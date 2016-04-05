detroytred написав: В орків накопичені резерви на південному напрямку. В нас теж. Нашим, я так розумію, вигідніше зустріти орків в обороні. Наші ударами постійно руйнують їх наступальний потенціал. Да й підначуюють до наступу (тими ж Саками, як величезним ляпасом). Жданов вже прямо наголошує, що на цій неділі дедлайн для них. А вони все ніяк. Чогось чекають.
120 прильотів у Нікополь - ось вам і "чекають". Буде другий Маріуполь. А наші вільнолюди все плачуться про "північну корею" При цьому, мабуть, ні копійки донату для армії не дали.
Только что по ЗАЭС нанесли четвёртый за день удар. Попали на территорию станции совсем недалеко от первого энергоблока, - Энергоатом Повреждена насосная станция, есть задымление. Ситуация обостряется, рядом расположены источники излучения и повреждены несколько радиационных датчиков.
У Березанському р-ні Миколаївської обл. щойно вимкнули світло. Співпадіння чи превентивні заходи? За Мико та інші р-ни області поки не знаю.
ЛАД написав:Слабо понимаю, как можно мобилизовать "так" или "не так".
бо ви не юрист. Процес заради процесу... В даному випадку - присвоїли звання до того, як привели до присягиб а треба було навпаки...
Сразу в "Арестовичи"? А как быть, если мне с совковой срочной присвоили ... старшего офицера( ). За тем, в ВУЗе доплачивали, лишь бы не ходил на военку? Командному составу, что преподавал в ВУЗе, было "стыдно", - преподавать инструктору практику.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 11 сер, 2022 17:39, всього редагувалось 1 раз.
В Україні прогнозується поширення вимоги щодо обов’язкової евакуації з Донеччини на інші регіони країни. Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу в медіацентрі "Україна – Укрінформ" 11 серпня, пише "Українська правда".
"Обов'язкова евакуація з Донецької області здійснюється вперше, і вона поки що єдина, – сказала Верещук. – Але наші прогнози і наш аналіз вказують на те, що вона триватиме і в інших регіонах. Ми бачимо зараз погіршення ситуації. А з початком осінньо-зимового опалювального періоду точно погіршиться ситуація, а надання тепла через тепломережі буде значно ускладнене".
Верещук уточнила, що цілями ворожих атак можуть бути об'єкти теплоенергетики. Зокрема, частина міст і селищ у Запорізькій, Херсонській, Харківській областях може залишитись без опалення та електроенергії.
В Україні прогнозується поширення вимоги щодо обов’язкової евакуації з Донеччини на інші регіони країни. Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук на брифінгу в медіацентрі "Україна – Укрінформ" 11 серпня, пише "Українська правда".
"Обов'язкова евакуація з Донецької області здійснюється вперше, і вона поки що єдина, – сказала Верещук. – Але наші прогнози і наш аналіз вказують на те, що вона триватиме і в інших регіонах. Ми бачимо зараз погіршення ситуації. А з початком осінньо-зимового опалювального періоду точно погіршиться ситуація, а надання тепла через тепломережі буде значно ускладнене".
Верещук уточнила, що цілями ворожих атак можуть бути об'єкти теплоенергетики. Зокрема, частина міст і селищ у Запорізькій, Херсонській, Харківській областях може залишитись без опалення та електроенергії.
Тогда прибавлю к ходовому товару свечи и йод, кто дальше живёт вначале свечка вместо лампочки а потом всё равно сначало йод, а потом свечка.((
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 11 сер, 2022 17:51, всього редагувалось 1 раз.
Defence-blog: В Зябровке взорван российский многоцелевой радар управления огнем 38 11.08.2022, 17:11 https://charter97.org/ru/news/2022/8/11/510825/ Defence-blog: В Зябровке взорван российский многоцелевой радар управления огнем Устройство взорвано в результате мощного взрыва.
На военном аэродроме в Зябровке под Гомелем был взорван российский многоцелевой радар управления огнем, пишет defence-blog.com. Издание ссылается на источник, знакомый с разведданными.
Сообщается, что это радар управления огнем и поражения 92N6, известный в НАТО как Grave Stone. Он якобы был взорван в результате мощного взрыва.
О взрыве возле Зябровки в ночь на 11 августа сообщали многие Telegram-каналы и СМИ. С этой авиабазы российские войска часто наносят удар по Украине. Там располагается много российской военной техники и самолетов.