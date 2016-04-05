detroytred написав:В даному випадку Арестович правий. Лише трохи завищив. На одну ступінь.
Він наче підполковник. Дозволяється призначення на дві посади нижче відповідного військового звання. Оскільки на одну нижче - це рівень комбата майора. До того ж не окремого батальйону, бо тоді - підполковник.
То на дві нижче - це командир роти капітан. Тобто Арестовича мали призначити на посади командира роти й вище.
А де написано що лише на дві?
Якось обходять дане положення прокурори, поліціянти. Луценко, Князєв зняли свої прокурорські-поліцейські та отримали посади стрільця (рядового) і сержантську (Князєв). З тими, хто має військове звання такий трюк не проходить.
Ви зовсім не розумієте про що говорите. У ментів спецзвання. До одного місця воно в армії. Знаю подпола-мента служившого в ООС сержантом.
Інструкцією про проходження військової служби визначається заборона призначення на дві посади і вище до відповідного фактичного взвання. З практики видно, що такий же підхід застосовується і до призначень нижче. Тільки на ступінь більше. Може і є якісь додаткові вимоги визначені. Хз, кадровикам відніше. Знаєте випадки призначеннь нижче двох ступінів?
Дивне Ваше зауваження про моє зовсім незнання, точніше - зовсім нерозуміння. Я вказую, що прокурори й поліцейські обходять і що військовим таке неможливо (тобто до прокурорів й поліції інші правила); що навіть генерали поліції спокійно йдуть на сержанта ЗСУ, а Ви мені про подпола)) Про спецзвання)) Да, Кеп-очевидність. у них лейтенант поліці, майор поліції. А генерал-полковник поліції зараз служить старшим сержантом ЗСУ.
pilker написав:как-то так я и представлял. но история с присвоением звания старшего офицера на срочной службе покрыта мраком.
Никто не говорил о присвоении звания! - Это были "отдельные документы", с ограниченным сроком действия. "Для легализации на гражданке" Никто не учёл, что я окажусь "по своему профилю" в ВУЗе(что не обнуляет срок), к тому же меня кинули(А не кинуть могли только в Москве или Свердловске) . А звёзды сыпались официально - навіть за Незалежної. За тем "кто-то" испарил дела. С другой стороны - я ушел сам, оттуда откуда никто никогда сам не уходил. При чём, с высшего уровня.(когда карьера была оформлена и благословлена на уровне выше которого в Украине нет, и вновь по причине о которой не распространяются - "Чернобыль", чего у меня вновь нет отдельной строкой всё было в Деле)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 11 сер, 2022 23:19, всього редагувалось 3 разів.
mephala написав:otg возвращаясь к диалогу про то что дополнительные затраты на дороги ЕБРР финансировало. вы отвечали откуда у вас инфа что увеличение затрат на дороги с 46 ярдов до 129 ярдов было обеспечено кредитами ЕБРР? в потоке инфы я не видел вашего ответа. а то вы на меня с Ладом накинуль оба как двое из ларца, но ни один не привел пруфы на то что дополнительно дороги строили за кредиты ЕБРР. Именно увеличение затрат на 83 ярда было осуществлено за кредиты ЕБРР.
Прекращайте уже. Деньги были "целевыми"!
суть не в первоначальных 46 ярдах. к ним вопросов нет. претензия к увеличению расходов на 83 ярда на дороги вместо дополнительного финансирования военки. кстати за весь год на закупку и ремонт военной техники было потрачено 24 ярда. как вам соотношение в воюющей стране - 129 ярдов на дороги и 24 ярда на закупку и ремонт военной техники? и это только 2021. в 2020 такой же был трюк. только поменьше - там с 45 ярдов увеличили до 91 ярдов на дороги.
1. Я не говорю, что Вы что-то не знаете, или не понимаете.(хотя по факту не обладаете полнотой всей информации - это факт - я тоже!) 2. Как говорят азиаты? "У славян, есть такая привычка - пальцем друг у дружки ковыряться" 3. Деньги никогда не спрячешь - их путь другой и с иной, но Законной целью использовали, разве, что кто-то что-то себе немного пригрел.
