andrijk777 написав:Тобто нехай маріупольці здихають під бомбами рашистів ніж би "в паніці" тікали з Маріуполя. Прекрасне рішення. Версія "не нагнетать панику" по-моєму є версією для ідіотів. Нажаль багато в неї вірять.
Как говорится "это жизнь"... есть более циничное и логичное объяснение. Если все будут гуманистами, то рашистов не остановить - они дойдут таки до Лиссабона и дальше. В конфликте побеждает тот кто не боится драки и готов идти до конца. В драке победит тот кто будет бить из всех сил, а не подставлять другую щеку... Эту агрессию без крови украинцев нереально было остановить - выбор был между поражением и жертвами. Я не буду проводить параллели между ВМВ и сегодня, все всё и так видят. усатого остановили там где полились реки крови.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Чет 11 сер, 2022 12:23, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Тобто нехай маріупольці здихають під бомбами рашистів ніж би "в паніці" тікали з Маріуполя. Прекрасне рішення. Версія "не нагнетать панику" по-моєму є версією для ідіотів. Нажаль багато в неї вірять.
Как говорится "это жизнь"... есть более циничное и логичное объяснение. Если все будут гуманистами, то рашистов не остановить - они дойдут таки до Лиссабона и дальше. В конфликте побеждает тот кто не боится драки и готов идти до конца. В драке победит тот кто будет бить из всех сил, а не подставлять другую щеку... Эту агрессию без крови украинцев нереально было остановить - выбор был между поражением и жертвами. Я не буду проводить параллели между ВМВ и сегодня, все всё и так видят. усатого остановили там где полились реки крови.
- В конфликте побеждает тот кто не боится драки и готов идти до конца Так в чём проблема? Даже тут на форуме призывают "сжечь москву". Но почему-то призывающие дальше своего дивана не идут, а хотят чтобы "ватаны" и "зрадники" вместо них шли
Эту агрессию без крови украинцев нереально было остановить - выбор был между поражением и жертвами. Вот почему-то жертвами назначили тех, кто на это не подписывался. А те, кто призывает "воевать до конца" - по диванам, бункерам и заграницам. Слова расходятся с делом.
Самые "воинствующие вояки" отъели себе пуза и дают интервью друг другу в тылах и заграницах, а кто-то вместо них (кто и не держал оружия никогда, т.к. власть максимально ограничивала пересичных от опасных игрушек) теперь должен делать их работу?
Берите комбата-Арестовича, Кошевого, Гордона, Мячеславовича, Армовирыча, Подоляка, Арахамию и всех их сынков - и вперёд с песней!
Востаннє редагувалось Грйс-мэн в Чет 11 сер, 2022 12:44, всього редагувалось 2 разів.
andrijk777 написав:Тобто нехай маріупольці здихають під бомбами рашистів ніж би "в паніці" тікали з Маріуполя. Прекрасне рішення. Версія "не нагнетать панику" по-моєму є версією для ідіотів. Нажаль багато в неї вірять.
Как говорится "это жизнь"... есть более циничное и логичное объяснение. Если все будут гуманистами, то рашистов не остановить - они дойдут таки до Лиссабона и дальше. В конфликте побеждает тот кто не боится драки и готов идти до конца. В драке победит тот кто будет бить из всех сил, а не подставлять другую щеку... Эту агрессию без крови украинцев нереально было остановить - выбор был между поражением и жертвами. Я не буду проводить параллели между ВМВ и сегодня, все всё и так видят. усатого остановили там где полились реки крови.
До чого тут гуманізм і цинізм??? Не сказали що буде напад, тому що самі думали що нападу не буде. В першу чергу це відноситься до Зеленського. Або, як варіант, йому "зрадник" Єрмак це на вухо нашептав. *Арестович не влада і рішень не приймав, тому можливо він і не бреше, я не знаю. Версія "не нагнетать панику" виникла вже після 24.02 щоб оправдати свої слова(фактично свій "провтик") що "нападу не буде". Ось і все. Дуже все просто і логічно пояснюється.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 11 сер, 2022 12:39, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:До чого тут гуманізм і цинізм??? Не сказали що буде напад, тому що самі думали що нападу не буде. В першу чергу це відноситься до Зеленського. *Арестович не влада і рішень не приймав, тому можливо він і не бреше, я не знаю. Версія "не нагнетать панику" виникла вже після 24.02 щоб оправдати свої слова(фактично свій "провтик") що "нападу не буде". Ось і все. Дуже все просто і логічно пояснюється.
Возможно так и было. Сам не верил в такую острую фазу этой вечной войны против всего украинского. Но мне простительно, я обыватель и моя сфера ответственности гораздо меньше, в отличии от власти.
За словами Маломужа, у ситуації з вибухами у Криму немає єдиної версії, тому що немає об'єктивних даних.
«Поки що жодна служба: ані наших західних партнерів, ані України, ані тим більше Росії не підтвердила можливих ракетних ударів. Вони фіксуються і космічними, і радіотехнічними засобами, і засобами візуального спостереження, засобами ППО. Тому поки що зберігається статус-кво – всі сторони заперечують свою участь у таких операціях.