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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2017201820192020>
Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 23:44

  beee написав:
  GALeon написав:
beee написав:... хоть понимать что там на АЭС и куда детей увозить в случае чего
у випадку чого, вже буде пізно кудись везти

расстояние до Киева по прямой киллометров 600. думаю хватит времени

Все буде залежати від напряму вітру
https://www.windy.com/uk/-%D0%9A%D0%BE% ... 8,30.064,8

А також, перші дві доби взагалі краще сидіти в приміщеннях і максимально закрити все що можна. І, респіратори з ковідних часів, також будуть у пригоді.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 23:48

  Zebra написав:
  ЛАД написав:Заодно расскажите нам на форуме, почему ни при одном президенте и правительстве не было более высоких расходов на оборону, чем в последние годы. И, кстати, при Зе они были не ниже, чем при По. Хотя По не строил дороги.

Вы путаете грешное с правездным. 90% военных расходов по сути это зарплаты и содержание аппаратов. Только 10% военных расходов шло на вооружение, и скорее всего просто обслуживание, ремонт и модернизация техники. Ничего толком не закупалось для армии.

Я ничего не путаю.
И во второй моей ссылке как раз об этом.
Но и раньше было точно так же. И при Порошенко тоже.
Я просто дал ссылку на военные расходы Украины за годы независимости без каких бы то ни было своих комментариев.
Но если Вам сильно хочется, можете продолжать разводить "зраду" и дальше. Я не модер, помешать Вам не смогу.

P.s. К сведению, "Участие президента в заключительных огневых испытаниях ракетного комплекса «Ольха», 25.04.18 г." не означает успешность этих испытаний. И даже при их успешности не означает отсутствие замечаний и недоработок, которые необходимо устранить до начала серийного производства. И даже после всего, это не означает лёгкого и быстрого освоения масштабного серийного производства.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 11 сер, 2022 23:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 23:52

  _Mykola_ написав:
  beee написав:..........
beee написав:... хоть понимать что там на АЭС и куда детей увозить в случае чего
.......
расстояние до Киева по прямой киллометров 600. думаю хватит времени

Все буде залежати від напряму вітру
https://www.windy.com/uk/-%D0%9A%D0%BE% ... 8,30.064,8

А також, перші дві доби взагалі краще сидіти в приміщеннях і максимально закрити все що можна.

В перші дві доби краще за все виїжджати як можна далі. З урахуванням рози вітрів.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 23:55

  detroytred написав:
  pilker написав:
  detroytred написав:А генерал-полковник поліції зараз служить старшим сержантом ЗСУ.

если генерал полиции сейчас служит в полиции, то он служит со спецзванием генерал полиции такого-то ранга. дело его из территориального центра комплектования (военкомата) передано на учет в полицию. если до 60-ти он уйдет в запас на пенсию или просто уволится, то имеет теоретическую возможность послужить (быть мобилизованным) согласно воинского звания сержант ЗСУ до достижения 60-ти. но то из ряда фантастики.

Це реальність:
https://hromadske.ua/ru/posts/eks-glava ... ntom-v-vsu
51-ти однорічний звільнений генерал-полковник поліції.

интерсно. не знал о его судьбе. тогда это научная фантастика. )
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 00:03

  ЛАД написав:В перші дві доби краще за все виїжджати як можна далі. З урахуванням рози вітрів.

Ви погано вивчили уроки Чорнобиля.
У перші дві доби будуть дуже активними ізотопи які мають малий період напіврозпаду + буде багато радіоактивного пилу у повітрі + опади.
Якщо роза вітрів дозволяє, то безперечно, краще виїзжати, але якщо будете їхати у сторону більшого забруднення, яке може бути більшим на більшій відстані, як це не дивно звучить, то не треба їхати, тому що ураження буде більшим.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 00:06

  pilker написав:
  detroytred написав:..........
Це реальність:
https://hromadske.ua/ru/posts/eks-glava ... ntom-v-vsu
51-ти однорічний звільнений генерал-полковник поліції.

интерсно. не знал о его судьбе. тогда это научная фантастика. )

Что Вас удивляет?
Что он пошёл служить? Это вызывает уважение к нему.
То, что пошёл служить сержантом? Это нормально и естественно - любое звание в полиции не даёт никаких военных знаний. В армии полицейского в любом звании нельзя поставить даже сержантом, если не было военной подготовки независимо от службы в полиции (у него, кстати, похоже, не было и в армии не служил).
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 00:11

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:В перші дві доби краще за все виїжджати як можна далі. З урахуванням рози вітрів.

Ви погано вивчили уроки Чорнобиля.
У перші дві доби будуть дуже активними ізотопи які мають малий період напіврозпаду + буде багато радіоактивного пилу у повітрі + опади.
Якщо роза вітрів дозволяє, то безперечно, краще виїзжати, але якщо будете їхати у сторону більшого забруднення, яке може бути більшим на більшій відстані, як це не дивно звучить, то не треба їхати, тому що ураження буде більшим.

Так что упрёк не по адресу. :)
Но то, о чём Вы пишете возможно, но маловероятно.
Из Чернобыля радиоактивную пыль занесло далеко, тем не менее вблизи заражение было выше (возможно, и ошибаюсь, но не сильно).
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 12 сер, 2022 00:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 00:12

  ЛАД написав:В армии полицейского в любом звании нельзя поставить даже сержантом, если не было военной подготовки независимо от службы в полиции (у него, кстати, похоже, не было и в армии не служил).

Так и лейтенантов после военной кафедры гражданского ВУЗа, не служивших, да и не стрелявших как правило ни разу, и не командовавших никем. Тоже вроде как не должны ставить на командные должности, но нет, нулевых все-равно в младшие офицеры.
Интересно насколько это оправдано в наших условиях?
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 00:17

  ЛАД написав:Но то, о чём Вы пишете возможно, но маловероятно.

https://www.windy.com/uk/-%D0%9A%D0%BE% ... 1,35.436,8

вітер часто задає такі напрями про які ніяк не скажеш.
Буває так з чорницею, міряєш радіаційне забруднення, і виявляється що зібрана ягода в лісі через дорогу може фонити в 1,5-2 рази сильніше.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 00:21

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:В армии полицейского в любом звании нельзя поставить даже сержантом, если не было военной подготовки независимо от службы в полиции (у него, кстати, похоже, не было и в армии не служил).

Так и лейтенантов после военной кафедры гражданского ВУЗа, не служивших, да и не стрелявших как правило ни разу, и не командовавших никем. Тоже вроде как не должны ставить на командные должности, но нет, нулевых все-равно в младшие офицеры.
Интересно насколько это оправдано в наших условиях?

Не знаю, как сегодня, не берусь судить, но по старым временам двухгодичники были ничем не хуже выпускников военных училищ. А зачастую и лучше. Конечно, раздолбаи встречаются среди всех.
Зачем его учить на военке, если нельзя поставить младшим командиром?
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  #<1 ... 2017201820192020>
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