интерсно. не знал о его судьбе. тогда это научная фантастика. )
Что Вас удивляет? Что он пошёл служить? Это вызывает уважение к нему. То, что пошёл служить сержантом? Это нормально и естественно - любое звание в полиции не даёт никаких военных знаний. В армии полицейского в любом звании нельзя поставить даже сержантом, если не было военной подготовки независимо от службы в полиции (у него, кстати, похоже, не было и в армии не служил).
я говорил о призыве через повестку, а не добровольном изъявлении желания.
ЛАД написав:Не знаю, как сегодня, не берусь судить, но по старым временам двухгодичники были ничем не хуже выпускников военных училищ. А зачастую и лучше. Конечно, раздолбаи встречаются среди всех. Зачем его учить на военке, если нельзя поставить младшим командиром?
Так выпускники военных училиц, тут вопросов нет, вопрос по выпускникам военных кафедр гражданских вузов, которые давали околонулевое военное образование, и до 2013 года были рассадником коррупции поставленной на поток и легальным способом избежать службы в армии.
ЛАД от мне нравится ваше высокомерное "посмотрите хотя бы" или "для начала, например, прочитайте" в отличие от вас я не читаю вики а смотрю прямо бюджет в разрезе по кодам бюджетной классификации. и когда в той статье что вы привели пишут что на армию тратится 4,4 ярда зелени то не знаю как вы а я понимаю сколько из этих денег идет на закупку и ремонт оружия. для этого достаточно посмотреть бюджетную статью "2101150 Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання" где в бюджете написано четко - 22,6 ярда грн (меньше ярда зелени). И когда я тут же читаю что в нашем бедном как вы пишите бюджете нашлись деньги на увеличение финансирования дорог на 83 ярда то тут уж даже не знаю как назвать власть которая так делает в то время когда враг уже ногой двери выбил в нашем доме. и задрали вы все время тем порохом. меня интересует что делается сейчас. а то я вспомню свинарчуков которых поносили на всех каналах. но где они сейчас? сидят? или успешно вствоились в систему при зе?
ЗЫ еще раз напишу если не доходит - меня выбесило не то что зе строил дороги. я его обивиняю в том что дополнительный доход бюджета в виде 83 ярдов грн он направил на дороги а не на военку. если бы на военку потратили не 22 ярда а 105 ярдов это увеличение военного бюджета на технику в ПЯТЬ РАЗ! зачем было увеличивать финансирование дорог? мало было первоначальных 46 ярдов??? вы сами вдумайтесь 129 ярдов на дороги и 22,6 ярдов на технику военную. Это нормально в воюющей стране??? и такой самый цырк был и в 2020 году.
mephala написав:ЛАД от мне нравится ваше высокомерное "посмотрите хотя бы" или "для начала, например, прочитайте" в отличие от вас я не читаю вики а смотрю прямо бюджет в разрезе по кодам бюджетной классификации. и когда в той статье что вы привели пишут что на армию тратится 4,4 ярда зелени то не знаю как вы а я понимаю сколько из этих денег идет на закупку и ремонт оружия. для этого достаточно посмотреть бюджетную статью "2101150 Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання" где в бюджете написано четко - 22,6 ярда грн (меньше ярда зелени). И когда я тут же читаю что в нашем бедном как вы пишите бюджете нашлись деньги на увеличение финансирования дорог на 83 ярда то тут уж даже не знаю как назвать власть которая так делает в то время когда враг уже ногой двери выбил в нашем доме. и задрали вы все время тем порохом. меня интересует что делается сейчас. а то я вспомню свинарчуков которых поносили на всех каналах. но где они сейчас? сидят? или успешно вствоились в систему при зе?
