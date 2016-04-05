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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 20162017201820192020>
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 23:30

  fler написав:В країні вже півроку йде війна, а у вашій хаті досі немає йоду та свічок? :shock: "Тривожний чемодан" не чули, нє?

Замість йоду, куди ефективніше Йодицирин або Бетадин, не обпалює рану.
Для йодопрофілактики при радіоактивному зараженні, йодит калію і дуже швидко у перші хвилини-години, через добу, буде вже практично неефективний.
І, да, до війни він був рідкістю в аптеках, зараз його багато є.

  fler написав:Хіба шо "трохи" щось виведуть з ладу. Інакше рф швидко 3,14ць.
Вітер дме на Туреччину та Крим зачепить.
http://space-start.net/vetra-online.html


Тільки те "трохи", якщо буде деякими системами безпеки або технологічними... то реактор буде розганятися, а далі, Ви вже знаєте. Десять метрів бетону розігнаний реактор не втримають.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 23:32

https://novosti.dn.ua/news/329150-medve ... o-luganska
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відвідав окуповану частину Луганської області. Про це повідомив Медведєв. За його словами, він провів нараду з питань безпеки.

«У четвер відвідав "Луганську народну республіку", де зустрівся з головами "ЛНР" Леонідом Пасічником і "ДНР" Денисом Пушиліним», - написав Медведєв у Telegram.

За словами Медведєва, він поїхав до України за дорученням президента РФ Володимира Путіна.

Была новость что и в Мариуполь "кто-то приехал"
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 23:32

  GALeon написав:
Игорь Алексеевич написав:Радіація на Запорізькій АЕС в межах норми, — "Енергоатом"
https://ukranews.com/ua/news/875385-rad ... energoatom
Після аварії на ЧАЕС, також не повідомили одразу

Наразі зараз багато дозиметрів, і втримати таку інформацію не вийде.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 23:33

  beee написав:подскажите пож-ста адекватный новостной канал в телеге. сил нет от спама геращенка и подобных.
чтобы хоть понимать что там на АЭС и куда детей увозить в случае чего

ближе к теме АЭС https://t.me/zaborzp
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 23:34

  Kudrjavuy написав:
  Zebra написав:В ближайшее время бульбаши вероятней всего попробуют прощупать оборону на севере. Пазл с переброской С-300/С-400 складывается, сегодня еще и сообщение от Генштаба, что 13 тысяч беларусских солдат дали письменное согласие на участие в "спецоперации". Не думаю, что цель кроме как оттягивание сил, но могут занять какие то территории и удерживать.

Сегодня, звучала информация о том, что в Белорусь завезли наёмников - практически со всей окраины. https://patrioty.org.ua/politic/u-bilor ... 31716.html

Хотя я суммировал бы с этой https://bastion.tv/u-tegerani-navchili- ... cnn_n48637

Ну о чем я и говорю, Киев рано булки расслабил. Раз есть какие то телодвижения со стороны Беларуси, возле границ, значит был разработан новый план и сейчас постепенно внедряется.

Все кто живет возле киевских мостов и правительственного квартала - массированный ракетно-бомбовый удар - вопрос времени. Независимо от исхода войны - Путину нужен результат, результат усмирения нашей власти, если не получится свергнуть. Могут устроить очень жесткие удары по Киеву, чтоб вынудить пойти на переговоры, или прекращения огня...
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 23:35

  Zebra написав:
  beee написав:подскажите пож-ста адекватный новостной канал в телеге. сил нет от спама геращенка и подобных.
чтобы хоть понимать что там на АЭС и куда детей увозить в случае чего

Когда взорвался Чернобыль в нескольких десятках километров, мне было чуть больше года. Вывезли меня уже по факту через пару дней в Крым, где я пробыл несколько месяцев. Рядом была панельная многоэтажка, куда переселили людей с зоны отчуждения - он назывался "чернобыльский дом". Много "чернобыльских" детей со мной ходило в школу и училось в классе. Они не выделялись болезненностью. Значит опасна именно полученная доза радиации. По факту события можно быстро выехать, даже находясь в нескольких десятках километров, будьте уверены, что если вы не живете прям возле АЭС в считанных километрах, то не все так плохо.

Боже, как Вы молоды и глупы! :oops:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 23:37

  pilker написав:
  detroytred написав:А генерал-полковник поліції зараз служить старшим сержантом ЗСУ.

если генерал полиции сейчас служит в полиции, то он служит со спецзванием генерал полиции такого-то ранга. дело его из территориального центра комплектования (военкомата) передано на учет в полицию. если до 60-ти он уйдет в запас на пенсию или просто уволится, то имеет теоретическую возможность послужить (быть мобилизованным) согласно воинского звания сержант ЗСУ до достижения 60-ти. но то из ряда фантастики.

Це реальність:
https://hromadske.ua/ru/posts/eks-glava ... ntom-v-vsu
51-ти однорічний звільнений генерал-полковник поліції.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 23:38

  ЛАД написав:Заодно расскажите нам на форуме, почему ни при одном президенте и правительстве не было более высоких расходов на оборону, чем в последние годы. И, кстати, при Зе они были не ниже, чем при По. Хотя По не строил дороги.

Вы путаете грешное с правездным. 90% военных расходов по сути это зарплаты и содержание аппаратов. Только 10% военных расходов шло на вооружение, и скорее всего просто обслуживание, ремонт и модернизация техники. Ничего толком не закупалось для армии.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 23:41

  _Mykola_ написав:
...........
  fler написав:Хіба шо "трохи" щось виведуть з ладу. Інакше рф швидко 3,14ць.
Вітер дме на Туреччину та Крим зачепить.
http://space-start.net/vetra-online.html


Тільки те "трохи", якщо буде деякими системами безпеки або технологічними... то реактор буде розганятися, а далі, Ви вже знаєте. Десять метрів бетону розігнаний реактор не втримають.

Человеку важно, что будет "рф швидко 3,14ць".
Что при этом будет с Украиной, не важно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 23:44

  beee написав:
  GALeon написав:
beee написав:... хоть понимать что там на АЭС и куда детей увозить в случае чего
у випадку чого, вже буде пізно кудись везти

расстояние до Киева по прямой киллометров 600. думаю хватит времени

Все буде залежати від напряму вітру
https://www.windy.com/uk/-%D0%9A%D0%BE% ... 8,30.064,8

А також, перші дві доби взагалі краще сидіти в приміщеннях і максимально закрити все що можна.
_Mykola_
 
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