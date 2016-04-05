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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2006200720082009>
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:46

  sashaqbl написав:
  Грйс-мэн написав:Все платят налоги и дополнительно сбор на войну

Про що й мова, є купа людей, хоча не впевнений, чи можна їх називати людьми, які вважать, що війна їх не стосується, і всім, що відбувається, мають займатися "спеціально навчені люди", а вони можуть собі жити, як і раніше...

Слабо взяти пояс шахіда та пробратися в бункер бункерного та допомогти ЗСУ?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:49

  Грйс-мэн написав:
  sashaqbl написав:
  Грйс-мэн написав:Есть специально-обученные люди, которые приняли присягу, и получают деньги за свою работу.

як мінімум, грошима...

Все платят налоги и дополнительно сбор на войну


это до 24-02-2022 платили налоги и сбор. после многие начали дополнительно перечислять.
или по вашему Прытула деньги из бюджета берет?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:53

  flyman написав:Слабо взяти пояс шахіда та пробратися в бункер бункерного та допомогти ЗСУ?

Почему полицейским не надо помогать выполнять работу, или любым другим профессиям, а воевать "надо помогать"? И что имеется ввиду под словом "помощь"?
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 14:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Слабо взяти пояс шахіда та пробратися в бункер бункерного та допомогти ЗСУ?


нвчого особистого, але під вашим акаунтом пишуть дві різні людини? пару десятків сторінок тому, саме ви всіх гнали на фронт помирати за Україну. На що вам пропонували десантуватися з поясом шахида в Кремль )) А тепер розворот на 180 градусів
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 15:07

  Letusrock написав:
  flyman написав:Слабо взяти пояс шахіда та пробратися в бункер бункерного та допомогти ЗСУ?


нвчого особистого, але під вашим акаунтом пишуть дві різні людини? пару десятків сторінок тому, саме ви всіх гнали на фронт помирати за Україну. На що вам пропонували десантуватися з поясом шахида в Кремль )) А тепер розворот на 180 градусів

Нічого обистого, але писав що бити по слабких ланках: РБ і ПМР, після чого кордон, який потрібно контролювати скорочується більше як в 2 рази і звільняється купа резервів.
Про Кремль, тут тролі тролили, їм пропоную те що вони пропонували.
Чому не допоможуть ЗСУ?

Тільки патріоти сидять на диванах в Монахені/Оттаві, а не в Ірпені
Востаннє редагувалось flyman в Чет 11 сер, 2022 15:08, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 15:07

  Грйс-мэн написав:
  sashaqbl написав:
  Грйс-мэн написав:Есть специально-обученные люди, которые приняли присягу, и получают деньги за свою работу.

як мінімум, грошима...

Все платят налоги и дополнительно сбор на войну

Понятно. Значит жмот-терпила-ждун и ни копейкой не помог вообще.
Интересно, а потом когда мы победим русню, будешь примазываться и бить себя пяткой в грудь, как помогал?
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 15:08

  Грйс-мэн написав:
  flyman написав:Слабо взяти пояс шахіда та пробратися в бункер бункерного та допомогти ЗСУ?

Почему полицейским не надо помогать выполнять работу, или любым другим профессиям, а воевать "надо помогать"? И что имеется ввиду под словом "помощь"?

Например 500-1000 грн./день войны.
Слабо?
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 15:43

  Грйс-мэн написав:Суди почали скасовувати накази про призов українців

.......
На увагу заслуговує також рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду. Чоловік був призваний на військову службу як військовозобов'язаний запасу, проте водночас з виписок із наказів вбачається припис, що у Збройних Силах позивач не служив, що у свою чергу порушує п.4 Указу Президента України №69/2022 "Про загальну мобілізацію". Тобто у позивача не було відповідного військового досвіду. Крім того, позивачу надали звання "солдат" до складання присяги.

У результаті суд дійшов висновку, що, по-перше, всупереч вимогам чинного законодавства, при мобілізації позивача його визначили як особу, яка вже має досвід військової служби та має військову спеціальність. По-друге, враховуючи той факт, що позивач не проходив військову службу і не отримав військово-облікову спеціальність, останньому можна було присвоювати військове звання "солдат" тільки після принесення їм Військової присяги. Отже, позовні вимоги підлягали задоволенню.

"Тут цікава справа: розглядається питання про звільнення людини, яка не має військового досвіду. Це пілотна справа, я таке взагалі вперше бачу. Так, там кілька підстав для скасування наказу військового комісаріату, але відсутність досвіду була все ж таки головною підставою. Цікаво, що буде далі з подібним рішенням, бо подібних справ ще багато", - каже юрист.

Він зазначає, що після такого рішення суду людину фактично звільняють з військової служби: наказ, що вона мобілізована, скасовується.

https://ua.korrespondent.net/articles/4504509-sudy-pochaly-skasovuvaty-nakazy-pro-pryzov-ukraintsiv

Интересный вариант!
Т.е., если не служил, то и призывать не нужно и вообще нельзя. А призвать, принять присягу и обучить никак нельзя?
Или обучать и принимать присягу нужно до призыва? :mrgreen:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 15:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Т.е., если не служил, то и призывать не нужно и вообще нельзя. А призвать, принять присягу и обучить никак нельзя?

так в тому то й фішка, що підставою в другому випадку є порушення порядку призову. Тобто не "людину не можна мобілізувати", а "людину не так мобілізували".
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 15:47

  _Mykola_ написав:
  Грйс-мэн написав:
  flyman написав:Слабо взяти пояс шахіда та пробратися в бункер бункерного та допомогти ЗСУ?

Почему полицейским не надо помогать выполнять работу, или любым другим профессиям, а воевать "надо помогать"? И что имеется ввиду под словом "помощь"?

Например 500-1000 грн./день войны.
Слабо?

Хорошие у Вас примеры!
Вообще-то, достаточно много людей, которые живут на такую сумму неделю.
ЛАД
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  #<1 ... 2006200720082009>
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