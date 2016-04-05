Грйс-мэн написав:Суди почали скасовувати накази про призов українців
Интересный вариант! Т.е., если не служил, то и призывать не нужно и вообще нельзя. А призвать, принять присягу и обучить никак нельзя? Или обучать и принимать присягу нужно до призыва?
Мне кажется тут зацепились за различие в понятиях: военнообязанный и призывник; мобилизация и призыв. Подлежат ли мобилизации призывники? или только военнообязанные?
Там вказано: Чоловік був призваний на військову службу як військовозобов'язаний запасу, проте водночас з виписок із наказів вбачається припис, що у Збройних Силах позивач не служив, що у свою чергу порушує п.4 Указу Президента України №69/2022 "Про загальну мобілізацію". Тобто у позивача не було відповідного військового досвіду.
Тобто не призовник, а військовозобов'язаний. Але не служив. Взагалі не служив.
Китай переконаний, що кінцева мета США – виснажити і розчавити Росію https://glavcom.ua/world/world-politics ... 67186.html Китай, якого Росія розглядала як союзника після запровадження Заходом санкцій через вторгнення в Україну, назвав США «головним винуватцем» війни. Про це сказав посол Китаю в Москві Чжан Ханьхуей в інтерв’ю російському агентству ТАСС, повідомляє Reuters.
Чжан Ханьхуей звинуватив Вашингтон у тому, що «він заганяє Росію в кут через неодноразові розширення оборонного альянсу НАТО та підтримку сил, які прагнуть інтегрувати Україну в Європейський Союз на противагу Москві».
«Як ініціатор і головний винуватець української кризи, Вашингтон, вводячи безпрецедентні всеосяжні санкції проти Росії, продовжує постачати озброєння та військову техніку в Україну», – сказав посол.
«Їхня (США – Ред.) кінцева мета – виснажити і розчавити Росію тривалою війною і кийком санкцій», – сказав Чжан Ханьхуей.
Почему бы тогда нашим, а Китай вероятно то же присоединялся к Будапештскому меморандуму, не обратиться к Китаю за военно-технической помощью - технически не истощать РФ, а уничтожить в пределах оккупационных военных возможностей РФ в Украине? - Большой Брат, я думаю умеет держать слово? Тем, более Украина не претендует на Дальний Восток, хотя и осваивали его украинцы.
edvardd написав:У меня на даче, постоянно свет вырубает после обстрела, спасаюсь солнечной панелью с накоплением, болгарка,насос,осмос, кипятильник-холодильник работают...
Куплю! Дайте ссылку. В личку. Я, знаю, в Запорожье продают. И разброс цен, по крайней мере, что я выяснил нереален. Просто "наша Галя, балувана" - вариант бесперебойника меня более, чем не устроил - ибо уже имел практику с ними остановился на белорусском на 0,5кВт.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 11 сер, 2022 18:40, всього редагувалось 1 раз.
барабашов написав:edvardd Аккумулятор на сколько А.ч? Инвертора сами спаяли?
Аккумулятор на 40 А.ч, от ниссана 7 элементов=56 вольт, UPS на 3 квт...
Kudrjavuy написав:
edvardd написав:У меня на даче, постоянно свет вырубает после обстрела, спасаюсь солнечной панелью с накоплением, болгарка,насос,осмос, кипятильник-холодильник работают...
Куплю! Дайте ссылку. В личку. Я, знаю, в Запорожье продают. И разброс цен, по крайней мере, что я выяснил нереален. Просто "наша Галя, балувана" - вариант бесперебойника меня более, чем не устроил - ибо уже имел практику с ними остановился на белорусском на 0,5кВт.
0,5кВт это ниочём, даже от киловатта холодильник не запустите, всё делал сам из подручного...
Востаннє редагувалось edvardd в Чет 11 сер, 2022 18:44, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:Так я же ровно про это же и говорил: _все_ северокорейцы вважають, що для введення існуючих обмежень, законних демократичних підстав достатньо
Ага)) От тільки демократичні країни з цим не згодні.
А проти українських обмежень нічого проти не мають.
Там все чуть сложнее, чем это детское "не згодні"\"не мають": те же демократические краины вроде как против цензуры, что не мешает компаниям этих стран работать в том же Китае...
Дитяче -- це підмінити предмет (засудження недемократичних КНДР демократичними країнами. Незасудження цими ж країнами обмежень в Україні, які були введені під час війни) на "не мешает компаниям этих стран работать в том же Китае...".
Є факт: обмеження в нас розвинуті країни не засуджують; обмеження прав і свобод в китаях-кндрах вони засуджують.
️В Енергодарі обстріли то вщухають, то починаються знову.
Станом на вечір ситуація в промисловій зоні, і, зокрема, Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, все ще залишається гострою.
Експерти попереджають, що внаслідок можливої катастрофи на АЕС зона радіаційного забруднення складе 2 млн км2, а радіаційне ураження отримає десь млн людей і не лише в Україні.
"Тож уже зараз варто вивезти з Запорізької області дітей, адже саме вони та вагітні найбільше страждають від радіації", - повідомила в ефірі ТСН.19:30 голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.