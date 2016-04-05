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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2008200920102011>
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 17:27

  Starikan написав:
  detroytred написав: В орків накопичені резерви на південному напрямку.
В нас теж.
Нашим, я так розумію, вигідніше зустріти орків в обороні.
Наші ударами постійно руйнують їх наступальний потенціал. Да й підначуюють до наступу (тими ж Саками, як величезним ляпасом).
Жданов вже прямо наголошує, що на цій неділі дедлайн для них.
А вони все ніяк. Чогось чекають.

120 прильотів у Нікополь - ось вам і "чекають". Буде другий Маріуполь.
А наші вільнолюди все плачуться про "північну корею" :evil:
При цьому, мабуть, ні копійки донату для армії не дали.

:?:
А как же с Харьковом? :cry: :oops:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 17:31

  vitaliian написав:Третій обстріл Запорізької АЕС за день
https://glavcom.ua/country/incidents/tr ... 67324.html


Только что по ЗАЭС нанесли четвёртый за день удар. Попали на территорию станции совсем недалеко от первого энергоблока, - Энергоатом
Повреждена насосная станция, есть задымление. Ситуация обостряется, рядом расположены источники излучения и повреждены несколько радиационных датчиков.

У Березанському р-ні Миколаївської обл. щойно вимкнули світло. Співпадіння чи превентивні заходи? За Мико та інші р-ни області поки не знаю.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 17:33

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Слабо понимаю, как можно мобилизовать "так" или "не так".
бо ви не юрист. Процес заради процесу... В даному випадку - присвоїли звання до того, як привели до присягиб а треба було навпаки...

Сразу в "Арестовичи"? :mrgreen:
А как быть, если мне с совковой срочной присвоили ... старшего офицера( :shock: ).
За тем, в ВУЗе доплачивали, лишь бы не ходил на военку?
Командному составу, что преподавал в ВУЗе, было "стыдно", - преподавать инструктору практику.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 11 сер, 2022 17:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 17:38

Вірили в ЗСУ?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 17:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:У Березанському р-ні Миколаївської обл. щойно вимкнули світло. Співпадіння чи превентивні заходи? За Мико та інші р-ни області поки не знаю.
Без ЗАЭС самый ходовой товар будет свечи и йод.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 17:43

Игорь Алексеевич
Обов’язкова евакуація буде не лише з Донеччини – Верещук
https://www.ostro.org/ua/general/society/news/644157/
11.08.2022 16:10.

В Україні прогнозується поширення вимоги щодо обов’язкової евакуації з Донеччини на інші регіони країни. Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу в медіацентрі "Україна – Укрінформ" 11 серпня, пише "Українська правда".

"Обов'язкова евакуація з Донецької області здійснюється вперше, і вона поки що єдина, – сказала Верещук. – Але наші прогнози і наш аналіз вказують на те, що вона триватиме і в інших регіонах. Ми бачимо зараз погіршення ситуації. А з початком осінньо-зимового опалювального періоду точно погіршиться ситуація, а надання тепла через тепломережі буде значно ускладнене".

Верещук уточнила, що цілями ворожих атак можуть бути об'єкти теплоенергетики. Зокрема, частина міст і селищ у Запорізькій, Херсонській, Харківській областях може залишитись без опалення та електроенергії.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 17:48

  Kudrjavuy написав:Игорь Алексеевич
Обов’язкова евакуація буде не лише з Донеччини – Верещук
https://www.ostro.org/ua/general/society/news/644157/
11.08.2022 16:10.

В Україні прогнозується поширення вимоги щодо обов’язкової евакуації з Донеччини на інші регіони країни. Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу в медіацентрі "Україна – Укрінформ" 11 серпня, пише "Українська правда".

"Обов'язкова евакуація з Донецької області здійснюється вперше, і вона поки що єдина, – сказала Верещук. – Але наші прогнози і наш аналіз вказують на те, що вона триватиме і в інших регіонах. Ми бачимо зараз погіршення ситуації. А з початком осінньо-зимового опалювального періоду точно погіршиться ситуація, а надання тепла через тепломережі буде значно ускладнене".

Верещук уточнила, що цілями ворожих атак можуть бути об'єкти теплоенергетики. Зокрема, частина міст і селищ у Запорізькій, Херсонській, Харківській областях може залишитись без опалення та електроенергії.

Тогда прибавлю к ходовому товару свечи и йод, кто дальше живёт вначале свечка вместо лампочки а потом всё равно сначало йод, а потом свечка.((
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 11 сер, 2022 17:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 17:51

Defence-blog: В Зябровке взорван российский многоцелевой радар управления огнем 38
11.08.2022, 17:11 https://charter97.org/ru/news/2022/8/11/510825/
Defence-blog: В Зябровке взорван российский многоцелевой радар управления огнем
Устройство взорвано в результате мощного взрыва.

На военном аэродроме в Зябровке под Гомелем был взорван российский многоцелевой радар управления огнем, пишет defence-blog.com. Издание ссылается на источник, знакомый с разведданными.

Сообщается, что это радар управления огнем и поражения 92N6, известный в НАТО как Grave Stone. Он якобы был взорван в результате мощного взрыва.

О взрыве возле Зябровки в ночь на 11 августа сообщали многие Telegram-каналы и СМИ. С этой авиабазы российские войска часто наносят удар по Украине. Там располагается много российской военной техники и самолетов.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 17:51

  Игорь Алексеевич написав:
  fler написав:У Березанському р-ні Миколаївської обл. щойно вимкнули світло. Співпадіння чи превентивні заходи? За Мико та інші р-ни області поки не знаю.
Без ЗАЭС самый ходовой товар будет свечи и йод.


Сонячні панелі, не чули, нє?
В Мико теж вирубили світло в той самий час, що в обл.((
Одеса, що там у вас зі світлом?
fler
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 17:52

  Игорь Алексеевич написав:Тогда прибавлю к ходовому товару свечи и йод, кто дальше живёт вначале свечка вместо лампочки а потом всё равно сначало йод, а потом свечка.((

Солнечную батарею, для зарядки мобильного. :|
Kudrjavuy
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  #<1 ... 2008200920102011>
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