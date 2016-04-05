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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 20052006200720082009>
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 12:21

  andrijk777 написав:Тобто нехай маріупольці здихають під бомбами рашистів ніж би "в паніці" тікали з Маріуполя. Прекрасне рішення.
Версія "не нагнетать панику" по-моєму є версією для ідіотів. Нажаль багато в неї вірять.

Как говорится "это жизнь"... есть более циничное и логичное объяснение. Если все будут гуманистами, то рашистов не остановить - они дойдут таки до Лиссабона и дальше. В конфликте побеждает тот кто не боится драки и готов идти до конца. В драке победит тот кто будет бить из всех сил, а не подставлять другую щеку... Эту агрессию без крови украинцев нереально было остановить - выбор был между поражением и жертвами. Я не буду проводить параллели между ВМВ и сегодня, все всё и так видят. усатого остановили там где полились реки крови.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Чет 11 сер, 2022 12:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 12:23

Я стільки не вип'ю)))

Шо за день сьогодні? Такі новини! Шо супутник наробив!

"Говорят на выезд с Крыма 100 км пробка."
"В крыму массово отказываются от брони. Лёлик, всё пропало, гыпс снимают, клиент уезжает, я убью его..." :lol:

Казарма сгорела под Москвой. Кто-то пошёл курить... почти 300 билетов на кобзона

Вишня на торті - вислів Кіма: "Мені кажуть, що Крим охороняють краще, ніж Москву. Правда/ні?" :lol:
Востаннє редагувалось fler в Чет 11 сер, 2022 12:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 12:27

Масштабний РН по всій країні. Чекаємо отвєточку.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 12:31

  alex_dvornichenko написав:
  andrijk777 написав:Тобто нехай маріупольці здихають під бомбами рашистів ніж би "в паніці" тікали з Маріуполя. Прекрасне рішення.
Версія "не нагнетать панику" по-моєму є версією для ідіотів. Нажаль багато в неї вірять.

Как говорится "это жизнь"... есть более циничное и логичное объяснение. Если все будут гуманистами, то рашистов не остановить - они дойдут таки до Лиссабона и дальше. В конфликте побеждает тот кто не боится драки и готов идти до конца. В драке победит тот кто будет бить из всех сил, а не подставлять другую щеку... Эту агрессию без крови украинцев нереально было остановить - выбор был между поражением и жертвами. Я не буду проводить параллели между ВМВ и сегодня, все всё и так видят. усатого остановили там где полились реки крови.

- В конфликте побеждает тот кто не боится драки и готов идти до конца
Так в чём проблема? Даже тут на форуме призывают "сжечь москву". Но почему-то призывающие дальше своего дивана не идут, а хотят чтобы "ватаны" и "зрадники" вместо них шли

Эту агрессию без крови украинцев нереально было остановить - выбор был между поражением и жертвами.
Вот почему-то жертвами назначили тех, кто на это не подписывался. А те, кто призывает "воевать до конца" - по диванам, бункерам и заграницам. Слова расходятся с делом.

Самые "воинствующие вояки" отъели себе пуза и дают интервью друг другу в тылах и заграницах, а кто-то вместо них (кто и не держал оружия никогда, т.к. власть максимально ограничивала пересичных от опасных игрушек) теперь должен делать их работу?

Берите комбата-Арестовича, Кошевого, Гордона, Мячеславовича, Армовирыча, Подоляка, Арахамию и всех их сынков - и вперёд с песней!
Востаннє редагувалось Грйс-мэн в Чет 11 сер, 2022 12:44, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 12:35

  alex_dvornichenko написав:
  andrijk777 написав:Тобто нехай маріупольці здихають під бомбами рашистів ніж би "в паніці" тікали з Маріуполя. Прекрасне рішення.
Версія "не нагнетать панику" по-моєму є версією для ідіотів. Нажаль багато в неї вірять.

Как говорится "это жизнь"... есть более циничное и логичное объяснение. Если все будут гуманистами, то рашистов не остановить - они дойдут таки до Лиссабона и дальше. В конфликте побеждает тот кто не боится драки и готов идти до конца. В драке победит тот кто будет бить из всех сил, а не подставлять другую щеку... Эту агрессию без крови украинцев нереально было остановить - выбор был между поражением и жертвами. Я не буду проводить параллели между ВМВ и сегодня, все всё и так видят. усатого остановили там где полились реки крови.

До чого тут гуманізм і цинізм???
Не сказали що буде напад, тому що самі думали що нападу не буде. В першу чергу це відноситься до Зеленського. Або, як варіант, йому "зрадник" Єрмак це на вухо нашептав.
*Арестович не влада і рішень не приймав, тому можливо він і не бреше, я не знаю.
Версія "не нагнетать панику" виникла вже після 24.02 щоб оправдати свої слова(фактично свій "провтик") що "нападу не буде".
Ось і все. Дуже все просто і логічно пояснюється.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 11 сер, 2022 12:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 12:37

  Hotab написав:
  ЛАД написав:https://www.bbc.com/russian/features-62496739 - рассматриваются различные версии о Саках. Вывод - ясно, что ничего не ясно.

Ого. КрОсіво.
"Потєрь авіаціонной тєхнікі нєт", - рашаЗМІ

Где Вы по ссылке такое увидели?
Единственная фраза о нанесенным ущербе:
Взлетно-посадочная полоса аэродрома, похоже, осталась в сохранности, однако не менее восьми летательных аппаратов выглядят уничтоженными или серьезно поврежденными.

и
Сколько в точности машин было разрушено полностью и какие повреждения понесли остальные, по этим фотографиям определить затруднительно.

Или это из другого источника?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 11 сер, 2022 12:40, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 12:39

Херсонская область - красная, включили тревогу
Френдлифаер намечается?
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 12:40

  andrijk777 написав:До чого тут гуманізм і цинізм???
Не сказали що буде напад, тому що самі думали що нападу не буде. В першу чергу це відноситься до Зеленського.
*Арестович не влада і рішень не приймав, тому можливо він і не бреше, я не знаю.
Версія "не нагнетать панику" виникла вже після 24.02 щоб оправдати свої слова(фактично свій "провтик") що "нападу не буде".
Ось і все. Дуже все просто і логічно пояснюється.

Возможно так и было. Сам не верил в такую острую фазу этой вечной войны против всего украинского. Но мне простительно, я обыватель и моя сфера ответственности гораздо меньше, в отличии от власти.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 12:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Где Вы по ссылке такое увидели

По вашому посиланню я побачив картину.
А "патєрь нєт" - це рашаЗМі ввечері в день нападу.

Хто що знає про зябровку? Нема ще знімків?
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 12:56

За словами Маломужа, у ситуації з вибухами у Криму немає єдиної версії, тому що немає об'єктивних даних.

«Поки що жодна служба: ані наших західних партнерів, ані України, ані тим більше Росії не підтвердила можливих ракетних ударів. Вони фіксуються і космічними, і радіотехнічними засобами, і засобами візуального спостереження, засобами ППО. Тому поки що зберігається статус-кво – всі сторони заперечують свою участь у таких операціях.

https://glavcom.ua/country/incidents/vi ... 67266.html
vitaliian
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  #<1 ... 20052006200720082009>
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