Додано: П'ят 12 сер, 2022 01:09

mephala написав: ЛАД

от мне нравится ваше высокомерное "посмотрите хотя бы" или "для начала, например, прочитайте"

в отличие от вас я не читаю вики а смотрю прямо бюджет в разрезе по кодам бюджетной классификации.

и когда в той статье что вы привели пишут что на армию тратится 4,4 ярда зелени то не знаю как вы а я понимаю сколько из этих денег идет на закупку и ремонт оружия.

для этого достаточно посмотреть бюджетную статью "2101150 Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання" где в бюджете написано четко - 22,6 ярда грн (меньше ярда зелени). И когда я тут же читаю что в нашем бедном как вы пишите бюджете нашлись деньги на увеличение финансирования дорог на 83 ярда то тут уж даже не знаю как назвать власть которая так делает в то время когда враг уже ногой двери выбил в нашем доме.

и задрали вы все время тем порохом. меня интересует что делается сейчас. а то я вспомню свинарчуков которых поносили на всех каналах. но где они сейчас? сидят? или успешно вствоились в систему при зе? от мне нравится ваше высокомерное "посмотрите хотя бы" или "для начала, например, прочитайте"в отличие от вас я не читаю вики а смотрю прямо бюджет в разрезе по кодам бюджетной классификации.и когда в той статье что вы привели пишут что на армию тратится 4,4 ярда зелени то не знаю как вы а я понимаю сколько из этих денег идет на закупку и ремонт оружия.для этого достаточно посмотреть бюджетную статью "2101150 Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання" где в бюджете написано четко - 22,6 ярда грн (меньше ярда зелени). И когда я тут же читаю что в нашем бедном как вы пишите бюджете нашлись деньги на увеличение финансирования дорог на 83 ярда то тут уж даже не знаю как назвать власть которая так делает в то время когда враг уже ногой двери выбил в нашем доме.и задрали вы все время тем порохом. меня интересует что делается сейчас. а то я вспомню свинарчуков которых поносили на всех каналах. но где они сейчас? сидят? или успешно вствоились в систему при зе?

ы

"Задрали" Вы всё время "тем Зе" и затратами на дороги."Сейчас" это когда?Если именно сейчас, то тратится на вооружение очень много, но это благодаря тому, что даёт Запад."Враг уже ногой двери выбил в нашем доме" по Вашей терминологии уже 8 лет как. Почему Вы не кричали об этом раньше?Почему не требовали срочно прекратить все соцпрограммы, поднять в 2 раза налоги и направить деньги на вооружение армии?О дорогах и экономике я в том посте написал. У Вас есть возражения?Да и раньше писал о том, что, думаю, польза от построенных дорог есть и во время войны - гораздо больше дорог осталось на нашей территории, а не на оккупированной, и сегодня они играют немалую роль, в частности, и в армейской , и в волонтёрской логистике.Я дал ссылку на Вики, потому что там сведены вместе данные за все годы существования независимой Украины, не надо рыться и искать по годам. Если Вас не устраивает и Вам интересно, проверяйте бюджеты за каждый год.Опять же, если Вас лично интересует Свинарчук, пожалуйста, узнавайте. Меня его судьба не очень волнует. Поисками справедливости я заниматься не намерен.P.s. "такой самый црк был и в" 2019, и в 2018 году. И в более ранние годы."83 ярда" это грубо 3 млрд. долл. Считаете, это много? Мы сегодня за месяц тратим больше. Благодаря помощи Запада.Почему Вы не обвиняете в недостаточном вооружении армии предыдущих президентов? Вы действительно не понимаете, что нельзя встране за 2 года перевооружить армию?Простите, ответил Вам в последний раз. Уже зарекался, но сейчас точно.Проблемами Вашего "выбешивания" занимайтесь сами. Тем более, что на мои замечания Вы всё равно внимание не обращаете, а повторяете, что Вас "выбесили 83 ярда". Беситесь сами. Без меня.