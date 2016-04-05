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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 20052006200720082009>
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:22

  Starikan написав:
  detroytred написав:
  Hotab написав: Виходячи зі знімків з Сак, масштаб втрат мордора десь на рівні як флагман ЧФ. А враховуючи знищені будівлі, там і о/с нормально мало згоріти.
В орків накопичені резерви на південному напрямку.
В нас теж.
Нашим, я так розумію, вигідніше зустріти орків в обороні.
Наші ударами постійно руйнують їх наступальний потенціал. Да й підначуюють до наступу (тими ж Саками, як величезним ляпасом).
Жданов вже прямо наголошує, що на цій неділі дедлайн для них.
А вони все ніяк. Чогось чекають.

120 прильотів у Нікополь - ось вам і "чекають". Буде другий Маріуполь.
А наші вільнолюди все плачуться про "північну корею" :evil: :evil: :evil:
При цьому, мабуть, ні копійки донату для армії не дали.

А что им нужно делать? Грудью ракеты ловить?
Вони вірять у ЗСУ и контрнаступ - що ще треба?
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:24

  flyman написав:
  vitaliian написав:
За словами Маломужа, у ситуації з вибухами у Криму немає єдиної версії, тому що немає об'єктивних даних.

«Поки що жодна служба: ані наших західних партнерів, ані України, ані тим більше Росії не підтвердила можливих ракетних ударів. Вони фіксуються і космічними, і радіотехнічними засобами, і засобами візуального спостереження, засобами ППО. Тому поки що зберігається статус-кво – всі сторони заперечують свою участь у таких операціях.

https://glavcom.ua/country/incidents/vi ... 67266.html

я ж писав, що якісь надприродні сили


ATACMS, к гадалке не ходи
скорость 1500мс, почти как у Кинжала, расстояние только меньше
как и с "Москвой" - предупреждение
идет торг, "Москва" пала жертвой торга за [*** дох*я умного*]
сейчас идет хз за что, скорее всего, за иранские беспилотники
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Грйс-мэн написав:Вони вірять у ЗСУ и контрнаступ - що ще треба?
Вірити в контрнаступ і ЗСУ - аж ніяк не означає, що не треба їм допомагати...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:31

  sashaqbl написав: Вірити в контрнаступ і ЗСУ - аж ніяк не означає, що не треба їм допомагати...

Как можно им помочь, ваши предложения ? Рашисткую навалу одним желанием не остановить. На просьбы перестать стрелять по городам, они не реагируют. ВСУ и так творит чудеса в условиях тотального преобладания противника.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:33

  sashaqbl написав:
  Грйс-мэн написав:Вони вірять у ЗСУ и контрнаступ - що ще треба?
Вірити в контрнаступ і ЗСУ - аж ніяк не означає, що не треба їм допомагати...

Есть специально-обученные люди, которые приняли присягу, и получают деньги за свою работу.
Лучшая помощь - не путаться под ногами. Но почему-то эта опция доступна не всем.

Вы помогаете водителю маршрутки управлять? Или пекарю печь хлеб?
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Грйс-мэн написав:Есть специально-обученные люди, которые приняли присягу, и получают деньги за свою работу.

як мінімум, грошима...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:36

Суди почали скасовувати накази про призов українців

До українських судів почали надходити позови від українців, яких, на їхню думку, призвали на фронт незаконно. І деякі з прохань вже задоволені.
Новий прецедент

Отже, вже існує як мінімум два задоволені позови (з ними можна ознайомитись за посиланнями тут та тут). Позивачі вимагали визнати їхній призов незаконним. Розглянемо справи докладніше.

Отже, позивач з Ужгорода був призваний на військову службу по мобілізації. Чоловік наполягав, що не може бути військовослужбовцем, оскільки є науковцем та підлягає негайному звільненню з військової служби. Зазначається, що така підстава прописана у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Ужгородський військкомат у відкликанні проти позову заперечив, просив відмовити у його задоволенні. У військкомат чоловіка доставила поліція, а документів, що підтверджують статус наукового співробітника, чоловік з собою не мав. За результатами проходження військово-лікарської комісії позивача було визнано придатним для проходження військової служби. Вже в суді було підтверджено, що чоловік справді є старшим науковим співробітником, кандидатом технічних наук, працює в Інституті телекомунікацій та глобального інформаційного простору HAH України та є науковцем вищої освіти. Відповідно, наказ по військовій частини про проходження військової служби визнаний безпідставним та протиправним.

"У конкретному цьому випадку військкомат відстоював позицію, мовляв, позивач їм не повідомив, що має відповідні підстави для відстрочки від призову. Але як ми бачимо, чоловіка у військкомат доставила поліція. Відповідно, людина навряд чи збиралася їхати туди безпосередньо в цей день і навіть не збирала жодних документів. Суд констатував той факт, що людина не повинна носити з собою всі документи для військкомату. Більш того, коли у військкоматі дізналися про такі обставини, потрібно було одразу перевірити, чи є у цієї людини такі підстави. Можливо, треба було надіслати якісь запити", - каже адвокат УГСПЛ, учасник глобальної ініціативи "Трибунал для Путіна" Роман Ліхачов. Саме він проаналізував обидва судові рішення, як перший подібний прецедент у судовій практиці.

На увагу заслуговує також рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду. Чоловік був призваний на військову службу як військовозобов'язаний запасу, проте водночас з виписок із наказів вбачається припис, що у Збройних Силах позивач не служив, що у свою чергу порушує п.4 Указу Президента України №69/2022 "Про загальну мобілізацію". Тобто у позивача не було відповідного військового досвіду. Крім того, позивачу надали звання "солдат" до складання присяги.

У результаті суд дійшов висновку, що, по-перше, всупереч вимогам чинного законодавства, при мобілізації позивача його визначили як особу, яка вже має досвід військової служби та має військову спеціальність. По-друге, враховуючи той факт, що позивач не проходив військову службу і не отримав військово-облікову спеціальність, останньому можна було присвоювати військове звання "солдат" тільки після принесення їм Військової присяги. Отже, позовні вимоги підлягали задоволенню.

"Тут цікава справа: розглядається питання про звільнення людини, яка не має військового досвіду. Це пілотна справа, я таке взагалі вперше бачу. Так, там кілька підстав для скасування наказу військового комісаріату, але відсутність досвіду була все ж таки головною підставою. Цікаво, що буде далі з подібним рішенням, бо подібних справ ще багато", - каже юрист.

Він зазначає, що після такого рішення суду людину фактично звільняють з військової служби: наказ, що вона мобілізована, скасовується.

https://ua.korrespondent.net/articles/4504509-sudy-pochaly-skasovuvaty-nakazy-pro-pryzov-ukraintsiv
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:36

  sashaqbl написав:
  Грйс-мэн написав:Есть специально-обученные люди, которые приняли присягу, и получают деньги за свою работу.

як мінімум, грошима...

Все платят налоги и дополнительно сбор на войну
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:38

  cohan написав:сейчас идет хз за что, скорее всего, за иранские беспилотники


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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Грйс-мэн написав:Все платят налоги и дополнительно сбор на войну

Про що й мова, є купа людей, хоча не впевнений, чи можна їх називати людьми, які вважать, що війна їх не стосується, і всім, що відбувається, мають займатися "спеціально навчені люди", а вони можуть собі жити, як і раніше...
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