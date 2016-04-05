Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила дві ескадрильї винищувачів Су-35, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.
Щоб компенсувати нестачу сучасної авіації, Росія планує залучати застарілі бомбардувальники Су-24М.
«За останній тиждень сили ППО України знищили 27 повітряних цілей. У зв’язку зі значними втратами авіаційної техніки, окупанти розглядають варіант залучення застарілих бомбардувальників – Су-24М, що протягом 2005- 2018 років були виведені з бойового складу агресора», - зазначив Громов на брифінгу 11 серпня.
Бригадний генерал також повідомив, що з двох дюжин Су-35, які Росія поставила Китаю, справними були лише дев’ять що свідчить про низьку ефективність та ненадійність цієї техніки. Найслабшим місцем цих літаків є бортова система.
«Літаки Су-35 також показали низький рівень живучості. За час повномасштабної агресії, окупанти втратили дві ескадрильї таких літаків, це близько 24 одиниць», - додав Громов.
detroytred написав:В даному випадку Арестович правий. Лише трохи завищив. На одну ступінь.
Він наче підполковник. Дозволяється призначення на дві посади нижче відповідного військового звання. Оскільки на одну нижче - це рівень комбата майора. До того ж не окремого батальйону, бо тоді - підполковник.
То на дві нижче - це командир роти капітан. Тобто Арестовича мали призначити на посади командира роти й вище.
А де написано що лише на дві?
Якось обходять дане положення прокурори, поліціянти. Луценко, Князєв зняли свої прокурорські-поліцейські та отримали посади стрільця (рядового) і сержантську (Князєв). З тими, хто має військове звання такий трюк не проходить.
Ви зовсім не розумієте про що говорите. У ментів спецзвання. До одного місця воно в армії. Знаю подпола-мента служившого в ООС сержантом.
Востаннє редагувалось otg в Чет 11 сер, 2022 21:11, всього редагувалось 1 раз.
1. Вот это точно пиар. Ни Чмут, ни Притула не пишут: "Особа" з волонтерами". Пишут, в лучшем случае: "Фонд Притулы". 2. Интересно, каким образом они закупили тяжёлую военную технику? Они получили лицензию?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 11 сер, 2022 21:42, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:... хоть понимать что там на АЭС и куда детей увозить в случае чегоу випадку чого, вже буде пізно кудись везти расстояние до Киева по прямой киллометров 600. думаю хватит времени имхо ничего такого не будет зачем рашистам Чернобыль в 3х метрах от границ. И Эрдогану наверное не понравится. Но пуйло безумец, так что на все 100 в хороших прогнозах не уверен.
По Вашей картинке, Пуйло вполне может пойти на такое. Особенно, если подобрать время с ю-в ветром. Не берусь судить о реальности разрушения АЭС артиллерией. И степени безумства, чтобы пойти на такое. Если этого не случится, то причиной, на мой взгляд, будет не зона поражения.
Kudrjavuy написав: А как быть, если мне с совковой срочной присвоили ... старшего офицера( ). За тем, в ВУЗе доплачивали, лишь бы не ходил на военку? Командному составу, что преподавал в ВУЗе, было "стыдно", - преподавать инструктору практику.
непонятка. призвали на срочную, вернулись со срочной как минимум майором, потом учились в вузе с военной кафедрой и на военку не ходили ?
До ВУЗа имел экспериментальный курс физ-мат ВищоЇ школи за один год.(в МГУ брали без экзаменов, но никто из пятерых выпускников туда не пошел) Забрали с первого курса ВУЗа и вернулся в ВУЗ. Вернулся(спас кеп(был должен одной звездой) - стоял перед выбором звёзды и служба или дисбат) с ... столкнулся с полной Ж...ПОЙ - "о сапогах принудительно забыл"(там, длинная история с такими документами тогда нужно было или Москву или Свердловск -Е-бург) - это было моё решение. На "военке", в группе и курсе были прапорщики и мичманы, рядовые и сержантский состав, награждённые орденами и медалями той страны, которой уже нет. А у меня было всё - через.... При чём "военка" была по моему профилю, с той особенностью, что я имел дело с самой новой техникой(действующий инструктор), чего не было на "военке".
А преподавали на "военке" отставные, и комиссованные старший офицерский состав имеющие командное образование.
Звучит дико, но на службе офицеров-срочников("пиджаков") после своего ВУЗа приходилось гонять пинками.(правда тет-а-тет, поскольку были свои) - Это всё было очень давно и неправда.
Официально ходил и учился - по факту получал отдельную стипендию, с условием, что на "военке" не появляюсь. Отсюда и опыт с "такой войны" на территории СССР, о которой здесь мало знают.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 11 сер, 2022 22:02, всього редагувалось 3 разів.
otg возвращаясь к диалогу про то что дополнительные затраты на дороги ЕБРР финансировало. вы отвечали откуда у вас инфа что увеличение затрат на дороги с 46 ярдов до 129 ярдов было обеспечено кредитами ЕБРР? в потоке инфы я не видел вашего ответа. а то вы на меня с Ладом накинуль оба как двое из ларца, но ни один не привел пруфы на то что дополнительно дороги строили за кредиты ЕБРР. Именно увеличение затрат на 83 ярда было осуществлено за кредиты ЕБРР.
mephala написав:otg возвращаясь к диалогу про то что дополнительные затраты на дороги ЕБРР финансировало. вы отвечали откуда у вас инфа что увеличение затрат на дороги с 46 ярдов до 129 ярдов было обеспечено кредитами ЕБРР? в потоке инфы я не видел вашего ответа. а то вы на меня с Ладом накинуль оба как двое из ларца, но ни один не привел пруфы на то что дополнительно дороги строили за кредиты ЕБРР. Именно увеличение затрат на 83 ярда было осуществлено за кредиты ЕБРР.
Прекращайте уже. Деньги были "целевыми"!
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 11 сер, 2022 21:50, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:подскажите пож-ста адекватный новостной канал в телеге. сил нет от спама геращенка и подобных. чтобы хоть понимать что там на АЭС и куда детей увозить в случае чего
поищите паблики энергодара. Я подписан на ~60 тг.каналов но в каком из них будет первой свежая инфа про ЗАЭС хз.
Каким образом Вы успеваете просматривать такое количество каналов?
beee Понимаю, Ваше желание, сам такое хочу, но, по-моему, телега крайне ненадёжный источник информации. Слишком много спама и фейков, слишком большая зависимость от личных взглядов автора/админа, слишком низкая ответственность. Поэтому практически никогда не даю ссылку на телегу. Сколько раз встречал - выкладывается фото, а потом извинения типа: "Это было несколько лет назад и не в Украине, а в Сирии".