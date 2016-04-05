Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила дві ескадрильї винищувачів Су-35, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.
Щоб компенсувати нестачу сучасної авіації, Росія планує залучати застарілі бомбардувальники Су-24М.
«За останній тиждень сили ППО України знищили 27 повітряних цілей. У зв’язку зі значними втратами авіаційної техніки, окупанти розглядають варіант залучення застарілих бомбардувальників – Су-24М, що протягом 2005- 2018 років були виведені з бойового складу агресора», - зазначив Громов на брифінгу 11 серпня.
Бригадний генерал також повідомив, що з двох дюжин Су-35, які Росія поставила Китаю, справними були лише дев’ять що свідчить про низьку ефективність та ненадійність цієї техніки. Найслабшим місцем цих літаків є бортова система.
«Літаки Су-35 також показали низький рівень живучості. За час повномасштабної агресії, окупанти втратили дві ескадрильї таких літаків, це близько 24 одиниць», - додав Громов.
detroytred написав:В даному випадку Арестович правий. Лише трохи завищив. На одну ступінь.
Він наче підполковник. Дозволяється призначення на дві посади нижче відповідного військового звання. Оскільки на одну нижче - це рівень комбата майора. До того ж не окремого батальйону, бо тоді - підполковник.
То на дві нижче - це командир роти капітан. Тобто Арестовича мали призначити на посади командира роти й вище.
А де написано що лише на дві?
Якось обходять дане положення прокурори, поліціянти. Луценко, Князєв зняли свої прокурорські-поліцейські та отримали посади стрільця (рядового) і сержантську (Князєв). З тими, хто має військове звання такий трюк не проходить.
Ви зовсім не розумієте про що говорите. У ментів спецзвання. До одного місця воно в армії. Знаю подпола-мента служившого в ООС сержантом.
Востаннє редагувалось otg в Чет 11 сер, 2022 21:11, всього редагувалось 1 раз.