Hotab написав: Виходячи зі знімків з Сак, масштаб втрат мордора десь на рівні як флагман ЧФ. А враховуючи знищені будівлі, там і о/с нормально мало згоріти.
В орків накопичені резерви на південному напрямку. В нас теж. Нашим, я так розумію, вигідніше зустріти орків в обороні. Наші ударами постійно руйнують їх наступальний потенціал. Да й підначуюють до наступу (тими ж Саками, як величезним ляпасом). Жданов вже прямо наголошує, що на цій неділі дедлайн для них. А вони все ніяк. Чогось чекають.
120 прильотів у Нікополь - ось вам і "чекають". Буде другий Маріуполь. А наші вільнолюди все плачуться про "північну корею" При цьому, мабуть, ні копійки донату для армії не дали.
А что им нужно делать? Грудью ракеты ловить? Вони вірять у ЗСУ и контрнаступ - що ще треба?
За словами Маломужа, у ситуації з вибухами у Криму немає єдиної версії, тому що немає об'єктивних даних.
«Поки що жодна служба: ані наших західних партнерів, ані України, ані тим більше Росії не підтвердила можливих ракетних ударів. Вони фіксуються і космічними, і радіотехнічними засобами, і засобами візуального спостереження, засобами ППО. Тому поки що зберігається статус-кво – всі сторони заперечують свою участь у таких операціях.
ATACMS, к гадалке не ходи скорость 1500мс, почти как у Кинжала, расстояние только меньше как и с "Москвой" - предупреждение идет торг, "Москва" пала жертвой торга за [*** дох*я умного*] сейчас идет хз за что, скорее всего, за иранские беспилотники