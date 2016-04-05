Додано: Чет 11 сер, 2022 23:48

Zebra написав: ЛАД написав: Заодно расскажите нам на форуме, почему ни при одном президенте и правительстве не было более высоких расходов на оборону, чем в последние годы. И, кстати, при Зе они были не ниже, чем при По. Хотя По не строил дороги. Заодно расскажите нам на форуме, почему ни при одном президенте и правительстве не было более высоких расходов на оборону, чем в последние годы. И, кстати, при Зе они были не ниже, чем при По. Хотя По не строил дороги.

Вы путаете грешное с правездным. 90% военных расходов по сути это зарплаты и содержание аппаратов. Только 10% военных расходов шло на вооружение, и скорее всего просто обслуживание, ремонт и модернизация техники. Ничего толком не закупалось для армии. Вы путаете грешное с правездным. 90% военных расходов по сути это зарплаты и содержание аппаратов. Только 10% военных расходов шло на вооружение, и скорее всего просто обслуживание, ремонт и модернизация техники. Ничего толком не закупалось для армии.

Я ничего не путаю.И во второй моей ссылке как раз об этом.Но и раньше было точно так же. И при Порошенко тоже.Я просто дал ссылку на военные расходы Украины за годы независимости без каких бы то ни было своих комментариев.Но если Вам сильно хочется, можете продолжать разводить "зраду" и дальше. Я не модер, помешать Вам не смогу.P.s. К сведению, "Участие президента в заключительных огневых испытаниях ракетного комплекса «Ольха», 25.04.18 г." не означает успешность этих испытаний. И даже при их успешности не означает отсутствие замечаний и недоработок, которые необходимо устранить до начала серийного производства. И даже после всего, это не означает лёгкого и быстрого освоения масштабного серийного производства.