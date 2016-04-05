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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2010201120122013>
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:28

  fler написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  fler написав:У Березанському р-ні Миколаївської обл. щойно вимкнули світло. Співпадіння чи превентивні заходи? За Мико та інші р-ни області поки не знаю.
Без ЗАЭС самый ходовой товар будет свечи и йод.


Сонячні панелі, не чули, нє?
В Мико теж вирубили світло в той самий час, що в обл.((
Одеса, що там у вас зі світлом?

У меня на даче, постоянно свет вырубает после обстрела, спасаюсь солнечной панелью с накоплением, болгарка,насос,осмос, кипятильник-холодильник работают...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:31

  Камикадзе написав:
  ЛАД написав:
  Грйс-мэн написав:Суди почали скасовувати накази про призов українців

Интересный вариант!
Т.е., если не служил, то и призывать не нужно и вообще нельзя. А призвать, принять присягу и обучить никак нельзя?
Или обучать и принимать присягу нужно до призыва? :mrgreen:


Мне кажется тут зацепились за различие в понятиях: военнообязанный и призывник; мобилизация и призыв. Подлежат ли мобилизации призывники? или только военнообязанные?

Там вказано:
Чоловік був призваний на військову службу як військовозобов'язаний запасу, проте водночас з виписок із наказів вбачається припис, що у Збройних Силах позивач не служив, що у свою чергу порушує п.4 Указу Президента України №69/2022 "Про загальну мобілізацію". Тобто у позивача не було відповідного військового досвіду.

Тобто не призовник, а військовозобов'язаний.
Але не служив. Взагалі не служив.

Треба дивитись Закон про мобілізацію.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:32

edvardd
Аккумулятор на сколько А.ч?
Инвертора сами спаяли?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:33

Интересная реакция Китая:
Китай переконаний, що кінцева мета США – виснажити і розчавити Росію
https://glavcom.ua/world/world-politics ... 67186.html
Китай, якого Росія розглядала як союзника після запровадження Заходом санкцій через вторгнення в Україну, назвав США «головним винуватцем» війни. Про це сказав посол Китаю в Москві Чжан Ханьхуей в інтерв’ю російському агентству ТАСС, повідомляє Reuters.

Чжан Ханьхуей звинуватив Вашингтон у тому, що «він заганяє Росію в кут через неодноразові розширення оборонного альянсу НАТО та підтримку сил, які прагнуть інтегрувати Україну в Європейський Союз на противагу Москві».

«Як ініціатор і головний винуватець української кризи, Вашингтон, вводячи безпрецедентні всеосяжні санкції проти Росії, продовжує постачати озброєння та військову техніку в Україну», – сказав посол.

«Їхня (США – Ред.) кінцева мета – виснажити і розчавити Росію тривалою війною і кийком санкцій», – сказав Чжан Ханьхуей.

Почему бы тогда нашим, а Китай вероятно то же присоединялся к Будапештскому меморандуму, не обратиться к Китаю за военно-технической помощью - технически не истощать РФ, а уничтожить в пределах оккупационных военных возможностей РФ в Украине?
- Большой Брат, я думаю умеет держать слово?
Тем, более Украина не претендует на Дальний Восток, хотя и осваивали его украинцы.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:35

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  _hunter написав:Ну называйте его железноватым и страну северненькой корейкой -- если вам эти мелкие отличия принципиальны. :lol:
Еще можно вспомнить, что генсеков в стране нет. И компартия запрещена :lol:

Відмінності дрібні?

Це північнокорейці вважають їх дрібними. Тому помилково рахують свою країну такою ж демократичною.

Ну так я ровно ж про это же :lol: -- в стране опустили железноватую занавеску (если мы за формальности цепляемся), а північнокорейці улюлюкают -- "нам нормально! -- железное одеяло опускай!"

Ви знов впустили ключове -- в країні при ПОВНОМАСШТАБНОМУ НАПАДІ АГРЕСОРА (фактично повномасштабній війні) ввели ряд обмежень.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:37

  edvardd написав:
  fler написав:У Березанському р-ні Миколаївської обл. щойно вимкнули світло. Співпадіння чи превентивні заходи?
В Мико теж вирубили світло в той самий час, що в обл.((

У меня на даче, постоянно свет вырубает после обстрела, спасаюсь солнечной панелью с накоплением, болгарка,насос,осмос, кипятильник-холодильник работают...


Теж нещодавно придбала сонячну електростанцію на 100Вт, на всяк випадок.
Світло в Мико та обл. вже дали.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:37

  edvardd написав:У меня на даче, постоянно свет вырубает после обстрела, спасаюсь солнечной панелью с накоплением, болгарка,насос,осмос, кипятильник-холодильник работают...

Куплю!
Дайте ссылку. В личку.
Я, знаю, в Запорожье продают.
И разброс цен, по крайней мере, что я выяснил нереален.
Просто "наша Галя, балувана" - вариант бесперебойника меня более, чем не устроил - ибо уже имел практику с ними остановился на белорусском на 0,5кВт.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 11 сер, 2022 18:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:38

  барабашов написав:edvardd
Аккумулятор на сколько А.ч?
Инвертора сами спаяли?

Аккумулятор на 40 А.ч, от ниссана 7 элементов=56 вольт, UPS на 3 квт...
  Kudrjavuy написав:
  edvardd написав:У меня на даче, постоянно свет вырубает после обстрела, спасаюсь солнечной панелью с накоплением, болгарка,насос,осмос, кипятильник-холодильник работают...

Куплю!
Дайте ссылку. В личку.
Я, знаю, в Запорожье продают.
И разброс цен, по крайней мере, что я выяснил нереален.
Просто "наша Галя, балувана" - вариант бесперебойника меня более, чем не устроил - ибо уже имел практику с ними остановился на белорусском на 0,5кВт.

0,5кВт это ниочём, даже от киловатта холодильник не запустите, всё делал сам из подручного...
Востаннє редагувалось edvardd в Чет 11 сер, 2022 18:44, всього редагувалось 1 раз.
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:43

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  _hunter написав:Так я же ровно про это же и говорил: _все_ северокорейцы вважають, що для введення існуючих обмежень, законних демократичних підстав достатньо :lol:

Ага))
От тільки демократичні країни з цим не згодні.

А проти українських обмежень нічого проти не мають.

Там все чуть сложнее, чем это детское "не згодні"\"не мають": те же демократические краины вроде как против цензуры, что не мешает компаниям этих стран работать в том же Китае...

Дитяче -- це підмінити предмет (засудження недемократичних КНДР демократичними країнами. Незасудження цими ж країнами обмежень в Україні, які були введені під час війни) на "не мешает компаниям этих стран работать в том же Китае...".

Є факт: обмеження в нас розвинуті країни не засуджують; обмеження прав і свобод в китаях-кндрах вони засуджують.

Тролити Ви можете нескінченно.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 19:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

️В Енергодарі обстріли то вщухають, то починаються знову.

Станом на вечір ситуація в промисловій зоні, і, зокрема, Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, все ще залишається гострою.

Експерти попереджають, що внаслідок можливої катастрофи на АЕС зона радіаційного забруднення складе 2 млн км2, а радіаційне ураження отримає десь млн людей і не лише в Україні.

"Тож уже зараз варто вивезти з Запорізької області дітей, адже саме вони та вагітні найбільше страждають від радіації", - повідомила в ефірі ТСН.19:30 голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.
GALeon
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  #<1 ... 2010201120122013>
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