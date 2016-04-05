До українських судів почали надходити позови від українців, яких, на їхню думку, призвали на фронт незаконно. І деякі з прохань вже задоволені.

Новий прецедент



Отже, вже існує як мінімум два задоволені позови (з ними можна ознайомитись за посиланнями тут та тут). Позивачі вимагали визнати їхній призов незаконним. Розглянемо справи докладніше.



Отже, позивач з Ужгорода був призваний на військову службу по мобілізації. Чоловік наполягав, що не може бути військовослужбовцем, оскільки є науковцем та підлягає негайному звільненню з військової служби. Зазначається, що така підстава прописана у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".



Ужгородський військкомат у відкликанні проти позову заперечив, просив відмовити у його задоволенні. У військкомат чоловіка доставила поліція, а документів, що підтверджують статус наукового співробітника, чоловік з собою не мав. За результатами проходження військово-лікарської комісії позивача було визнано придатним для проходження військової служби. Вже в суді було підтверджено, що чоловік справді є старшим науковим співробітником, кандидатом технічних наук, працює в Інституті телекомунікацій та глобального інформаційного простору HAH України та є науковцем вищої освіти. Відповідно, наказ по військовій частини про проходження військової служби визнаний безпідставним та протиправним.



"У конкретному цьому випадку військкомат відстоював позицію, мовляв, позивач їм не повідомив, що має відповідні підстави для відстрочки від призову. Але як ми бачимо, чоловіка у військкомат доставила поліція. Відповідно, людина навряд чи збиралася їхати туди безпосередньо в цей день і навіть не збирала жодних документів. Суд констатував той факт, що людина не повинна носити з собою всі документи для військкомату. Більш того, коли у військкоматі дізналися про такі обставини, потрібно було одразу перевірити, чи є у цієї людини такі підстави. Можливо, треба було надіслати якісь запити", - каже адвокат УГСПЛ, учасник глобальної ініціативи "Трибунал для Путіна" Роман Ліхачов. Саме він проаналізував обидва судові рішення, як перший подібний прецедент у судовій практиці.



На увагу заслуговує також рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду. Чоловік був призваний на військову службу як військовозобов'язаний запасу, проте водночас з виписок із наказів вбачається припис, що у Збройних Силах позивач не служив, що у свою чергу порушує п.4 Указу Президента України №69/2022 "Про загальну мобілізацію". Тобто у позивача не було відповідного військового досвіду. Крім того, позивачу надали звання "солдат" до складання присяги.



У результаті суд дійшов висновку, що, по-перше, всупереч вимогам чинного законодавства, при мобілізації позивача його визначили як особу, яка вже має досвід військової служби та має військову спеціальність. По-друге, враховуючи той факт, що позивач не проходив військову службу і не отримав військово-облікову спеціальність, останньому можна було присвоювати військове звання "солдат" тільки після принесення їм Військової присяги. Отже, позовні вимоги підлягали задоволенню.



"Тут цікава справа: розглядається питання про звільнення людини, яка не має військового досвіду. Це пілотна справа, я таке взагалі вперше бачу. Так, там кілька підстав для скасування наказу військового комісаріату, але відсутність досвіду була все ж таки головною підставою. Цікаво, що буде далі з подібним рішенням, бо подібних справ ще багато", - каже юрист.



Він зазначає, що після такого рішення суду людину фактично звільняють з військової служби: наказ, що вона мобілізована, скасовується.