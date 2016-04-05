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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 201020112012201320142015>
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:37

  edvardd написав:
  fler написав:У Березанському р-ні Миколаївської обл. щойно вимкнули світло. Співпадіння чи превентивні заходи?
В Мико теж вирубили світло в той самий час, що в обл.((

У меня на даче, постоянно свет вырубает после обстрела, спасаюсь солнечной панелью с накоплением, болгарка,насос,осмос, кипятильник-холодильник работают...


Теж нещодавно придбала сонячну електростанцію на 100Вт, на всяк випадок.
Світло в Мико та обл. вже дали.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:37

  edvardd написав:У меня на даче, постоянно свет вырубает после обстрела, спасаюсь солнечной панелью с накоплением, болгарка,насос,осмос, кипятильник-холодильник работают...

Куплю!
Дайте ссылку. В личку.
Я, знаю, в Запорожье продают.
И разброс цен, по крайней мере, что я выяснил нереален.
Просто "наша Галя, балувана" - вариант бесперебойника меня более, чем не устроил - ибо уже имел практику с ними остановился на белорусском на 0,5кВт.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 11 сер, 2022 18:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:38

  барабашов написав:edvardd
Аккумулятор на сколько А.ч?
Инвертора сами спаяли?

Аккумулятор на 40 А.ч, от ниссана 7 элементов=56 вольт, UPS на 3 квт...
  Kudrjavuy написав:
  edvardd написав:У меня на даче, постоянно свет вырубает после обстрела, спасаюсь солнечной панелью с накоплением, болгарка,насос,осмос, кипятильник-холодильник работают...

Куплю!
Дайте ссылку. В личку.
Я, знаю, в Запорожье продают.
И разброс цен, по крайней мере, что я выяснил нереален.
Просто "наша Галя, балувана" - вариант бесперебойника меня более, чем не устроил - ибо уже имел практику с ними остановился на белорусском на 0,5кВт.

0,5кВт это ниочём, даже от киловатта холодильник не запустите, всё делал сам из подручного...
Востаннє редагувалось edvardd в Чет 11 сер, 2022 18:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:43

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  _hunter написав:Так я же ровно про это же и говорил: _все_ северокорейцы вважають, що для введення існуючих обмежень, законних демократичних підстав достатньо :lol:

Ага))
От тільки демократичні країни з цим не згодні.

А проти українських обмежень нічого проти не мають.

Там все чуть сложнее, чем это детское "не згодні"\"не мають": те же демократические краины вроде как против цензуры, что не мешает компаниям этих стран работать в том же Китае...

Дитяче -- це підмінити предмет (засудження недемократичних КНДР демократичними країнами. Незасудження цими ж країнами обмежень в Україні, які були введені під час війни) на "не мешает компаниям этих стран работать в том же Китае...".

Є факт: обмеження в нас розвинуті країни не засуджують; обмеження прав і свобод в китаях-кндрах вони засуджують.

Тролити Ви можете нескінченно.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 19:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

️В Енергодарі обстріли то вщухають, то починаються знову.

Станом на вечір ситуація в промисловій зоні, і, зокрема, Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, все ще залишається гострою.

Експерти попереджають, що внаслідок можливої катастрофи на АЕС зона радіаційного забруднення складе 2 млн км2, а радіаційне ураження отримає десь млн людей і не лише в Україні.

"Тож уже зараз варто вивезти з Запорізької області дітей, адже саме вони та вагітні найбільше страждають від радіації", - повідомила в ефірі ТСН.19:30 голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 19:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  GALeon написав:зона радіаційного забруднення складе 2 млн км2

это интереснее
У самих залах атомних блоків розташована військова техніка
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

ну а так экспертов настоящих хотелось бы услышать, да, видно, и им самим интересно что получится ....
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 19:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  GALeon написав:Станом на вечір ситуація в промисловій зоні, і, зокрема, Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, все ще залишається гострою.

А кто стреляет по ЗАЭС?
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 19:52

  Kudrjavuy написав:
А как быть, если мне с совковой срочной присвоили ... старшего офицера( :shock: ).
За тем, в ВУЗе доплачивали, лишь бы не ходил на военку?
Командному составу, что преподавал в ВУЗе, было "стыдно", - преподавать инструктору практику.

непонятка. призвали на срочную, вернулись со срочной как минимум майором, потом учились в вузе с военной кафедрой и на военку не ходили ?
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 19:56

[quote="5473351:edvardd"]
Аккумулятор на 40 А.ч, от ниссана 7 элементов=56 вольт, UPS на 3 квт...

Так таке задоволення буде коштувати добрі гроші ...
Навіть якщо робити самому систему і брати б/в .
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 20:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Орки пишут:
    Минобороны Белоруссии объяснило вспышки в районе аэродрома под Гомелем
    МИНСК, 11 авг — РИА Новости. Минобороны Белоруссии объяснило вспышки в районе аэродрома на юге страны, о которых написали местные интернет-ресурсы, возгоранием «одной из единиц техники после проведенной замены двигателя».
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  #<1 ... 201020112012201320142015>
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