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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 08:23
otg написав:
Питання. Наші мають ключ що постійно демонструють записи? Ще одне. Вони читають слухають мл-ни месиджів за день, щоб вибрати той що цікавить?
Тут багато моментів. По-перше, частина тих записів це просто телефонні розмови в роумінгу або дзвінки в Росії з укр. номерів. Писатитакі розмови для операторів не є проблемою. По-друге, я припускаю, що більшість месенджерів мають якийсь "бекдор", який дозволяє спецслужбам слухати номери, які їх цікавлять. Американські спецслужби, припускаю, діляться з нашими. Відсіювання потрібних розмов робиться в автоматизованому режимі програмним забезпеченням по ключовим словам/фразам. Отриманий результат доопрацьовується людьми, звичайно.
Ну і по-третє, далеко не всі з тих розмов є реальними записами. ІПСО тривають.
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 08:40
_Mykola_ написав:
Тільки те "трохи", якщо буде деякими системами безпеки або технологічними... то реактор буде розганятися, а далі, Ви вже знаєте. Десять метрів бетону розігнаний реактор не втримають.
А чо реактор буде розганятися? ВВЕР-1000 трошки інша конструкція, ніж в Чорнобильських РБМК. Якщо "щось піде не так", то в більшості випадків сповілнюючі стержні під власною вагою опустяться в реактор і він просто затухне. Звичайно йому потрібне охолодження, але в принципі якийсь час реактор може прожити, там кілька годин, а за цей час можна знайти рішення.
Щодо охолодження сховища відпрацьованого палива, то там справді може бути проблема. Але це теж проблема кількох днів, і далеко не такого масштабу. Тобто постраждають в першу чергу ті, хто під боком. Нагадує історію з Рудим лісом...
Востаннє редагувалось sashaqbl
в П'ят 12 сер, 2022 09:14, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 08:52
Британія передає ще 3 пускові MLRS. Всього виходить 25 штук - 16 HIMARS, 6 MLRS i 3 MARS.
Вже половина від початково затребуваних числа в 50 штук.
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 09:36
ЛАД написав:
В перші дві доби краще за все виїжджати як можна далі. З урахуванням рози вітрів.
Якщо слідкуєте за погодою - то вже помітили , що вона дуже нестійка зараз . Метеорологи не можуть дати нормальний прогноз навіть на 2-3 дні . Тобто роза вітрів буде неводомо яка на протязі отих самих 2-3 днів . При стандартних швидкостях вітру 5-10 м за с за цих три дні "намотати" може в різні боки так , що дістане скрізь ( де нас цікавить особливо ) .
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 09:54
sashaqbl написав:
Щодо охолодження сховища відпрацьованого палива, то там справді може бути проблема.
Нет такого. На ЗАЭС сухое хранилище отработанного топлива (СХОЯТ
) возле 2-й проходной. Эту площадку вы можете даже увидеть на Google карте: 40% площадки заполнено вертикальными "бочками".
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 10:13
tvagel написав:
На ЗАЭС сухое хранилище отработанного топлива (СХОЯТ) возле 2-й проходной.
В сухе сховище паливо потрапляє через кілька років після екстракції. До того воно зберігаєтсья в басейнах. Такі басейни є в кожного реактора, якщо я не помиляюсь.
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 10:15
Щось про Чорнобиль мало пам"ятають як бачу ... Молоді в більшості , напевно . Йод - період напіврозпаду - 8 днів . Стронцій - 28 років, цезій - 30 років , більш важке - ще більше . З йодом зрозуміло ( щитовидка ) , цезій і стронцій - м"ясо і кістки ... Гама і бета ...
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 10:40
Как на сегодня обстановка на ЗАЭС?
К ракетам уже привыкли, а вот к радиации пока нет. Это типа как ковид, вначале все боялись, помните первых привезли в санаторий, то народ дороги перекрывал, а потом все привыкли и только читали сводки про заболевших в сутки, а позже и вообще Ляшко никто уже и не слушал.
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 10:53
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 10:59
Если даже межд. организации не могут повлиять на рашу по безопасности атомной, то про какие переговоры они ведут разговоры??? Если бахнет ЗАЭС, то аукнется последствия в Европе. Тогда уже будет похер стоимость газа, нефти и т.д.((
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