"Задрали" Вы всё время "тем Зе" и затратами на дороги. "Сейчас" это когда? Если именно сейчас, то тратится на вооружение очень много, но это благодаря тому, что даёт Запад. "Враг уже ногой двери выбил в нашем доме" по Вашей терминологии уже 8 лет как. Почему Вы не кричали об этом раньше? Почему не требовали срочно прекратить все соцпрограммы, поднять в 2 раза налоги и направить деньги на вооружение армии? О дорогах и экономике я в том посте написал. У Вас есть возражения? Да и раньше писал о том, что, думаю, польза от построенных дорог есть и во время войны - гораздо больше дорог осталось на нашей территории, а не на оккупированной, и сегодня они играют немалую роль, в частности, и в армейской , и в волонтёрской логистике. Я дал ссылку на Вики, потому что там сведены вместе данные за все годы существования независимой Украины, не надо рыться и искать по годам. Если Вас не устраивает и Вам интересно, проверяйте бюджеты за каждый год. Опять же, если Вас лично интересует Свинарчук, пожалуйста, узнавайте. Меня его судьба не очень волнует. Поисками справедливости я заниматься не намерен.
P.s. "такой самый цырк был и в" 2019, и в 2018 году. И в более ранние годы. "83 ярда" это грубо 3 млрд. долл. Считаете, это много? Мы сегодня за месяц тратим больше. Благодаря помощи Запада. Почему Вы не обвиняете в недостаточном вооружении армии предыдущих президентов? Вы действительно не понимаете, что нельзя в бедной стране за 2 года перевооружить армию? Простите, ответил Вам в последний раз. Уже зарекался, но сейчас точно. Проблемами Вашего "выбешивания" занимайтесь сами. Тем более, что на мои замечания Вы всё равно внимание не обращаете, а повторяете, что Вас "выбесили 83 ярда". Беситесь сами. Без меня.
ЛАД написав:Не знаю, как сегодня, не берусь судить, но по старым временам двухгодичники были ничем не хуже выпускников военных училищ. А зачастую и лучше. Конечно, раздолбаи встречаются среди всех. Зачем его учить на военке, если нельзя поставить младшим командиром?
Так выпускники военных училиц, тут вопросов нет, вопрос по выпускникам военных кафедр гражданских вузов, которые давали околонулевое военное образование, и до 2013 года были рассадником коррупции поставленной на поток и легальным способом избежать службы в армии.
Я написал, что не знаю, как обстоят дела сегодня. И как последние годы учили на военных кафедрах гражданских вузов. У товарища сын учился на военке (правда, раньше - в нулевые). Да, учился для того, чтобы "избежать службы в армии", но учились вполне нормально (в ХПИ). Кстати, не знаю и как учили в военных училищах. Можно ли написать: "тут вопросов нет"? Вы в этом уверены/знаете?
ЛАД от мне интересно кто вы по образованию? такое впечатление что оно очень далеко от экономики. доходный бюджет 2021 перевыполнен на 19% и именно этим перевыполнением зе распорядился абсолютно безграмотно. вместо того что бы добавить военным он добавил на дороги.
у пороха самое большое доходное перевыполнение бюджета было в 2015 году на 12% открываем бюджет на 2019 год на раде гов юа начальный и сравниваем с итоговым бюджетом на минфине - 40 ярдов стартовый и 49 итоговый. увеличение финансирования МОУ более чем на 20%.
а теперь берем 2021 год у зе где было 19% перевыполение доходной части бюджета. смотрим по той же технологии. 117,6 ярдов стартовый бюджет МОУ и 125,9 ярдов итоговый. прирост 7%
так вам понятно кто как принимал решение как и куда направить дополнительный доход бюджета?
да в абсолютных выражениях у зе больше на армию тратится. но так и бюджет у зе больше. тут важна именно сама суть пропорционального распределения кому сколько выдать из бюджета. кому дать а кого на паек посадить. зе решил выдать дорогам. при том что как они говорят знали о вторжении.
ЗЫ вы просто не владеете темой в цыфрах потому и не можете ничего аргументированно возразить. кроме как вашей нелюбви к пороху у вас ниче нет. мне пофик что один что второй - я просто считаю.