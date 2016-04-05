otg написав:А де написано що лише на дві?detroytred написав:В даному випадку Арестович правий.
Лише трохи завищив. На одну ступінь.
Він наче підполковник. Дозволяється призначення на дві посади нижче відповідного військового звання.
Оскільки на одну нижче - це рівень комбата майора. До того ж не окремого батальйону, бо тоді - підполковник.
То на дві нижче - це командир роти капітан.
Тобто Арестовича мали призначити на посади командира роти й вище.Ви зовсім не розумієте про що говорите. У ментів спецзвання. До одного місця воно в армії. Знаю подпола-мента служившого в ООС сержантом.Якось обходять дане положення прокурори, поліціянти. Луценко, Князєв зняли свої прокурорські-поліцейські та отримали посади стрільця (рядового) і сержантську (Князєв).
З тими, хто має військове звання такий трюк не проходить.
Інструкцією про проходження військової служби визначається заборона призначення на дві посади і вище до відповідного фактичного взвання.
З практики видно, що такий же підхід застосовується і до призначень нижче. Тільки на ступінь більше.
Може і є якісь додаткові вимоги визначені. Хз, кадровикам відніше.
Знаєте випадки призначеннь нижче двох ступінів?
Дивне Ваше зауваження про моє зовсім незнання, точніше - зовсім нерозуміння.
Я вказую, що прокурори й поліцейські обходять і що військовим таке неможливо (тобто до прокурорів й поліції інші правила); що навіть генерали поліції спокійно йдуть на сержанта ЗСУ, а Ви мені про подпола))
Про спецзвання))
Да, Кеп-очевидність. у них лейтенант поліці, майор поліції.
А генерал-полковник поліції зараз служить старшим сержантом ЗСУ.