beee написав:подскажите пож-ста адекватный новостной канал в телеге. сил нет от спама геращенка и подобных. чтобы хоть понимать что там на АЭС и куда детей увозить в случае чего
поищите паблики энергодара. Я подписан на ~60 тг.каналов но в каком из них будет первой свежая инфа про ЗАЭС хз.
Каким образом Вы успеваете просматривать такое количество каналов?
beee Понимаю, Ваше желание, сам такое хочу, но, по-моему, телега крайне ненадёжный источник информации. Слишком много спама и фейков, слишком большая зависимость от личных взглядов автора/админа, слишком низкая ответственность. Поэтому практически никогда не даю ссылку на телегу. Сколько раз встречал - выкладывается фото, а потом извинения типа: "Это было несколько лет назад и не в Украине, а в Сирии".
После такого количества информации - трудно отделять глупость и флуд от реальной информации. - Отсюда и дезориентация, что мало имеет отношения к реальности.
там все от ветра зависит и от его направления. в моем месте преобладает западний ветер . мне етой зарази не нанесет, разве , что искуственно и зависит от осадков . Скорее всего по ЗАЕС будет локально , неприятно, но факт.
Європейська Солідарність вітає роботу украінських спецслужб по боротьбі з гібридними інформаційними загрозами і ліквідації так званих ботоферм, через які ворог просуває в соцмережах свої наративи. В той же час наша команда категорично спростовує будь яку причетність до будь яких так званих ботоферм, тим більше проросійських , про викриття якої повідомила СБУ. На сайті Служби безпеки немає жодного слова про можливу причетність до цієї інформаційної помийки проєвропейської політичної сили. Натомість, деякі ЗМІ з посиланням на якісь анонімні неназвані джерела, намагаються прив’язати до цієї провокації нашу політичну силу. Ми розцінюємо це як недоброчесніть і виконання політичного замовлення влади. Джерела, на які посилаються ЗМІ, свідомо дезінформують шановні видання і втягують його в брудну політичну провокацію. На жаль, ці ЗМ порушують журналістські стандарти, навіть не звернувшись за коментарем до нашої політичної сили. Ми висловлюємо рішучий протест цій маніпуляціі і вимагаємо негайного спростування інформації про начебто причетність політсили до будь-яких ботоферм. Ми висловлюємо рішучий протест будь яким спробам прив’язати нашу політичну силу до цього інформаційного бруду і чекаємо від видань негайного вилучення некоректної інформації і іі спростування. Р. S. Пару днів тому пані Безугла під одним з моїх постів написала дуже дивний коментар. Тобто, це був анонс нинішньої провокації? В нас ще більше запитань- чому пані Безугла щось знає про «ботоферму ЄС» ,на відміну від самої »ЄС» і чому вона анонсувала цю гучну справу СБУ за кілька днів до оголошення самою СБУ? https://www.facebook.com/story.php?stor ... 2334671715
Kudrjavuy написав: А как быть, если мне с совковой срочной присвоили ... старшего офицера( ). За тем, в ВУЗе доплачивали, лишь бы не ходил на военку? Командному составу, что преподавал в ВУЗе, было "стыдно", - преподавать инструктору практику.
непонятка. призвали на срочную, вернулись со срочной как минимум майором, потом учились в вузе с военной кафедрой и на военку не ходили ?
До ВУЗа имел экспериментальный курс физ-мат ВищоЇ школи за один год.(в МГУ брали без экзаменов, но никто из пятерых выпускников туда не пошел) Забрали с первого курса ВУЗа и вернулся в ВУЗ. Вернулся(спас кеп(был должен одной звездой) - стоял перед выбором звёзды и служба или дисбат) с ... столкнулся с полной Ж...ПОЙ - "о сапогах принудительно забыл"(там, длинная история с такими документами тогда нужно было или Москву или Свердловск -Е-бург) - это было моё решение. На "военке", в группе и курсе были прапорщики и мичманы, рядовые и сержантский состав, награждённые орденами и медалями той страны, которой уже нет. А у меня было всё - через.... При чём "военка" была по моему профилю, с той особенностью, что я имел дело с самой новой техникой(действующий инструктор), чего не было на "военке".
А преподавали на "военке" отставные, и комиссованные старший офицерский состав имеющие командное образование.
Звучит дико, но на службе офицеров-срочников("пиджаков") после своего ВУЗа приходилось гонять пинками.(правда тет-а-тет, поскольку были свои) - Это всё было очень давно и неправда.
Официально ходил и учился - по факту получал отдельную стипендию, с условием, что на "военке" не появляюсь. Отсюда и опыт с "такой войны" на территории СССР, о которой здесь мало знают.
как-то так я и представлял. но история с присвоением звания старшего офицера на срочной службе покрыта мраком.
"Розпочалося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації навколо Запорізької АЕС. Постійний представник Китаю, який головує в організації, закликав "сторони конфлікту" сісти за стіл переговорів." Может будут давить типа "давайте мир на текущих позициях, а то нефиг воевать вокруг атомной станции". Зафиксируют текущие линии разграничения в Запорожской и Херсонской областях и будут спокойно себе выборы проводить. А иначе будут дальше ЗАЕС обстреливать и пугать пол Европы этим.
mephala написав:otg возвращаясь к диалогу про то что дополнительные затраты на дороги ЕБРР финансировало. вы отвечали откуда у вас инфа что увеличение затрат на дороги с 46 ярдов до 129 ярдов было обеспечено кредитами ЕБРР? в потоке инфы я не видел вашего ответа. а то вы на меня с Ладом накинуль оба как двое из ларца, но ни один не привел пруфы на то что дополнительно дороги строили за кредиты ЕБРР. Именно увеличение затрат на 83 ярда было осуществлено за кредиты ЕБРР.
Прекращайте уже. Деньги были "целевыми"!
суть не в первоначальных 46 ярдах. к ним вопросов нет. претензия к увеличению расходов на 83 ярда на дороги вместо дополнительного финансирования военки. кстати за весь год на закупку и ремонт военной техники было потрачено 24 ярда. как вам соотношение в воюющей стране - 129 ярдов на дороги и 24 ярда на закупку и ремонт военной техники? и это только 2021. в 2020 такой же был трюк. только поменьше - там с 45 ярдов увеличили до 91 ярдов на дороги.