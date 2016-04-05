sashaqbl написав:ну та, DW та BBC розповсюджують фейкові знімки.
DW и ВВС цитировали Арестовича и Буданова про июльские и августовские контрнаступления с выходом на рубежи 24.02. Потом оказалось "информационная спецоперация". Где гарантия что какие-то якобы спутниковые снимки в будущем тоже не окажутся "информационной спецоперацией"?
За словами Маломужа, у ситуації з вибухами у Криму немає єдиної версії, тому що немає об'єктивних даних.
«Поки що жодна служба: ані наших західних партнерів, ані України, ані тим більше Росії не підтвердила можливих ракетних ударів. Вони фіксуються і космічними, і радіотехнічними засобами, і засобами візуального спостереження, засобами ППО. Тому поки що зберігається статус-кво – всі сторони заперечують свою участь у таких операціях.
crumd написав:DW и ВВС цитировали Арестовича и Буданова про июльские и августовские контрнаступления с выходом на рубежи 24.02. Потом оказалось "информационная спецоперация".
вапще-то то слова Арестовича и снимки это не одно и тоже. Не могу понять смысл ваших мессенджей, если снимки =фотошоп, ОК, что это меняет? Для вас видимо что то меняет, если вы так за них уцепились, их вообще никто никому сливать и демонстрировать не должен. Это платная информация. Тем более вас переубеждать.
За словами Маломужа, у ситуації з вибухами у Криму немає єдиної версії, тому що немає об'єктивних даних.
«Поки що жодна служба: ані наших західних партнерів, ані України, ані тим більше Росії не підтвердила можливих ракетних ударів. Вони фіксуються і космічними, і радіотехнічними засобами, і засобами візуального спостереження, засобами ППО. Тому поки що зберігається статус-кво – всі сторони заперечують свою участь у таких операціях.
За словами Маломужа, у ситуації з вибухами у Криму немає єдиної версії, тому що немає об'єктивних даних.
«Поки що жодна служба: ані наших західних партнерів, ані України, ані тим більше Росії не підтвердила можливих ракетних ударів. Вони фіксуються і космічними, і радіотехнічними засобами, і засобами візуального спостереження, засобами ППО. Тому поки що зберігається статус-кво – всі сторони заперечують свою участь у таких операціях.
Серия взрывов в Саках, а также наша атака на штаб черноморского флота, вынудили кремлевских хозяев Аксенова направить в Крым "мониторинговую службу" фсб. Планируется массовый "шмон" военных предприятий, частей и инфраструктуры, а также настойчивые беседы с местными управленцами. москва взбешена положением дел в оккупированном Крыму, и жаждет свежих скальпов "изменников родины". В первую очередь, под удар попадет войсковая часть 59882 в Саках, гражданский персонал уничтоженного аэродрома и офис группы инспекторов Управления Черноморского флота. Подтверждают гибель уже более 100 российских оккупантов на аэродроме в Саках.. По указанию фсб "правительство" Крыма во главе с Аксеновым будет всячески замалчивать информацию о потерях. Прокремлевским СМИ в Крыму также приказано скрывать данные о погибших и смещать акценты в этой ситуации.
Hotab написав: Виходячи зі знімків з Сак, масштаб втрат мордора десь на рівні як флагман ЧФ. А враховуючи знищені будівлі, там і о/с нормально мало згоріти.
В орків накопичені резерви на південному напрямку. В нас теж. Нашим, я так розумію, вигідніше зустріти орків в обороні. Наші ударами постійно руйнують їх наступальний потенціал. Да й підначуюють до наступу (тими ж Саками, як величезним ляпасом). Жданов вже прямо наголошує, що на цій неділі дедлайн для них. А вони все ніяк. Чогось чекають.
120 прильотів у Нікополь - ось вам і "чекають". Буде другий Маріуполь. А наші вільнолюди все плачуться про "північну корею" При цьому, мабуть, ні копійки донату для армії не дали.