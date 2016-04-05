ЛАД написав:Заодно расскажите нам на форуме, почему ни при одном президенте и правительстве не было более высоких расходов на оборону, чем в последние годы. И, кстати, при Зе они были не ниже, чем при По. Хотя По не строил дороги.
Вы путаете грешное с правездным. 90% военных расходов по сути это зарплаты и содержание аппаратов. Только 10% военных расходов шло на вооружение, и скорее всего просто обслуживание, ремонт и модернизация техники. Ничего толком не закупалось для армии.
Я ничего не путаю. И во второй моей ссылке как раз об этом. Но и раньше было точно так же. И при Порошенко тоже. Я просто дал ссылку на военные расходы Украины за годы независимости без каких бы то ни было своих комментариев. Но если Вам сильно хочется, можете продолжать разводить "зраду" и дальше. Я не модер, помешать Вам не смогу.
P.s. К сведению, "Участие президента в заключительных огневых испытаниях ракетного комплекса «Ольха», 25.04.18 г." не означает успешность этих испытаний. И даже при их успешности не означает отсутствие замечаний и недоработок, которые необходимо устранить до начала серийного производства. И даже после всего, это не означает лёгкого и быстрого освоения масштабного серийного производства.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 11 сер, 2022 23:59, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:А генерал-полковник поліції зараз служить старшим сержантом ЗСУ.
если генерал полиции сейчас служит в полиции, то он служит со спецзванием генерал полиции такого-то ранга. дело его из территориального центра комплектования (военкомата) передано на учет в полицию. если до 60-ти он уйдет в запас на пенсию или просто уволится, то имеет теоретическую возможность послужить (быть мобилизованным) согласно воинского звания сержант ЗСУ до достижения 60-ти. но то из ряда фантастики.
ЛАД написав:В перші дві доби краще за все виїжджати як можна далі. З урахуванням рози вітрів.
Ви погано вивчили уроки Чорнобиля. У перші дві доби будуть дуже активними ізотопи які мають малий період напіврозпаду + буде багато радіоактивного пилу у повітрі + опади. Якщо роза вітрів дозволяє, то безперечно, краще виїзжати, але якщо будете їхати у сторону більшого забруднення, яке може бути більшим на більшій відстані, як це не дивно звучить, то не треба їхати, тому що ураження буде більшим.
интерсно. не знал о его судьбе. тогда это научная фантастика. )
Что Вас удивляет? Что он пошёл служить? Это вызывает уважение к нему. То, что пошёл служить сержантом? Это нормально и естественно - любое звание в полиции не даёт никаких военных знаний. В армии полицейского в любом звании нельзя поставить даже сержантом, если не было военной подготовки независимо от службы в полиции (у него, кстати, похоже, не было и в армии не служил).
ЛАД написав:В перші дві доби краще за все виїжджати як можна далі. З урахуванням рози вітрів.
Ви погано вивчили уроки Чорнобиля. У перші дві доби будуть дуже активними ізотопи які мають малий період напіврозпаду + буде багато радіоактивного пилу у повітрі + опади. Якщо роза вітрів дозволяє, то безперечно, краще виїзжати, але якщо будете їхати у сторону більшого забруднення, яке може бути більшим на більшій відстані, як це не дивно звучить, то не треба їхати, тому що ураження буде більшим.
Так что упрёк не по адресу. Но то, о чём Вы пишете возможно, но маловероятно. Из Чернобыля радиоактивную пыль занесло далеко, тем не менее вблизи заражение было выше (возможно, и ошибаюсь, но не сильно).
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 12 сер, 2022 00:14, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:В армии полицейского в любом звании нельзя поставить даже сержантом, если не было военной подготовки независимо от службы в полиции (у него, кстати, похоже, не было и в армии не служил).
Так и лейтенантов после военной кафедры гражданского ВУЗа, не служивших, да и не стрелявших как правило ни разу, и не командовавших никем. Тоже вроде как не должны ставить на командные должности, но нет, нулевых все-равно в младшие офицеры. Интересно насколько это оправдано в наших условиях?
ЛАД написав:В армии полицейского в любом звании нельзя поставить даже сержантом, если не было военной подготовки независимо от службы в полиции (у него, кстати, похоже, не было и в армии не служил).
Так и лейтенантов после военной кафедры гражданского ВУЗа, не служивших, да и не стрелявших как правило ни разу, и не командовавших никем. Тоже вроде как не должны ставить на командные должности, но нет, нулевых все-равно в младшие офицеры. Интересно насколько это оправдано в наших условиях?
Не знаю, как сегодня, не берусь судить, но по старым временам двухгодичники были ничем не хуже выпускников военных училищ. А зачастую и лучше. Конечно, раздолбаи встречаются среди всех. Зачем его учить на военке, если нельзя поставить младшим командиром?