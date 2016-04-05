Kudrjavuy написав:

pilker написав: Kudrjavuy написав:

А как быть, если мне с совковой срочной присвоили ... старшего офицера( ).

За тем, в ВУЗе доплачивали, лишь бы не ходил на военку?

Командному составу, что преподавал в ВУЗе, было "стыдно", - преподавать инструктору практику. А как быть, если мне с совковой срочной присвоили ... старшего офицера().За тем, в ВУЗе доплачивали, лишь бы не ходил на военку?Командному составу, что преподавал в ВУЗе, было "стыдно", - преподавать инструктору практику.

непонятка. призвали на срочную, вернулись со срочной как минимум майором, потом учились в вузе с военной кафедрой и на военку не ходили ? непонятка. призвали на срочную, вернулись со срочной как минимум майором, потом учились в вузе с военной кафедрой и на военку не ходили ?

До ВУЗа имел экспериментальный курс физ-мат ВищоЇ школи за один год.(в МГУ брали без экзаменов, но никто из пятерых выпускников туда не пошел)Забрали с первого курса ВУЗа и вернулся в ВУЗ.Вернулся(спас кеп(был должен одной звездой) - стоял перед выбором звёзды и служба или дисбат) с ... столкнулся с полной Ж...ПОЙ - "о сапогах принудительно забыл"(там, длинная история с такими документами тогда нужно было или Москву или Свердловск -Е-бург) - это было моё решение.На "военке", в группе и курсе были прапорщики и мичманы, рядовые и сержантский состав, награждённые орденами и медалями той страны, которой уже нет.А у меня было всё - через.... При чём "военка" была по моему профилю, с той особенностью, что я имел дело с самой новой техникой(действующий инструктор), чего не было на "военке".А преподавали на "военке" отставные, и комиссованные старший офицерский состав имеющие командное образование.Звучит дико, но на службе офицеров-срочников("пиджаков") после своего ВУЗа приходилось гонять пинками.(правда тет-а-тет, поскольку были свои)Отсюда и опыт с "такой войны" на территории СССР, о которой здесь мало знают.