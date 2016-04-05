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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 20092010201120122013>
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 17:53

  fler написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  fler написав:У Березанському р-ні Миколаївської обл. щойно вимкнули світло. Співпадіння чи превентивні заходи? За Мико та інші р-ни області поки не знаю.
Без ЗАЭС самый ходовой товар будет свечи и йод.


Сонячні панелі, не чули, нє?
В Мико теж вирубили світло в той самий час, що в обл.((


Я ещё раз повторяю, если бахнет, то не спасут солнечные панели. Вначале все ринутся покупать йод, а потом или сами купят или им купят - свечку((
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 17:56

Мер Мелітополя заявив про готовність закупити йодид калію для захисту городян від радіації, закликав МКЧХ організувати гумкоридор для доставки препарату

https://interfax.com.ua/news/general/851835.html
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:00

БЕЗ ЗАЕС УКРАЇНІ БУДЕ СКЛАДНО ПРОЙТИ ЗИМУ, – ЕКСПЕРТ

Источник: https://kosatka.media/uk/category/elekt ... mu-ekspert
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Нужно понимать, что ваньки сделаю всё, что бы нас уничтожить, собрать всё оружие ото всех, кто продаст, а деньги у них есть.

Врага не стоит недооценивать - они имеют финансовые и экономические возможности учиться на ходу.
Проблема - малое количество потерь.(цифры я приводил)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:01

Что то сегодня новость за новостью поступает про ЗАЭС.
Как бы не началась там беда???
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:04

  Игорь Алексеевич написав:
  fler написав:
  Игорь Алексеевич написав: Без ЗАЭС самый ходовой товар будет свечи и йод.


Сонячні панелі, не чули, нє?
В Мико теж вирубили світло в той самий час, що в обл.((


Я ещё раз повторяю, если бахнет, то не спасут солнечные панели. Вначале все ринутся покупать йод, а потом или сами купят или им купят - свечку((


В країні вже півроку йде війна, а у вашій хаті досі немає йоду та свічок? :shock: "Тривожний чемодан" не чули, нє?

  Игорь Алексеевич написав:Что то сегодня новость за новостью поступает про ЗАЭС.
Как бы не началась там беда???


Хіба шо "трохи" щось виведуть з ладу. Інакше рф швидко 3,14ць.
Вітер дме на Туреччину та Крим зачепить.
http://space-start.net/vetra-online.html
Востаннє редагувалось fler в Чет 11 сер, 2022 18:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:04

Радіація на Запорізькій АЕС в межах норми, — "Енергоатом"
https://ukranews.com/ua/news/875385-rad ... energoatom
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:В країні вже півроку йде війна, а у вашій хаті досі немає йоду та свічок? "Тривожний чемодан" не чули, нє?
Хреново быть.... Вы так и не поняли с 3 раза про какую свечку я пишу - АМИНЬ
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Игорь Алексеевич написав:Радіація на Запорізькій АЕС в межах норми, — "Енергоатом"
https://ukranews.com/ua/news/875385-rad ... energoatom
Після аварії на ЧАЕС, також не повідомили одразу
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:14

  Игорь Алексеевич написав:
  fler написав:В країні вже півроку йде війна, а у вашій хаті досі немає йоду та свічок? "Тривожний чемодан" не чули, нє?
Хреново быть.... Вы так и не поняли с 3 раза про какую свечку я пишу - АМИНЬ

Интересно, в случае аварии, мужчин будут только в сторону фронта эвакуировать?
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  #<1 ... 20092010201120122013>
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