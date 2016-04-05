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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2006200720082009
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:22

  Starikan написав:
  detroytred написав:
  Hotab написав: Виходячи зі знімків з Сак, масштаб втрат мордора десь на рівні як флагман ЧФ. А враховуючи знищені будівлі, там і о/с нормально мало згоріти.
В орків накопичені резерви на південному напрямку.
В нас теж.
Нашим, я так розумію, вигідніше зустріти орків в обороні.
Наші ударами постійно руйнують їх наступальний потенціал. Да й підначуюють до наступу (тими ж Саками, як величезним ляпасом).
Жданов вже прямо наголошує, що на цій неділі дедлайн для них.
А вони все ніяк. Чогось чекають.

120 прильотів у Нікополь - ось вам і "чекають". Буде другий Маріуполь.
А наші вільнолюди все плачуться про "північну корею" :evil: :evil: :evil:
При цьому, мабуть, ні копійки донату для армії не дали.

А что им нужно делать? Грудью ракеты ловить?
Вони вірять у ЗСУ и контрнаступ - що ще треба?
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:24

  flyman написав:
  vitaliian написав:
За словами Маломужа, у ситуації з вибухами у Криму немає єдиної версії, тому що немає об'єктивних даних.

«Поки що жодна служба: ані наших західних партнерів, ані України, ані тим більше Росії не підтвердила можливих ракетних ударів. Вони фіксуються і космічними, і радіотехнічними засобами, і засобами візуального спостереження, засобами ППО. Тому поки що зберігається статус-кво – всі сторони заперечують свою участь у таких операціях.

https://glavcom.ua/country/incidents/vi ... 67266.html

я ж писав, що якісь надприродні сили


ATACMS, к гадалке не ходи
скорость 1500мс, почти как у Кинжала, расстояние только меньше
как и с "Москвой" - предупреждение
идет торг, "Москва" пала жертвой торга за [*** дох*я умного*]
сейчас идет хз за что, скорее всего, за иранские беспилотники
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Грйс-мэн написав:Вони вірять у ЗСУ и контрнаступ - що ще треба?
Вірити в контрнаступ і ЗСУ - аж ніяк не означає, що не треба їм допомагати...
sashaqbl
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  #<1 ... 2006200720082009
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