано: Чет 11 сер, 2022 12:35

alex_dvornichenko написав: andrijk777 написав: Тобто нехай маріупольці здихають під бомбами рашистів ніж би "в паніці" тікали з Маріуполя. Прекрасне рішення.

Версія "не нагнетать панику" по-моєму є версією для ідіотів. Нажаль багато в неї вірять. Тобто нехай маріупольці здихають під бомбами рашистів ніж би "в паніці" тікали з Маріуполя. Прекрасне рішення.Версія "не нагнетать панику" по-моєму є версією для ідіотів. Нажаль багато в неї вірять.

Как говорится "это жизнь"... есть более циничное и логичное объяснение. Если все будут гуманистами, то рашистов не остановить - они дойдут таки до Лиссабона и дальше. В конфликте побеждает тот кто не боится драки и готов идти до конца. В драке победит тот кто будет бить из всех сил, а не подставлять другую щеку... Эту агрессию без крови украинцев нереально было остановить - выбор был между поражением и жертвами. Я не буду проводить параллели между ВМВ и сегодня, все всё и так видят. усатого остановили там где полились реки крови. Как говорится "это жизнь"... есть более циничное и логичное объяснение. Если все будут гуманистами, то рашистов не остановить - они дойдут таки до Лиссабона и дальше. В конфликте побеждает тот кто не боится драки и готов идти до конца. В драке победит тот кто будет бить из всех сил, а не подставлять другую щеку... Эту агрессию без крови украинцев нереально было остановить - выбор был между поражением и жертвами. Я не буду проводить параллели между ВМВ и сегодня, все всё и так видят. усатого остановили там где полились реки крови.

*Арестович не влада і рішень не приймав, тому можливо він і не бреше, я не знаю.

Не сказали що буде напад, тому що самі думали що нападу не буде. В першу чергу це відноситься до Зеленського. Або, як варіант, йому "зрадник" Єрмак це на вухо нашептав.Версія "не нагнетать панику" виникла вже після 24.02 щоб оправдати свої слова(фактично свій "провтик") що "нападу не буде".Ось і все. Дуже все просто і логічно пояснюється.