Вицепремьер Ирина Верещук говорит, что обязательная эвакуация может распространиться на ряд других областей, пострадавших от боевых действий.
"Обязательная эвакуация из Донецкой области осуществляется впервые, и она пока единственная. Но наши прогнозы и наш анализ указывает на то, что она будет продолжаться и в других регионах. Мы видим сейчас ухудшение ситуации. А с поступлением осенне-зимнего отопительного периода точно ухудшится, а предоставление тепла через теплосети будет значительно усложнено", - сказала Верещук.
Чиновница отметила, что объекты теплоснабжения и энергии, вероятно, будут целями российских атак.
"Понимаем, что часть городов и сел, например, Запорожской, Херсонской, Харьковской областей может остаться без средств к существованию, тепла, что самое главное, и без света, что также важно", - сказала Верещук.
В Харькове уже повредили основные ТЭЦ (насчет ТЭЦ5 точной информации нет).
Алексей Арестович в интервью Дмитрию Гордону заявил, что знал о вторжении России в Украину еще в конце октября. По его словам, это было неизбежно. .... Отметим, что все месяцы накануне вторжения украинские власти заявляли, что нет никаких признаков его подготовки, слухи об этом специально вбрасываются, чтоб поднять панику, «в мае будем жарить шашлыки» и т.д.
Уже после начала войны власти начали заявлять, что о вторжении знали, но не стали говорить об этом населению, чтоб не нагнетать панику.
Тобто нехай маріупольці здихають під бомбами рашистів ніж би "в паніці" тікали з Маріуполя. Прекрасне рішення.
Версія "не нагнетать панику" по-моєму є версією для ідіотів. Нажаль багато в неї вірять.
Грйс-мэн написав:Суди почали скасовувати накази про призов українців
....... На увагу заслуговує також рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду. Чоловік був призваний на військову службу як військовозобов'язаний запасу, проте водночас з виписок із наказів вбачається припис, що у Збройних Силах позивач не служив, що у свою чергу порушує п.4 Указу Президента України №69/2022 "Про загальну мобілізацію". Тобто у позивача не було відповідного військового досвіду. Крім того, позивачу надали звання "солдат" до складання присяги.
У результаті суд дійшов висновку, що, по-перше, всупереч вимогам чинного законодавства, при мобілізації позивача його визначили як особу, яка вже має досвід військової служби та має військову спеціальність. По-друге, враховуючи той факт, що позивач не проходив військову службу і не отримав військово-облікову спеціальність, останньому можна було присвоювати військове звання "солдат" тільки після принесення їм Військової присяги. Отже, позовні вимоги підлягали задоволенню.
"Тут цікава справа: розглядається питання про звільнення людини, яка не має військового досвіду. Це пілотна справа, я таке взагалі вперше бачу. Так, там кілька підстав для скасування наказу військового комісаріату, але відсутність досвіду була все ж таки головною підставою. Цікаво, що буде далі з подібним рішенням, бо подібних справ ще багато", - каже юрист.
Він зазначає, що після такого рішення суду людину фактично звільняють з військової служби: наказ, що вона мобілізована, скасовується.