fler написав:В країні вже півроку йде війна, а у вашій хаті досі немає йоду та свічок? "Тривожний чемодан" не чули, нє?
Замість йоду, куди ефективніше Йодицирин або Бетадин, не обпалює рану. Для йодопрофілактики при радіоактивному зараженні, йодит калію і дуже швидко у перші хвилини-години, через добу, буде вже практично неефективний. І, да, до війни він був рідкістю в аптеках, зараз його багато є.
Zebra написав:В ближайшее время бульбаши вероятней всего попробуют прощупать оборону на севере. Пазл с переброской С-300/С-400 складывается, сегодня еще и сообщение от Генштаба, что 13 тысяч беларусских солдат дали письменное согласие на участие в "спецоперации". Не думаю, что цель кроме как оттягивание сил, но могут занять какие то территории и удерживать.
Ну о чем я и говорю, Киев рано булки расслабил. Раз есть какие то телодвижения со стороны Беларуси, возле границ, значит был разработан новый план и сейчас постепенно внедряется.
Все кто живет возле киевских мостов и правительственного квартала - массированный ракетно-бомбовый удар - вопрос времени. Независимо от исхода войны - Путину нужен результат, результат усмирения нашей власти, если не получится свергнуть. Могут устроить очень жесткие удары по Киеву, чтоб вынудить пойти на переговоры, или прекращения огня...
beee написав:подскажите пож-ста адекватный новостной канал в телеге. сил нет от спама геращенка и подобных. чтобы хоть понимать что там на АЭС и куда детей увозить в случае чего
Когда взорвался Чернобыль в нескольких десятках километров, мне было чуть больше года. Вывезли меня уже по факту через пару дней в Крым, где я пробыл несколько месяцев. Рядом была панельная многоэтажка, куда переселили людей с зоны отчуждения - он назывался "чернобыльский дом". Много "чернобыльских" детей со мной ходило в школу и училось в классе. Они не выделялись болезненностью. Значит опасна именно полученная доза радиации. По факту события можно быстро выехать, даже находясь в нескольких десятках километров, будьте уверены, что если вы не живете прям возле АЭС в считанных километрах, то не все так плохо.
detroytred написав:А генерал-полковник поліції зараз служить старшим сержантом ЗСУ.
если генерал полиции сейчас служит в полиции, то он служит со спецзванием генерал полиции такого-то ранга. дело его из территориального центра комплектования (военкомата) передано на учет в полицию. если до 60-ти он уйдет в запас на пенсию или просто уволится, то имеет теоретическую возможность послужить (быть мобилизованным) согласно воинского звания сержант ЗСУ до достижения 60-ти. но то из ряда фантастики.
ЛАД написав:Заодно расскажите нам на форуме, почему ни при одном президенте и правительстве не было более высоких расходов на оборону, чем в последние годы. И, кстати, при Зе они были не ниже, чем при По. Хотя По не строил дороги.
Вы путаете грешное с правездным. 90% военных расходов по сути это зарплаты и содержание аппаратов. Только 10% военных расходов шло на вооружение, и скорее всего просто обслуживание, ремонт и модернизация техники. Ничего толком не закупалось для армии.