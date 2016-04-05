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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2012201320142015
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 21:03

  crumd написав:
  GALeon написав:Станом на вечір ситуація в промисловій зоні, і, зокрема, Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, все ще залишається гострою.

А кто стреляет по ЗАЭС?

Стрільба - це наслідок. Причина стрільби - розміщення на АЕС військ. Чому не виникає питання: хто і навіщо розміщає зброю, боєприпаси і військових на АЕС?
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 21:06

Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила дві ескадрильї винищувачів Су-35, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Щоб компенсувати нестачу сучасної авіації, Росія планує залучати застарілі бомбардувальники Су-24М.

«За останній тиждень сили ППО України знищили 27 повітряних цілей. У зв’язку зі значними втратами авіаційної техніки, окупанти розглядають варіант залучення застарілих бомбардувальників – Су-24М, що протягом 2005- 2018 років були виведені з бойового складу агресора», - зазначив Громов на брифінгу 11 серпня.

Бригадний генерал також повідомив, що з двох дюжин Су-35, які Росія поставила Китаю, справними були лише дев’ять що свідчить про низьку ефективність та ненадійність цієї техніки. Найслабшим місцем цих літаків є бортова система.

«Літаки Су-35 також показали низький рівень живучості. За час повномасштабної агресії, окупанти втратили дві ескадрильї таких літаків, це близько 24 одиниць», - додав Громов.

https://zn.ua/ukr/UKRAINE/ukrajina-znis ... neral.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 21:10

  detroytred написав:В даному випадку Арестович правий.
Лише трохи завищив. На одну ступінь.

Він наче підполковник. Дозволяється призначення на дві посади нижче відповідного військового звання.
Оскільки на одну нижче - це рівень комбата майора. До того ж не окремого батальйону, бо тоді - підполковник.

То на дві нижче - це командир роти капітан.
Тобто Арестовича мали призначити на посади командира роти й вище.

А де написано що лише на дві?
Якось обходять дане положення прокурори, поліціянти. Луценко, Князєв зняли свої прокурорські-поліцейські та отримали посади стрільця (рядового) і сержантську (Князєв).
З тими, хто має військове звання такий трюк не проходить.
Ви зовсім не розумієте про що говорите. У ментів спецзвання. До одного місця воно в армії. Знаю подпола-мента служившого в ООС сержантом.
Востаннє редагувалось otg в Чет 11 сер, 2022 21:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 21:10

  V2 написав:Про це не скажуть в єдиних теленовинах!

РОБИМО ВСЕ ДЛЯ КОНТРНАСТУПУ: ПОРОШЕНКО З ВОЛОНТЕРАМИ ВІДПРАВИЛИ ДЛЯ ЗСУ БРОНЕМАШИНИ І ТЕХНІКУ
Крім бронемашин, для ЗСУ також купили дві сотні вантажівок і кілька сотень БПЛА на мільйони євро
https://www.5.ua/regiony/robymo-vse-dli ... 84624.html

а кроме того, порошенко создал ботоферму, которая работала, в том числе и на москалей, и кто он в таком случае?
edvardd
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  #<1 ... 2012201320142015
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