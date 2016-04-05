Додано: Чет 11 сер, 2022 23:29

mephala написав: ........

суть не в первоначальных 46 ярдах. к ним вопросов нет. претензия к увеличению расходов на 83 ярда на дороги вместо дополнительного финансирования военки. кстати за весь год на закупку и ремонт военной техники было потрачено 24 ярда.

как вам соотношение в воюющей стране - 129 ярдов на дороги и 24 ярда на закупку и ремонт военной техники?

и это только 2021. в 2020 такой же был трюк. только поменьше - там с 45 ярдов увеличили до 91 ярдов на дороги. ........суть не в первоначальных 46 ярдах. к ним вопросов нет. претензия к увеличению расходов на 83 ярда на дороги вместо дополнительного финансирования военки. кстати за весь год на закупку и ремонт военной техники было потрачено 24 ярда.как вам соотношение в воюющей стране - 129 ярдов на дороги и 24 ярда на закупку и ремонт военной техники?и это только 2021. в 2020 такой же был трюк. только поменьше - там с 45 ярдов увеличили до 91 ярдов на дороги.

2021 — в соответствии с указом президента № 486/2020 от 5 ноября 2020 года военные расходы на 2021 год были запланированы в размере не менее 267,25 млрд. гривен (не менее 5,93 % ВВП)[64].

18 мая 2021 года президент Украины В. А. Зеленский своим указом № 196/2021 ввёл в действие решение СНБОУ от 14 мая 2021 года, на законодательном уровне устанавливающее, что в 2022-2024 гг. размер расходов на безопасность и оборону Украины должен составлять не менее 5% ВВП[65].



2022 — изначально было запланировано 319,4 млрд. гривен (5,95 % ВВП)[66]

Если Вас очень интересуют проблемы военного бюджета Украины, посмотрите хотя быи для начала, например, прочитайтеВ укр. Вики не цифр за 2021-2022. Можете глянуть в росс. Вики:Если Вы хотите сказать, что мы жили очень богато и экономику нам развивать было не нужно, то обращайтесь не ко мне.Расскажите это тем миллионам людей, которые последние годы ездили на заработки за границу во всё увеличивавшихся количествах.Заодно расскажите нам на форуме, почему ни при одном президенте и правительстве не было более высоких расходов на оборону, чем в последние годы. И, кстати, при Зе они были не ниже, чем при По. Хотя По не строил дороги.