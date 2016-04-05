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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2010201120122013>
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:16

  Игорь Алексеевич написав:
  fler написав:В країні вже півроку йде війна, а у вашій хаті досі немає йоду та свічок? "Тривожний чемодан" не чули, нє?
Хреново быть.... Вы так и не поняли с 3 раза про какую свечку я пишу - АМИНЬ


Тепер остаточно зрозуміла, міняйте памперс :mrgreen:

  Грйс-мэн написав:Интересно, в случае аварии, мужчин будут только в сторону фронта эвакуировать?


Ще один..
fler
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:24

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:так в тому то й фішка, що підставою в другому випадку є порушення порядку призову. Тобто не "людину не можна мобілізувати", а "людину не так мобілізували".

Слабо понимаю, как можно мобилизовать "так" или "не так".

Пішов в туалет, посцяв, забув знати штани.
Пішов в туалет, зняв штани, забув посцяти.
Пішов в туалет, зняв штани, посцяв.

Думаю, що не потрібно бути юристом, що розуміти "процес заради процесу" і "так чи не так сходив в туалет"

Але там, і в туалет не потрібно було, а його силою.
Тільки в нас же Пн.Корея. Закони не порушуються.

Це не так.

Ото порушення порядку вступу на військову службу при мобілізації є підставою для покарання порушника порядку (інструкцій, законів) -- отого командира частини, який присвоїв звання до присяги.
Треба скасувати той наказ та присвоїти, як затверджено, після складання присяги.

Порушень прав призовника немає.
Підстав для відміни призову на вслужбу, зарахування до списків вчастини і т.д. немає.

З військовим досвідом теж саме...
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:28

  fler написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  fler написав:У Березанському р-ні Миколаївської обл. щойно вимкнули світло. Співпадіння чи превентивні заходи? За Мико та інші р-ни області поки не знаю.
Без ЗАЭС самый ходовой товар будет свечи и йод.


Сонячні панелі, не чули, нє?
В Мико теж вирубили світло в той самий час, що в обл.((
Одеса, що там у вас зі світлом?

У меня на даче, постоянно свет вырубает после обстрела, спасаюсь солнечной панелью с накоплением, болгарка,насос,осмос, кипятильник-холодильник работают...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:31

  Камикадзе написав:
  ЛАД написав:
  Грйс-мэн написав:Суди почали скасовувати накази про призов українців

Интересный вариант!
Т.е., если не служил, то и призывать не нужно и вообще нельзя. А призвать, принять присягу и обучить никак нельзя?
Или обучать и принимать присягу нужно до призыва? :mrgreen:


Мне кажется тут зацепились за различие в понятиях: военнообязанный и призывник; мобилизация и призыв. Подлежат ли мобилизации призывники? или только военнообязанные?

Там вказано:
Чоловік був призваний на військову службу як військовозобов'язаний запасу, проте водночас з виписок із наказів вбачається припис, що у Збройних Силах позивач не служив, що у свою чергу порушує п.4 Указу Президента України №69/2022 "Про загальну мобілізацію". Тобто у позивача не було відповідного військового досвіду.

Тобто не призовник, а військовозобов'язаний.
Але не служив. Взагалі не служив.

Треба дивитись Закон про мобілізацію.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:32

edvardd
Аккумулятор на сколько А.ч?
Инвертора сами спаяли?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:33

Интересная реакция Китая:
Китай переконаний, що кінцева мета США – виснажити і розчавити Росію
https://glavcom.ua/world/world-politics ... 67186.html
Китай, якого Росія розглядала як союзника після запровадження Заходом санкцій через вторгнення в Україну, назвав США «головним винуватцем» війни. Про це сказав посол Китаю в Москві Чжан Ханьхуей в інтерв’ю російському агентству ТАСС, повідомляє Reuters.

Чжан Ханьхуей звинуватив Вашингтон у тому, що «він заганяє Росію в кут через неодноразові розширення оборонного альянсу НАТО та підтримку сил, які прагнуть інтегрувати Україну в Європейський Союз на противагу Москві».

«Як ініціатор і головний винуватець української кризи, Вашингтон, вводячи безпрецедентні всеосяжні санкції проти Росії, продовжує постачати озброєння та військову техніку в Україну», – сказав посол.

«Їхня (США – Ред.) кінцева мета – виснажити і розчавити Росію тривалою війною і кийком санкцій», – сказав Чжан Ханьхуей.

Почему бы тогда нашим, а Китай вероятно то же присоединялся к Будапештскому меморандуму, не обратиться к Китаю за военно-технической помощью - технически не истощать РФ, а уничтожить в пределах оккупационных военных возможностей РФ в Украине?
- Большой Брат, я думаю умеет держать слово?
Тем, более Украина не претендует на Дальний Восток, хотя и осваивали его украинцы.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:35

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  _hunter написав:Ну называйте его железноватым и страну северненькой корейкой -- если вам эти мелкие отличия принципиальны. :lol:
Еще можно вспомнить, что генсеков в стране нет. И компартия запрещена :lol:

Відмінності дрібні?

Це північнокорейці вважають їх дрібними. Тому помилково рахують свою країну такою ж демократичною.

Ну так я ровно ж про это же :lol: -- в стране опустили железноватую занавеску (если мы за формальности цепляемся), а північнокорейці улюлюкают -- "нам нормально! -- железное одеяло опускай!"

Ви знов впустили ключове -- в країні при ПОВНОМАСШТАБНОМУ НАПАДІ АГРЕСОРА (фактично повномасштабній війні) ввели ряд обмежень.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:37

  edvardd написав:
  fler написав:У Березанському р-ні Миколаївської обл. щойно вимкнули світло. Співпадіння чи превентивні заходи?
В Мико теж вирубили світло в той самий час, що в обл.((

У меня на даче, постоянно свет вырубает после обстрела, спасаюсь солнечной панелью с накоплением, болгарка,насос,осмос, кипятильник-холодильник работают...


Теж нещодавно придбала сонячну електростанцію на 100Вт, на всяк випадок.
Світло в Мико та обл. вже дали.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:37

  edvardd написав:У меня на даче, постоянно свет вырубает после обстрела, спасаюсь солнечной панелью с накоплением, болгарка,насос,осмос, кипятильник-холодильник работают...

Куплю!
Дайте ссылку. В личку.
Я, знаю, в Запорожье продают.
И разброс цен, по крайней мере, что я выяснил нереален.
Просто "наша Галя, балувана" - вариант бесперебойника меня более, чем не устроил - ибо уже имел практику с ними остановился на белорусском на 0,5кВт.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 11 сер, 2022 18:40, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:38

  барабашов написав:edvardd
Аккумулятор на сколько А.ч?
Инвертора сами спаяли?

Аккумулятор на 40 А.ч, от ниссана 7 элементов=56 вольт, UPS на 3 квт...
  Kudrjavuy написав:
  edvardd написав:У меня на даче, постоянно свет вырубает после обстрела, спасаюсь солнечной панелью с накоплением, болгарка,насос,осмос, кипятильник-холодильник работают...

Куплю!
Дайте ссылку. В личку.
Я, знаю, в Запорожье продают.
И разброс цен, по крайней мере, что я выяснил нереален.
Просто "наша Галя, балувана" - вариант бесперебойника меня более, чем не устроил - ибо уже имел практику с ними остановился на белорусском на 0,5кВт.

0,5кВт это ниочём, даже от киловатта холодильник не запустите, всё делал сам из подручного...
Востаннє редагувалось edvardd в Чет 11 сер, 2022 18:44, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 2010201120122013>
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