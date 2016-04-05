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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2018201920202021
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 06:21

  ЛАД написав:Харьков получил очередные 4 ракеты из Белгорода.

Чому ти не зупинив їх своїм язиком?
Чому ти не попросив рускіх, щоб вони перестали це робити?
Вони ж "харошіє", лише путін поганий?
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  #<1 ... 2018201920202021
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