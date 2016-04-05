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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2012201320142015>
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 20:25

  beee написав:подскажите пож-ста адекватный новостной канал в телеге. сил нет от спама геращенка и подобных.
чтобы хоть понимать что там на АЭС и куда детей увозить в случае чего

поищите паблики энергодара. Я подписан на ~60 тг.каналов но в каком из них будет первой свежая инфа про ЗАЭС хз.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 11 сер, 2022 20:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 20:26

  andrijk777 написав:Саме цей інцидент з Дуровим, а тим більше що він був публічним, підтверджує що ніхто Телеграм "не слухає".
Не потрібно вам ніякі дні/місяці на розшифровку, достатньо пару секунд, якщо ви якимось чином отримали ключ. Алгоритми загальновідомі. На крайній випадок - у вас ж є сама програма месенджера, яка вміє розшифровувати.
Якщо ключа немає - вам і роки не поможуть.
Питання. Наші мають ключ що постійно демонструють записи? Ще одне. Вони читають слухають мл-ни месиджів за день, щоб вибрати той що цікавить?
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 20:27

  V2 написав:Про це не скажуть в єдиних теленовинах!

РОБИМО ВСЕ ДЛЯ КОНТРНАСТУПУ: ПОРОШЕНКО З ВОЛОНТЕРАМИ ВІДПРАВИЛИ ДЛЯ ЗСУ БРОНЕМАШИНИ І ТЕХНІКУ
Крім бронемашин, для ЗСУ також купили дві сотні вантажівок і кілька сотень БПЛА на мільйони євро
https://www.5.ua/regiony/robymo-vse-dli ... 84624.html

Просто "Ленин на броневичке"!
А чё 8 лет не покупал?

"Сьогодні ми з вами звітуємо перед суспільством про результати нашої роботи. Бронемашини – загальна вартість контракту значно перевищує 3 мільйони євро. Вантажівки – загальна вартість контракту значно перевищує 2,5 мільйона євро. Дрони – майже мільйон євро. Це наші "бойові бджілки". Проект Poseidon – це буде 2 мільйони євро. І це все робимо ми з вами. Нас не зупинити. Україна переможе. Нехай ворог завжди про це пам’ятає", – зазначає політик.

Потратил копейки по своим меркам (500к за неделю на островах - это ок), а пиара в 100 раз больше

Сколько центнеров долларов он снял со счетов и вывез после пролёта на выборах?
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 20:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

beee написав:... хоть понимать что там на АЭС и куда детей увозить в случае чего
у випадку чого, вже буде пізно кудись везти
GALeon
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 20:36

  vitaliian написав:
  beee написав:подскажите пож-ста адекватный новостной канал в телеге. сил нет от спама геращенка и подобных.
чтобы хоть понимать что там на АЭС и куда детей увозить в случае чего

поищите паблики энергодара. Я подписан на ~60 тг.каналов но в каком из них будет первой свежая инфа про ЗАЭС хз.

ого вы аналитику обрабатываете. вам свой канал можно было открыть. было бы толково
beee
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 20:37

Грйс-мэн
Слугі з кварталом чому так не піаряться?
Чи багато задонатили на ЗСУ? :evil:

А сам, до речі, якось Україні допомагаєш?!
Востаннє редагувалось V2 в Чет 11 сер, 2022 20:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 20:37

  GALeon написав:
beee написав:... хоть понимать что там на АЭС и куда детей увозить в случае чего
у випадку чого, вже буде пізно кудись везти

расстояние до Киева по прямой киллометров 600. думаю хватит времени
beee
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 20:42

  beee написав:ого вы аналитику обрабатываете. вам свой канал можно было открыть. было бы толково
чужую аналитику) нет не моё
я обрабатывал когда рашисты оккупировали Бучу, сейчас читаю намного меньше
https://t.me/ressentiment_channel
https://t.me/babel
https://t.me/rozumaha
https://t.me/zloyodessit
https://t.me/anatoly_nesmiyan
попробуйте читать эти каналы, может что то для себя найдёте.
  beee написав:
  GALeon написав:
beee написав:... хоть понимать что там на АЭС и куда детей увозить в случае чего
у випадку чого, вже буде пізно кудись везти

расстояние до Киева по прямой киллометров 600. думаю хватит времени

имхо ничего такого не будет зачем рашистам Чернобыль в 3х метрах от границ. И Эрдогану наверное не понравится. Но пуйло безумец, так что на все 100 в хороших прогнозах не уверен.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 20:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

beee написав:... хоть понимать что там на АЭС и куда детей увозить в случае чегоу випадку чого, вже буде пізно кудись везти
расстояние до Киева по прямой киллометров 600. думаю хватит времени
имхо ничего такого не будет зачем рашистам Чернобыль в 3х метрах от границ. И Эрдогану наверное не понравится. Но пуйло безумец, так что на все 100 в хороших прогнозах не уверен.

*******
Согласен Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 21:01

  Грйс-мэн написав:Крім того, позивачу надали звання "солдат" до складання присяги.

А "солдат" це звання? :) Жесть.
otg
 
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