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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2006200720082009
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 15:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Хорошие у Вас примеры!
Вообще-то, достаточно много людей, которые живут на такую сумму неделю

Тут справа не в сумі, а в самому факті. Якщо людина вважає, що їй спеціально навчені люди(типу Долярчика) щось винні, то...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 15:49

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Т.е., если не служил, то и призывать не нужно и вообще нельзя. А призвать, принять присягу и обучить никак нельзя?

так в тому то й фішка, що підставою в другому випадку є порушення порядку призову. Тобто не "людину не можна мобілізувати", а "людину не так мобілізували".

Слабо понимаю, как можно мобилизовать "так" или "не так".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 15:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Слабо понимаю, как можно мобилизовать "так" или "не так".
бо ви не юрист. Процес заради процесу... В даному випадку - присвоїли звання до того, як привели до присягиб а треба було навпаки...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 15:57

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Т.е., если не служил, то и призывать не нужно и вообще нельзя. А призвать, принять присягу и обучить никак нельзя?

так в тому то й фішка, що підставою в другому випадку є порушення порядку призову. Тобто не "людину не можна мобілізувати", а "людину не так мобілізували".

Слабо понимаю, как можно мобилизовать "так" или "не так".

Пішов в туалет, посцяв, забув знати штани.
Пішов в туалет, зняв штани, забув посцяти.
Пішов в туалет, зняв штани, посцяв.

Думаю, що не потрібно бути юристом, що розуміти "процес заради процесу" і "так чи не так сходив в туалет"

Але там, і в туалет не потрібно було, а його силою.
Тільки в нас же Пн.Корея. Закони не порушуються.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 16:07

  Грйс-мэн написав:
  sashaqbl написав:
  Грйс-мэн написав:Есть специально-обученные люди, которые приняли присягу, и получают деньги за свою работу.
як мінімум, грошима...
Все платят налоги и дополнительно сбор на войну


Бинго!
Недаром я много лет назад специально зарегился на фин.форуме, чтобы ознакомиться с менталитетом коммюнити, в котором у меня нет ни знакомых, ни родственников.
Конечно, айтишники (в том числе и ФОПы) есть, но все они не ограничиваются ни 5%, ни 20% для помощи армии.

Грейсмэн, если бы вы сказали выделенную фразу мне в лицо, я бы дал вам пощечину :evil:
Недаром вы у меня давным-давно в игноре, уже не помню, по какому поводу.
Востаннє редагувалось Starikan в Чет 11 сер, 2022 16:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 16:09

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав: Например 500-1000 грн./день войны.
Слабо?
Хорошие у Вас примеры!
Вообще-то, достаточно много людей, которые живут на такую сумму неделю.

Сдается мне, что здесь таких нет. К ним никаких претензий.
Starikan
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  #<1 ... 2006200720082009
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