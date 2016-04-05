GALeon написав:️В Енергодарі обстріли то вщухають, то починаються знову.
Станом на вечір ситуація в промисловій зоні, і, зокрема, Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, все ще залишається гострою.
Експерти попереджають, що внаслідок можливої катастрофи на АЕС зона радіаційного забруднення складе 2 млн км2, а радіаційне ураження отримає десь млн людей і не лише в Україні.
"Тож уже зараз варто вивезти з Запорізької області дітей, адже саме вони та вагітні найбільше страждають від радіації", - повідомила в ефірі ТСН.19:30 голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.
Якось це лякає ... Колись давненько (2008) Ян Валетов написав книжку "Нічия земля" . Боюся щоб він не став раптом провидцем ...
В даному випадку Арестович правий. Лише трохи завищив. На одну ступінь.
Він наче підполковник. Дозволяється призначення на дві посади нижче відповідного військового звання. Оскільки на одну нижче - це рівень комбата майора. До того ж не окремого батальйону, бо тоді - підполковник.
То на дві нижче - це командир роти капітан. Тобто Арестовича мали призначити на посади командира роти й вище.
Якось обходять дане положення прокурори, поліціянти. Луценко, Князєв зняли свої прокурорські-поліцейські та отримали посади стрільця (рядового) і сержантську (Князєв). З тими, хто має військове звання такий трюк не проходить.
detroytred написав:Там вказано: Чоловік був призваний на військову службу як військовозобов'язаний запасу, проте водночас з виписок із наказів вбачається припис, що у Збройних Силах позивач не служив, що у свою чергу порушує п.4 Указу Президента України №69/2022 "Про загальну мобілізацію". Тобто у позивача не було відповідного військового досвіду.
Тобто не призовник, а військовозобов'язаний. Але не служив. Взагалі не служив.
Треба дивитись Закон про мобілізацію.
позиция в суде заявителя.
В обґрунтування заявлених позовних вимог зазначено, що ОСОБА_1 було призвано на військову службу та зараховано до списків особового складу, як військовозобов`язаного запасу, однак в той же час з витягів із наказів вбачається припис, що в Збройних Силах позивач не служив, що в свою чергу порушує п.4 Указу Президента України № 69/2022 «Про загальну мобілізацію». Таким чином, ОСОБА_1 вважає, дії начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 м.Дніпро протиправними, оскільки він мав призиватися на строкову військову службу, оскільки він є призовником та не має досвіду військової служби, а у разі призову під час мобілізації, позивач підлягає четвертій хвилі мобілізації, а саме - громадяни, які не мають обмежень за віком і станом здоров`я.
позиция в суде ответчика
В обґрунтування відзиву відповідач-1 вказав, що в п.4 Указу Президента України не зазначено, що військовозобов`язані без строкової служби не можуть бути мобілізовані більш того ч.4 ст.27 Закону України «Про військовий обов`язок» від 25.03.1992 року №2232-XII передбачає, що «До запасу другої категорії належать військовозобов`язані, які не здобули військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби або не проходили військової служби». Тобто законодавець не пов`язує належність до військового запасу з проходженням служби і це передбачено саме нормою закону.
пункт 4 указа.
4. Призов військовозобов'язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, Національної гвардії України. Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, інших військових формувань України здійснити в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами.
"Днями СБУ встановлено, що в інтерв'ю військового з високим званням відомому виданню міститься інформація, яка за окремими показниками розкриває відомості про зміст стратегічних (оперативних) планів застосування Збройних Сил України, питаннях підготовки, організації ведення бойових дій. З приводу даного факту ведеться слідство у встановленому законом порядку", - повідомила Маляр.
Антон Геращенко?
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 11 сер, 2022 20:36, всього редагувалось 1 раз.