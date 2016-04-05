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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2006200720082009>
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 12:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:ну та, DW та BBC розповсюджують фейкові знімки.

DW и ВВС цитировали Арестовича и Буданова про июльские и августовские контрнаступления с выходом на рубежи 24.02. Потом оказалось "информационная спецоперация".
Где гарантия что какие-то якобы спутниковые снимки в будущем тоже не окажутся "информационной спецоперацией"?
crumd
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 13:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  crumd написав:Где гарантия

Канашенков ще не нафотошопив яскравих гарних знімків цільохінького аеродрому із рівними рядочками літаків? :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 13:12

За словами Маломужа, у ситуації з вибухами у Криму немає єдиної версії, тому що немає об'єктивних даних.

«Поки що жодна служба: ані наших західних партнерів, ані України, ані тим більше Росії не підтвердила можливих ракетних ударів. Вони фіксуються і космічними, і радіотехнічними засобами, і засобами візуального спостереження, засобами ППО. Тому поки що зберігається статус-кво – всі сторони заперечують свою участь у таких операціях.

https://glavcom.ua/country/incidents/vi ... 67266.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 13:16

  crumd написав:DW и ВВС цитировали Арестовича и Буданова про июльские и августовские контрнаступления с выходом на рубежи 24.02. Потом оказалось "информационная спецоперация".
вапще-то то слова Арестовича и снимки это не одно и тоже. Не могу понять смысл ваших мессенджей, если снимки =фотошоп, ОК, что это меняет? Для вас видимо что то меняет, если вы так за них уцепились, их вообще никто никому сливать и демонстрировать не должен. Это платная информация. Тем более вас переубеждать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 13:33

  vitaliian написав:
За словами Маломужа, у ситуації з вибухами у Криму немає єдиної версії, тому що немає об'єктивних даних.

«Поки що жодна служба: ані наших західних партнерів, ані України, ані тим більше Росії не підтвердила можливих ракетних ударів. Вони фіксуються і космічними, і радіотехнічними засобами, і засобами візуального спостереження, засобами ППО. Тому поки що зберігається статус-кво – всі сторони заперечують свою участь у таких операціях.

https://glavcom.ua/country/incidents/vi ... 67266.html

я ж писав, що якісь надприродні сили
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 13:36

  flyman написав:
  vitaliian написав:
За словами Маломужа, у ситуації з вибухами у Криму немає єдиної версії, тому що немає об'єктивних даних.

«Поки що жодна служба: ані наших західних партнерів, ані України, ані тим більше Росії не підтвердила можливих ракетних ударів. Вони фіксуються і космічними, і радіотехнічними засобами, і засобами візуального спостереження, засобами ППО. Тому поки що зберігається статус-кво – всі сторони заперечують свою участь у таких операціях.

https://glavcom.ua/country/incidents/vi ... 67266.html

я ж писав, що якісь надприродні сили

Та то бавовняні дракони
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 13:51

Следствие ведут колобки))

  flyman написав:
  vitaliian написав:
За словами Маломужа, у ситуації з вибухами у Криму немає єдиної версії, тому що немає об'єктивних даних.
https://glavcom.ua/country/incidents/vi ... 67266.html

я ж писав, що якісь надприродні сили


Серия взрывов в Саках, а также наша атака на штаб черноморского флота, вынудили кремлевских хозяев Аксенова направить в Крым "мониторинговую службу" фсб.
Планируется массовый "шмон" военных предприятий, частей и инфраструктуры, а также настойчивые беседы с местными управленцами. москва взбешена положением дел в оккупированном Крыму, и жаждет свежих скальпов "изменников родины".
В первую очередь, под удар попадет войсковая часть 59882 в Саках, гражданский персонал уничтоженного аэродрома и офис группы инспекторов Управления Черноморского флота.
Подтверждают гибель уже более 100 российских оккупантов на аэродроме в Саках.. :shock:
По указанию фсб "правительство" Крыма во главе с Аксеновым будет всячески замалчивать информацию о потерях. Прокремлевским СМИ в Крыму также приказано скрывать данные о погибших и смещать акценты в этой ситуации.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 13:55

  fler написав:.......
Подтверждают гибель уже более 100 российских оккупантов на аэродроме в Саках.. :shock:
.....

Кто подтверждает?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:02

  detroytred написав:
  Hotab написав: Виходячи зі знімків з Сак, масштаб втрат мордора десь на рівні як флагман ЧФ. А враховуючи знищені будівлі, там і о/с нормально мало згоріти.
В орків накопичені резерви на південному напрямку.
В нас теж.
Нашим, я так розумію, вигідніше зустріти орків в обороні.
Наші ударами постійно руйнують їх наступальний потенціал. Да й підначуюють до наступу (тими ж Саками, як величезним ляпасом).
Жданов вже прямо наголошує, що на цій неділі дедлайн для них.
А вони все ніяк. Чогось чекають.

120 прильотів у Нікополь - ось вам і "чекають". Буде другий Маріуполь.
А наші вільнолюди все плачуться про "північну корею" :evil: :evil: :evil:
При цьому, мабуть, ні копійки донату для армії не дали.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:16

Внаслідок вибухів на аеродромі «Саки» поблизу Новофедорівки в окупованому Криму Росія втратила сім літаків. Ще два ймовірно пошкоджені. Про це пише CNN із посиланням на супутникові знімки Planet Lab.

Зазначається, що це може бути найбільшою втратою авіації для Москви з часів Другої світової війни. Швидше за все, зруйновані літаки – це бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30.

Науковий співробітник Азійського інституту Гріффіта, колишній пілот ВПС Австралії Петер Лейтон зазначає, що три воронки в землі свідчать проти російської версії про випадкову детонації.

«На зображеннях російської авіабази ви можете бачити три джерела вибухів. Вони зачепили сусідні літаки, на яких, схоже були бомби. Вибухи поширился», – зазначає Лейтон.

https://glavcom.ua/country/incidents/re ... 67265.html
vitaliian
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  #<1 ... 2006200720082009>
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