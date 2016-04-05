andrijk777 написав:Саме цей інцидент з Дуровим, а тим більше що він був публічним, підтверджує що ніхто Телеграм "не слухає". Не потрібно вам ніякі дні/місяці на розшифровку, достатньо пару секунд, якщо ви якимось чином отримали ключ. Алгоритми загальновідомі. На крайній випадок - у вас ж є сама програма месенджера, яка вміє розшифровувати. Якщо ключа немає - вам і роки не поможуть.
Питання. Наші мають ключ що постійно демонструють записи? Ще одне. Вони читають слухають мл-ни месиджів за день, щоб вибрати той що цікавить?
Просто "Ленин на броневичке"! А чё 8 лет не покупал?
"Сьогодні ми з вами звітуємо перед суспільством про результати нашої роботи. Бронемашини – загальна вартість контракту значно перевищує 3 мільйони євро. Вантажівки – загальна вартість контракту значно перевищує 2,5 мільйона євро. Дрони – майже мільйон євро. Це наші "бойові бджілки". Проект Poseidon – це буде 2 мільйони євро. І це все робимо ми з вами. Нас не зупинити. Україна переможе. Нехай ворог завжди про це пам’ятає", – зазначає політик.
Потратил копейки по своим меркам (500к за неделю на островах - это ок), а пиара в 100 раз больше
Сколько центнеров долларов он снял со счетов и вывез после пролёта на выборах?
beee написав:... хоть понимать что там на АЭС и куда детей увозить в случае чегоу випадку чого, вже буде пізно кудись везти расстояние до Киева по прямой киллометров 600. думаю хватит времени имхо ничего такого не будет зачем рашистам Чернобыль в 3х метрах от границ. И Эрдогану наверное не понравится. Но пуйло безумец, так что на все 100 в хороших прогнозах не уверен.