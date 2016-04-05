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На увагу заслуговує також рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду. Чоловік був призваний на військову службу як військовозобов'язаний запасу, проте водночас з виписок із наказів вбачається припис, що у Збройних Силах позивач не служив, що у свою чергу порушує п.4 Указу Президента України №69/2022 "Про загальну мобілізацію". Тобто у позивача не було відповідного військового досвіду. Крім того, позивачу надали звання "солдат" до складання присяги.



У результаті суд дійшов висновку, що, по-перше, всупереч вимогам чинного законодавства, при мобілізації позивача його визначили як особу, яка вже має досвід військової служби та має військову спеціальність. По-друге, враховуючи той факт, що позивач не проходив військову службу і не отримав військово-облікову спеціальність, останньому можна було присвоювати військове звання "солдат" тільки після принесення їм Військової присяги. Отже, позовні вимоги підлягали задоволенню.



"Тут цікава справа: розглядається питання про звільнення людини, яка не має військового досвіду. Це пілотна справа, я таке взагалі вперше бачу. Так, там кілька підстав для скасування наказу військового комісаріату, але відсутність досвіду була все ж таки головною підставою. Цікаво, що буде далі з подібним рішенням, бо подібних справ ще багато", - каже юрист.



Він зазначає, що після такого рішення суду людину фактично звільняють з військової служби: наказ, що вона мобілізована, скасовується.