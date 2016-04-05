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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 08:23
otg написав:
Питання. Наші мають ключ що постійно демонструють записи? Ще одне. Вони читають слухають мл-ни месиджів за день, щоб вибрати той що цікавить?
Тут багато моментів. По-перше, частина тих записів це просто телефонні розмови в роумінгу або дзвінки в Росії з укр. номерів. Писатитакі розмови для операторів не є проблемою. По-друге, я припускаю, що більшість месенджерів мають якийсь "бекдор", який дозволяє спецслужбам слухати номери, які їх цікавлять. Американські спецслужби, припускаю, діляться з нашими. Відсіювання потрібних розмов робиться в автоматизованому режимі програмним забезпеченням по ключовим словам/фразам. Отриманий результат доопрацьовується людьми, звичайно.
Ну і по-третє, далеко не всі з тих розмов є реальними записами. ІПСО тривають.
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 08:40
_Mykola_ написав:
Тільки те "трохи", якщо буде деякими системами безпеки або технологічними... то реактор буде розганятися, а далі, Ви вже знаєте. Десять метрів бетону розігнаний реактор не втримають.
А чо реактор буде розганятися? ВВЕР-1000 трошки інша конструкція, ніж в Чорнобильських РБМК. Якщо "щось піде не так", то в більшості випадків сповілнюючі стержні під власною вагою опустяться в реактор і він просто затухне. Звичайно йому потрібне охолодження, але в принципі якийсь час реактор може прожити, там кілька годин, а за цей час можна знайти рішення.
Щодо охолодження сховища відпрацьованого палива, то там справді може бути проблема. Але це теж проблема кількох днів, і далеко не такого масштабу. Тобто постраждають в першу чергу ті, хто під боком. Нагадує історію з Рудим лісом...
Востаннє редагувалось sashaqbl
в П'ят 12 сер, 2022 09:14, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 08:52
Британія передає ще 3 пускові MLRS. Всього виходить 25 штук - 16 HIMARS, 6 MLRS i 3 MARS.
Вже половина від початково затребуваних числа в 50 штук.
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 09:36
ЛАД написав:
В перші дві доби краще за все виїжджати як можна далі. З урахуванням рози вітрів.
Якщо слідкуєте за погодою - то вже помітили , що вона дуже нестійка зараз . Метеорологи не можуть дати нормальний прогноз навіть на 2-3 дні . Тобто роза вітрів буде неводомо яка на протязі отих самих 2-3 днів . При стандартних швидкостях вітру 5-10 м за с за цих три дні "намотати" може в різні боки так , що дістане скрізь ( де нас цікавить особливо ) .
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