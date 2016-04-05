Zebra написав:

beee написав: подскажите пож-ста адекватный новостной канал в телеге. сил нет от спама геращенка и подобных.

чтобы хоть понимать что там на АЭС и куда детей увозить в случае чего подскажите пож-ста адекватный новостной канал в телеге. сил нет от спама геращенка и подобных.чтобы хоть понимать что там на АЭС и куда детей увозить в случае чего

Когда взорвался Чернобыль в нескольких десятках километров, мне было чуть больше года. Вывезли меня уже по факту через пару дней в Крым, где я пробыл несколько месяцев. Рядом была панельная многоэтажка, куда переселили людей с зоны отчуждения - он назывался "чернобыльский дом". Много "чернобыльских" детей со мной ходило в школу и училось в классе. Они не выделялись болезненностью. Значит опасна именно полученная доза радиации. По факту события можно быстро выехать, даже находясь в нескольких десятках километров, будьте уверены, что если вы не живете прям возле АЭС в считанных километрах, то не все так плохо.