В ближайшее время бульбаши вероятней всего попробуют прощупать оборону на севере. Пазл с переброской С-300/С-400 складывается, сегодня еще и сообщение от Генштаба, что 13 тысяч беларусских солдат дали письменное согласие на участие в "спецоперации". Не думаю, что цель кроме как оттягивание сил, но могут занять какие то территории и удерживать.
Zebra написав:В ближайшее время бульбаши вероятней всего попробуют прощупать оборону на севере. Пазл с переброской С-300/С-400 складывается, сегодня еще и сообщение от Генштаба, что 13 тысяч беларусских солдат дали письменное согласие на участие в "спецоперации". Не думаю, что цель кроме как оттягивание сил, но могут занять какие то территории и удерживать.
beee написав:подскажите пож-ста адекватный новостной канал в телеге. сил нет от спама геращенка и подобных. чтобы хоть понимать что там на АЭС и куда детей увозить в случае чего
Когда взорвался Чернобыль в нескольких десятках километров, мне было чуть больше года. Вывезли меня уже по факту через пару дней в Крым, где я пробыл несколько месяцев. Рядом была панельная многоэтажка, куда переселили людей с зоны отчуждения - он назывался "чернобыльский дом". Много "чернобыльских" детей со мной ходило в школу и училось в классе. Они не выделялись болезненностью. Значит опасна именно полученная доза радиации. По факту события можно быстро выехать, даже находясь в нескольких десятках километров, будьте уверены, что если вы не живете прям возле АЭС в считанных километрах, то не все так плохо.
mephala написав:........ суть не в первоначальных 46 ярдах. к ним вопросов нет. претензия к увеличению расходов на 83 ярда на дороги вместо дополнительного финансирования военки. кстати за весь год на закупку и ремонт военной техники было потрачено 24 ярда. как вам соотношение в воюющей стране - 129 ярдов на дороги и 24 ярда на закупку и ремонт военной техники? и это только 2021. в 2020 такой же был трюк. только поменьше - там с 45 ярдов увеличили до 91 ярдов на дороги.
2021 — в соответствии с указом президента № 486/2020 от 5 ноября 2020 года военные расходы на 2021 год были запланированы в размере не менее 267,25 млрд. гривен (не менее 5,93 % ВВП)[64]. 18 мая 2021 года президент Украины В. А. Зеленский своим указом № 196/2021 ввёл в действие решение СНБОУ от 14 мая 2021 года, на законодательном уровне устанавливающее, что в 2022-2024 гг. размер расходов на безопасность и оборону Украины должен составлять не менее 5% ВВП[65].
2022 — изначально было запланировано 319,4 млрд. гривен (5,95 % ВВП)[66]
Если Вы хотите сказать, что мы жили очень богато и экономику нам развивать было не нужно, то обращайтесь не ко мне. Расскажите это тем миллионам людей, которые последние годы ездили на заработки за границу во всё увеличивавшихся количествах. Заодно расскажите нам на форуме, почему ни при одном президенте и правительстве не было более высоких расходов на оборону, чем в последние годы. И, кстати, при Зе они были не ниже, чем при По. Хотя По не строил дороги.
detroytred написав:А генерал-полковник поліції зараз служить старшим сержантом ЗСУ.
если генерал полиции сейчас служит в полиции, то он служит со спецзванием генерал полиции такого-то ранга. дело его из территориального центра комплектования (военкомата) передано на учет в полицию. если до 60-ти он уйдет в запас на пенсию или просто уволится, то имеет теоретическую возможность послужить (быть мобилизованным) согласно воинского звания сержант ЗСУ до достижения 60-ти. но то из ряда фантастики.
Востаннє редагувалось pilker в Чет 11 сер, 2022 23:31, всього редагувалось 1 раз.