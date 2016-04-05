RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 201020112012201320142015>
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:37

  edvardd написав:
  fler написав:У Березанському р-ні Миколаївської обл. щойно вимкнули світло. Співпадіння чи превентивні заходи?
В Мико теж вирубили світло в той самий час, що в обл.((

У меня на даче, постоянно свет вырубает после обстрела, спасаюсь солнечной панелью с накоплением, болгарка,насос,осмос, кипятильник-холодильник работают...


Теж нещодавно придбала сонячну електростанцію на 100Вт, на всяк випадок.
Світло в Мико та обл. вже дали.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3132
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1071 раз.
Подякували: 1211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:37

  edvardd написав:У меня на даче, постоянно свет вырубает после обстрела, спасаюсь солнечной панелью с накоплением, болгарка,насос,осмос, кипятильник-холодильник работают...

Куплю!
Дайте ссылку. В личку.
Я, знаю, в Запорожье продают.
И разброс цен, по крайней мере, что я выяснил нереален.
Просто "наша Галя, балувана" - вариант бесперебойника меня более, чем не устроил - ибо уже имел практику с ними остановился на белорусском на 0,5кВт.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 11 сер, 2022 18:40, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9928
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:38

  барабашов написав:edvardd
Аккумулятор на сколько А.ч?
Инвертора сами спаяли?

Аккумулятор на 40 А.ч, от ниссана 7 элементов=56 вольт, UPS на 3 квт...
  Kudrjavuy написав:
  edvardd написав:У меня на даче, постоянно свет вырубает после обстрела, спасаюсь солнечной панелью с накоплением, болгарка,насос,осмос, кипятильник-холодильник работают...

Куплю!
Дайте ссылку. В личку.
Я, знаю, в Запорожье продают.
И разброс цен, по крайней мере, что я выяснил нереален.
Просто "наша Галя, балувана" - вариант бесперебойника меня более, чем не устроил - ибо уже имел практику с ними остановился на белорусском на 0,5кВт.

0,5кВт это ниочём, даже от киловатта холодильник не запустите, всё делал сам из подручного...
Востаннє редагувалось edvardd в Чет 11 сер, 2022 18:44, всього редагувалось 1 раз.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7682
З нами з: 20.11.08
Подякував: 136 раз.
Подякували: 2200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 18:43

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  _hunter написав:Так я же ровно про это же и говорил: _все_ северокорейцы вважають, що для введення існуючих обмежень, законних демократичних підстав достатньо :lol:

Ага))
От тільки демократичні країни з цим не згодні.

А проти українських обмежень нічого проти не мають.

Там все чуть сложнее, чем это детское "не згодні"\"не мають": те же демократические краины вроде как против цензуры, что не мешает компаниям этих стран работать в том же Китае...

Дитяче -- це підмінити предмет (засудження недемократичних КНДР демократичними країнами. Незасудження цими ж країнами обмежень в Україні, які були введені під час війни) на "не мешает компаниям этих стран работать в том же Китае...".

Є факт: обмеження в нас розвинуті країни не засуджують; обмеження прав і свобод в китаях-кндрах вони засуджують.

Тролити Ви можете нескінченно.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25425
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 19:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

️В Енергодарі обстріли то вщухають, то починаються знову.

Станом на вечір ситуація в промисловій зоні, і, зокрема, Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, все ще залишається гострою.

Експерти попереджають, що внаслідок можливої катастрофи на АЕС зона радіаційного забруднення складе 2 млн км2, а радіаційне ураження отримає десь млн людей і не лише в Україні.

"Тож уже зараз варто вивезти з Запорізької області дітей, адже саме вони та вагітні найбільше страждають від радіації", - повідомила в ефірі ТСН.19:30 голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 762
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 19:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  GALeon написав:зона радіаційного забруднення складе 2 млн км2

это интереснее
У самих залах атомних блоків розташована військова техніка
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

ну а так экспертов настоящих хотелось бы услышать, да, видно, и им самим интересно что получится ....
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4341
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 19:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  GALeon написав:Станом на вечір ситуація в промисловій зоні, і, зокрема, Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, все ще залишається гострою.

А кто стреляет по ЗАЭС?
crumd
 
Повідомлень: 592
З нами з: 28.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 19:52

  Kudrjavuy написав:
А как быть, если мне с совковой срочной присвоили ... старшего офицера( :shock: ).
За тем, в ВУЗе доплачивали, лишь бы не ходил на военку?
Командному составу, что преподавал в ВУЗе, было "стыдно", - преподавать инструктору практику.

непонятка. призвали на срочную, вернулись со срочной как минимум майором, потом учились в вузе с военной кафедрой и на военку не ходили ?
pilker
 
Повідомлень: 184
З нами з: 20.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 19:56

[quote="5473351:edvardd"]
Аккумулятор на 40 А.ч, от ниссана 7 элементов=56 вольт, UPS на 3 квт...

Так таке задоволення буде коштувати добрі гроші ...
Навіть якщо робити самому систему і брати б/в .
Puente
 
Повідомлень: 3589
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 20:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Орки пишут:
    Минобороны Белоруссии объяснило вспышки в районе аэродрома под Гомелем
    МИНСК, 11 авг — РИА Новости. Минобороны Белоруссии объяснило вспышки в районе аэродрома на юге страны, о которых написали местные интернет-ресурсы, возгоранием «одной из единиц техники после проведенной замены двигателя».
otg
 
Повідомлень: 3042
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 201020112012201320142015>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: beee і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 100298
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 461006
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3519
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.