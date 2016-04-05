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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 11 сер, 2022 18:37
edvardd написав: fler написав:
У Березанському р-ні Миколаївської обл. щойно вимкнули світло. Співпадіння чи превентивні заходи?
В Мико теж вирубили світло в той самий час, що в обл.((
У меня на даче, постоянно свет вырубает после обстрела, спасаюсь солнечной панелью с накоплением, болгарка,насос,осмос, кипятильник-холодильник работают...
Теж нещодавно придбала сонячну електростанцію на 100Вт, на всяк випадок.
Світло в Мико та обл. вже дали.
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Додано: Чет 11 сер, 2022 18:37
edvardd написав:
У меня на даче, постоянно свет вырубает после обстрела, спасаюсь солнечной панелью с накоплением, болгарка,насос,осмос, кипятильник-холодильник работают...
Куплю!
Дайте ссылку. В личку.
Я, знаю, в Запорожье продают.
И разброс цен, по крайней мере, что я выяснил нереален.
Просто "наша Галя, балувана" - вариант бесперебойника меня более, чем не устроил - ибо уже имел практику с ними остановился на белорусском на 0,5кВт.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy
в Чет 11 сер, 2022 18:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 11 сер, 2022 18:38
барабашов написав:edvardd
Аккумулятор на сколько А.ч?
Инвертора сами спаяли?
Аккумулятор на 40 А.ч, от ниссана 7 элементов=56 вольт, UPS на 3 квт...
Kudrjavuy написав: edvardd написав:
У меня на даче, постоянно свет вырубает после обстрела, спасаюсь солнечной панелью с накоплением, болгарка,насос,осмос, кипятильник-холодильник работают...
Куплю!
Дайте ссылку. В личку.
Я, знаю, в Запорожье продают.
И разброс цен, по крайней мере, что я выяснил нереален.
Просто "наша Галя, балувана" - вариант бесперебойника меня более, чем не устроил - ибо уже имел практику с ними остановился на белорусском на 0,5кВт.
0,5кВт это ниочём, даже от киловатта холодильник не запустите, всё делал сам из подручного...
Востаннє редагувалось edvardd
в Чет 11 сер, 2022 18:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 11 сер, 2022 18:43
_hunter написав: detroytred написав: _hunter написав:
Так я же ровно про это же и говорил: _все_ северокорейцы вважають, що для введення існуючих обмежень, законних демократичних підстав достатньо
Ага))От тільки демократичні країни з цим не згодні.
А проти українських обмежень нічого проти не мають.
Там все чуть сложнее, чем это детское "не згодні"\"не мають": те же демократические краины вроде как против цензуры, что не мешает компаниям этих стран работать в том же Китае...
Дитяче -- це підмінити предмет (засудження недемократичних КНДР демократичними країнами. Незасудження цими ж країнами обмежень в Україні, які були введені під час війни) на "не мешает компаниям этих стран работать в том же Китае...".
Є факт: обмеження в нас розвинуті країни не засуджують; обмеження прав і свобод в китаях-кндрах вони засуджують.
Тролити Ви можете нескінченно.
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detroytred
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Додано: Чет 11 сер, 2022 19:19
️В Енергодарі обстріли то вщухають, то починаються знову.
Станом на вечір ситуація в промисловій зоні, і, зокрема, Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, все ще залишається гострою.
Експерти попереджають, що внаслідок можливої катастрофи на АЕС зона радіаційного забруднення складе 2 млн км2, а радіаційне ураження отримає десь млн людей і не лише в Україні.
"Тож уже зараз варто вивезти з Запорізької області дітей, адже саме вони та вагітні найбільше страждають від радіації", - повідомила в ефірі ТСН.19:30 голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.
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GALeon
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Додано: Чет 11 сер, 2022 19:34
GALeon написав:
зона радіаційного забруднення складе 2 млн км2
это интереснее
У самих залах атомних блоків розташована військова техніка
ну а так экспертов настоящих хотелось бы услышать, да, видно, и им самим интересно что получится ....
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cohan
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Додано: Чет 11 сер, 2022 19:50
GALeon написав:
Станом на вечір ситуація в промисловій зоні, і, зокрема, Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, все ще залишається гострою.
А кто стреляет по ЗАЭС?
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crumd
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Додано: Чет 11 сер, 2022 19:52
Kudrjavuy написав:
А как быть, если мне с совковой срочной присвоили ... старшего офицера(
).
За тем, в ВУЗе доплачивали, лишь бы не ходил на военку?
Командному составу, что преподавал в ВУЗе, было "стыдно", - преподавать инструктору практику.
непонятка. призвали на срочную, вернулись со срочной как минимум майором, потом учились в вузе с военной кафедрой и на военку не ходили ?
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Додано: Чет 11 сер, 2022 19:56
[quote="5473351:edvardd"]
Аккумулятор на 40 А.ч, от ниссана 7 элементов=56 вольт, UPS на 3 квт...
Так таке задоволення буде коштувати добрі гроші ...
Навіть якщо робити самому систему і брати б/в .
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Додано: Чет 11 сер, 2022 20:02
Орки пишут:
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